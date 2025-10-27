Генерал Залужный: война станет нормой, если Европа не изменит подход

Бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отметился очередной публикацией с довольно миротворческим названием "Как избежать войны".

стартовал пилотный проект по подготовке офицерских кадров для Вооруженных Сил Украины

Начинается статья с весьма революционного признания: причиной войны на Украине стали ошибки во внешней политике государства. Что ж, уже неплохо. Признание своих недостатков — первый шаг к выздоровлению. Так, кажется нас учит западная школа психоанализа, так успешно популяризованная через голливудские фильмы.

Заголовок статьи тоже несколько вдохновляет. Всё-таки "Как избежать войны" — это не то же самое, что "Как нанести стратегическое поражение России".

Зафиксируемся на двух этих положительных моментах, ибо остальное содержание, размазанное на полтора десятка страниц машинописной простыни, особого оптимизма не выражает.

Но обо всём по порядку.

О внешней политике Украины замолвим слово

Первый раздел статьи Залужного называется "Как произошла война на Украине".

Отвечает на этот вопрос генерал отчасти верно — причина в многовекторности и в том, что власть в Киеве оказалась сильно подвержена внешнему влиянию. Это влияние было сильным как со стороны Запада, так и России. Но, по мнению Залужного, российский вектор был неправильным, Россию недооценили. Якобы Россия пыталась диктовать свою волю через поставки газа, работу с пророссийскими политическими партиями и пропаганду в СМИ.

Интересно, что генерал при этом совсем не упоминает западное деструктивное влияние через многочисленные неправительственные организации, различные псевдорелигиозные структуры. Чего уж говорить о старом украинском национализме с культом Бандеры.

Обо всём этом Залужный стыдливо молчит. Зато сетует, что Будапештский меморандум 1994 года не обеспечил гарантии безопасности Украины ни от одной великой державы. Цитируем: "Международные соглашения, не подкреплённые ощутимыми инструментами безопасности, являются просто пустотой. Пустоту, которую наверняка заполнит война, ищущая себе пространство".

Здесь он немного впадает в некий философский мистицизм, наделяя процесс войны некоторой субъектностью, живущей сама по себе.

Но если отбросить красивые слова, то Залужный по существу прав, говоря о том, что прорехи в архитектуре безопасности могут порождать конфликты. Собственно, и позиция Россия всегда строилась на таком же базовом утверждении — ни одно государство не должно обеспечивать свою безопасность за счёт и в ущерб безопасности других государств.

Однако ж Залужный далее совсем не развивает эту мысль, не углубляется в честный анализ причин войны, не говорит о проблеме Донбасса, а лишь показывает пальцем на Россию: дескать, она активно милитаризируется и не собирается останавливаться на Украине.

По его мнению, февраль 2022 года — это момент краха всей идей и теорий о мире. Мы имеем дело с глобальной войной, и мир уже никогда не будет прежним.

Понятен адресат этих посланий — Европа, которую Залужный собирается пугать конфликтом на Украине уже во втором разделе своей статьи, который имеет подзаголовок…

Последствия для Европы

Можно подумать, что здесь в страшных словах будут расписаны опасности России для Европы. Но ничего такого нет. Вообще, читая Залужного, не покидает ощущение явного несоответствия подзаголовков содержанию статьи, хотя и название статьи в целом тоже не соответствует ходу мыслей Залужного.

Так, во втором разделе вместо ожидаемых угроз российского вторжения в Европу он приводит в пример случай с российскими самолётами, якобы залетевшими в воздушное пространство Эстонии. Случай этот приобрёл уже некий комичный окрас. И Залужный тоже ехидствует по этому поводу. Рассказывает, как итальянские лётчики, встретив российских, приступили к стандартной процедуре захвата, помахав при этом крыльями. Русские ответили тем же. Пылкие итальянцы, видимо, оценили этот манёвр как дружественный жест и не остались в долгу — поприветствовали российских лётчиков ещё и маханием руки. И так продолжался этот обмен любезностями на протяжении 12 минут вполне романтичного совместного российско-итальянского полёта вплоть до калининградской зоны российской ПВО. А нам-то пытаются эти 12 минут представить как злостный демарш России, как время пребывания над территорией Эстонии.

Собственно, далее Залужный пытается подвести европейцев к мысли — мы тут воюем за вас, а вы никак не реагируете ни на русских лётчиков, ни на дроны, залетевшие в Польшу. А между тем, европейцы, обращается Залужный, современная война — это совершенно новое революционное явление. И ни одна страна не потянет сейчас тот запредельный уровень военных потребностей, которые диктует современный интенсивный конфликт. Тем самым Залужный подводит к следующей мысли — Европе нужно объединяться с Украиной.

В этом процессе Залужный, однако, видит много подводных камней, о которых пытается рассуждать в третьем разделе своей статьи.

Как обезопасить Украину

В этом пункте Залужный ставит два вопроса…

Может ли Украина в принципе рассчитывать на Европу в плане военной помощи в нужном объёме? Строит ли Европа новую архитектуру безопасности вообще и с Украиной в частности?

Отвечая на оба эти вопроса, Залужный преисполнен глубокого скепсиса. По его мнению, военно-промышленный комплекс Европы представляет собой набор разрозненных промышленных предприятий, каждое из которых действует в интересах своего государства. Нет никакой согласованной программы, чёткого взаимодействия и кооперации. Каждая страна Евросоюза пытается повторять то же самое, что делает её сосед, с поправкой на имеющиеся производственные возможности. Ну а то, что невозможно произвести в Европе, закупается в США. А это порядка 60% всех военных закупок Европы.

Причём, отмечает Залужный, картина эта особо не меняется даже с учётом того, что Евросоюз в целях повышения своей военной автономии принял стратегический документ "Белая книга европейской оборонной готовности к 2030 году". Эта программа была принята 19 марта текущего года. Несмотря на множество детально прописанных моментов, в ней, по мнению Залужного, есть фундаментальный недостаток, который проходит красной нитью через весь документ: оборона остаётся прерогативой отдельных государств и вопросом единогласия, как это предусмотрено Договором о Европейском союзе. На деле это означает, что каждая страна перед лицом опасности окажется одна, пока за помощь ей не проголосуют все, подчеркиваем ВСЕ, участники Евросоюза.

В доказательство сложности оборонно-промышленной автономии Европы Залужный приводит ряд специфических нюансов. Например:

как обеспечить пороховое производство таким важным компонентом, как нитроцеллюлоза, нужно ли расширять для этого свои посевные площади, или решать вопрос о закупке в третьих странах;

или пример с чипами — как обеспечить ими оборонную промышленность, если чипы производятся совсем в дальних регионах.

Понятно, что это всё вопросы — в значительной степени, риторические. Это естественное ограничение современной мировой экономики. о в этом самом большом разделе Залужный упоминает ещё один важный момент: может ли Европа предоставить свою территорию под размещение украинского оборонного производства.

Для России это, пожалуй, главный момент из всей статьи Залужного. Мы-то знаем, что такая практика уже есть. Как бы мы ни били по производственным площадям Украины, стопроцентного уничтожения "оборонки" не достигнуть, ибо часть мощностей уже развёрнута в Европе.

Как решать этот вопрос с точки зрения демилитаризации? Это отдельная большая тема. В теории, чтобы её решить, России светит война до западных границ Украины либо включение этого вопроса в мирные договорённости.

Но вернёмся к Залужному и его общему скепсису. Генерал констатирует военно-техническое превосходство России, Китая и США по сравнению с Европой и в завершение раздела делает вывод: никакие стратегические документы Евросоюза не дают гарантий Украине.

Как поведёт себя Запад

Это финальный раздел статьи Залужного. Но здесь он не столько отвечает на этот вопрос, сколько предлагает, вернее, продаёт Европе саму Украину. Вкладом в общее европейское дело, по мысли Залужного, должен стать украинский военно-промышленный комплекс. Видимо, таким образом генерал хочет оздоровить и консолидировать разрозненную европейскую оборонную отрасль, ну и, соответственно, сделать Европу зависимой от Украины. И даже больше, украинская "оборонка" должна замкнуть на себе европейский ВПК.

Почему Европа должна на это пойти? Ответ очевиден. Только Украина, единственный из союзников Европы, обладает передовым боевым опытом, ибо сражается с самой сильной в военном плане державой — Россией.

Кроме того, Залужный видит в оборонной отрасли источник экономического роста, как это происходило в Южной Корее и Израиле.

Тут генерал несколько заблуждается и переоценивает роль военной составляющей у этих двух стран. Развитие оборонного сектора в Южной Корее началось уже после того, как страна достигла экономического чуда. Впрочем в июле 2025 года президент Кореи Ли Чжэ Мён действительно говорил, что оборонная промышленность является новым фактором экономического роста.

Но на фоне мировой рецессии "военка" — это такая палочка-выручалочка для многих стран. И в значительной степени, кстати, в этом повинна сама Украина.

Ну а пока генерал с сожалением констатирует тот факт, что Евросоюз будет ещё долго придерживаться нынешней формулы безопасности, в центре которой находятся США.

Какой выход он видит? Развивать отношения с ближайшими странами — членами НАТО, которые являются соседями России или расположены близко к ней. Эти страны он тонко назвал теми, кто помнит предостережения прошлого. То есть намекает на страны бывшего соцлагеря.

В этом тезисе легко прослеживается рука той самой "англичанки, которая гадит". Лондон уже не первое столетие пытается подмять под себя Восточную Европу и Балканы. Видать, неслучайно Залужный сидит именно в Лондоне и пропитывается тамошним гнилым воздухом.

В заключение Залужный делает ряд утверждений, совсем уже не блещущих новизной:

идёт мощная гонка вооружений, в которой у России явное преимущество перед Европой;

тот, кто лидирует в гонке, тот и будет диктовать правила глобальной безопасности;

страны НАТО безнадёжно отстали и готовятся к войне с армиями прошлого дня;

только Украина своим бесценным боевым опытом и военно-промышленным потенциалом может спасти Европу от потрясений новой мировой войны.

Переустраивайте Европу, зовите Украину, или вам придётся иметь дело с российской армией — такими тезисами можно подытожить всю статью Залужного.

Выводы из статьи Залужного

Нам, конечно, не может не льстить оценка Залужным российской армии. В принципе он не первый раз об этом говорит. Ранее он уже отзывался восторженно о начальнике Генштаба Герасимове, также заявлял, что вся военная наука — сейчас только в России.

Увы, эти проблески сознания, однако, не ведут Залужного к правильным выводам, а именно — к необходимости осознания мирного пути урегулирования конфликта. Правильный вопрос, заданный в заголовке статьи, как избежать войны, увы, не находит ответа в пространной речи генерала.

Как неуспевающий школьник, выучивший только первый абзац параграфа, а дальше надеявшийся на подсказки из класса, он может получить только одну оценку — "садись, два".

Важный и опасный момент, на который стоит обратить внимание в словах Залужного, — это миграция украинского ВПК на территорию стран Восточной Европы. Как с этим бороться России и как включить этот момент в формулу демилитаризации Украины — это большой вопрос, но на который придётся как-то ответить.