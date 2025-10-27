Политический взрыв в Ирландии: Коннолли сорвала маску с НАТО, Европа в смятении

4:10 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

Победа на президентских выборах в Ирландии Кэтрин Коннолли нарушает множество табу в Евросоюзе и знаменует отказ населения от конфронтации с Россией.

Фото: wikimapia by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Выборы

Ирландия устала от системных политиков, поддерживающих Украину

Независимый кандидат Кэтрин Коннолли, критикующая расширение НАТО и милитаризацию Евросоюза, победила на президентских выборах в Ирландии 25 октября, набрав 64% голосов, получив поголовный перевес в городах и сельской местности и прежде всего среди молодёжи.

Коннолли получила поддержку и основных оппозиционных партий "Шинн Фейн" и "Северная Ирландия", которые объединились вокруг неё, хотя их собственные кандидаты провалились в предвыборной гонке. Коннолли победила бы и без этой поддержки, так как выражает надежды уставшего от войны на Украине населения. Она заявила, что будет "голосом мира, основанным на политике нейтралитета".

Коннолли сейчас 68 лет, она начала свою политическую карьеру в Лейбористской партии, но 2016 году была избрана независимым депутатом в парламент, где критиковала вмешательство Запада в конфликты. Осуждая СВО России на Украине, она неоднократно подчёркивала, что позиция НАТО была подстрекательской.

"НАТО сыграло отвратительную роль, приблизившись к (российской) границе и участвуя в подстрекательской деятельности", — заявила Коннолли в интервью газете The Irish Times.

Евросоюз утратил моральные принципы, скатываясь к нацизму

Политик считает, что Евросоюз "сбился с пути, потерял свои основы как проект, разработанный для продвижения и сохранения мира", утратив свои "моральные ориентиры". В этом контексте она раскритиковала председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, так как под её руководством блок "становится всё более милитаризованным".

Коннолли считает, что европейские лидеры подвержены двойной морали, критикуя "агрессию" России, но не США, Великобритании и Франции.

"Их мотивация — это просто военная промышленность, ещё больше войны, непрерывная война, нормализация войны и получение огромных прибылей, в то время как мы сокращаем социальное обеспечение", — подчеркнула она в ходе дебатов.

Комментируя перевооружение Германии, Коннолли сравнила нынешние планы Берлина по увеличению оборонных расходов с нацистской милитаризацией 1930-х годов:

"В Германии упорно отстаивают военно-промышленный комплекс как движущую силу экономики. Мне кажется, есть определённые параллели с 1930-ми годами".

Ирландия голосует за новый курс Европы — нейтралитет

Президент Ирландии назначает премьер-министра, членов правительства, судей и других должностных лиц, созывает и распускает нижнюю палату парламента, подписывает законы и/или направляет законопроекты в Верховный суд, а также исполняет обязанности верховного главнокомандующего вооружёнными силами.

Победа с огромным преимуществом независимого кандидата показывает, что граждане стран ЕС могут кардинально расходиться во мнениях со своими правительствами и правящими партиями по фундаментальным вопросам войны и мира. Победу Конноллли можно рассматривать как несогласие общества в стране и во всём Евросоюзе с политикой конфронтации, которую проводят европейские элиты, наращивая военные бюджеты.

Её победа также разрушает табу — критика НАТО в Западной Европе больше не считается маргинальной. Ирландия является страной, исторически близкой к США и Великобритании, и тем не менее голосует за кандидата, который открыто называет политику альянса "отвратительной” и обвиняет его в эскалации конфликта. Это политический симптом: европейский центр тяжести сдвигается от безусловного атлантизма к морально обоснованному нейтралитету.