Любовь Степушова

Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно

Очень хороший знак для России: Кремль в отношениях с Западом не только стал выдвигать мирные инициативы, но и формировать угрозы. То есть научился играть активно, а не постфактум, что было недостатком внешней политики РФ.

Учения триады в разгар разрядки — предупреждение США

Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин провёл 22 октября учения ядерной триады. Были выполнены пуски:

  • межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке;
  • крылатых ракет воздушного базирования с самолётов дальней авиации Ту-95МС;
  • баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря с АПЛ "Брянск".

И это в момент переговоров о новом саммите с США в Будапеште, когда, зная "непредсказуемость Трампа", можно получить в ответ санкции или поставки "Томагавков" для ВСУ.

То есть ощущение силы в Кремле настолько велико, что эти вещи не тормозят принятие решений о ядерных учениях, которые всегда на Западе воспринимаются как угроза, а в России — предупреждением. Это только выглядит так, что президент США Дональд Трамп "сам" отказался от саммита в Будапеште, на самом деле отказался Путин, потому что Вашингтон настаивает на прежней переговорной позиции прекращения огня в зоне СВО по ЛБС, не учитывая интересов РФ по обеспечению долговременной безопасности.

Вероятно, в ходе обмена мнениями в рамках МИД и госдепа госсекретарь Марко Рубио высказал ультиматум министру иностранных дел Сергею Лаврову, посмев угрожать России "ценой", если Кремль не согласится на условия США по "миру на Украине". На что был получен ответ в виде учений ядерной триады.

Санкции на "Роснефть" и Лукойл" укрепят позиции РФ по Украине

У импульсивного "миротворца" Трампа не выдержали нервы, и он в ответ ввёл санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" и их дочек (33 предприятия) запретом на торговлю и предписанием на сворачивание операций до 21 ноября и выхода из ценных бумаг обеих компаний.

Но в России есть опыт преодоления таких санкций у "Газпромнефти" и "Сургутнефтегаза".  Российская "нефтянка" давно экспортирует нефть по схемам обхода американской юрисдикции, достаточно сказать, что доля поставок нефти из России в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) составляет 81% от всего экспорта. Торговля идёт танкерами "теневого флота", которые не застрахованы в западных странах и пользуются разными уловками, чтобы быть не замеченными американским контролем. В Китае и Индии выделены компании для обслуживания таких танкеров. Они работают только на внутреннем рынке, а в Китае и вовсе не числятся в публичном реестре. Оплата проходит в национальных валютах, а то и по бартеру.

У "Роснефти" к тому же нет активов с долей выше 50% вне РФ, а у "Лукойла" — единицы (шесть), НПЗ в Болгарии и Румынии компания будет вынуждена продать, но это было ясно давно. Для дочек "Лукойла" в Азербайджане и Казахстане, Каспийского трубопроводного консорциума (КПК) и проекта "Тенгиз", минфин США сделал исключение. Сейчас российские трейдеры советуют покупать акции "Лукойла" на падении рынка.

А вот для роста инфляции в США нарциссизм Трампа будет иметь последствия. Цены на нефть в мире выросли на 5% на фоне сообщений о санкциях.

В итоге, можно выдохнуть, ВС РФ будут продолжать улучшать свои переговорные позиции в зоне СВО на Украине, а в Вашингтоне пусть думают.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
