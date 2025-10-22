Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Убийство Кеннеди: новые детали из российских секретных архивов раскрывают правду

Мир » Северная Америка » США и Канада

В рассекреченном российском досье об убийстве Кеннеди приведены служебные материалы КГБ, которые опровергают официальную версию.

John F. Kennedy motorcade, Dallas, Texas, Nov. 22, 1963
Фото: commons.wikimedia.org by Victor Hugo King, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
John F. Kennedy motorcade, Dallas, Texas, Nov. 22, 1963

Убийство Кеннеди — политический заказ

В октябре 2025 года Россия передала в конгресс США ранее секретные документы, касающиеся убийства экс-президента Джона Ф. Кеннеди. Досье включает в себя телеграммы и доклады дипломатов, интервью и переписку советского руководства с политиками в США и аналитические материалы КГБ за 1963-1964 годы.

Напомним, что версия американцев состоит в том, что "коммунист" Ли Харви Освальд был якобы завербован КГБ во время проживания в Минске в 1959 году, куда он приехал как турист через Финляндию, попросив политического убежища. Он вернулся в США в 1962 году, чтобы убить президента США с целью "посеять недоверие и смятение в американском обществе" в разгар холодной войны.

Однако рассекреченные документы (можно скачать на сайте jfkfacts.substack.com) говорят о том, что в Москве были уверены в организованной провокации с целью "спровоцировать волну антикоммунистических настроений в США" и уничтожить инициатора намечающейся разрядки после Карибского кризиса.

В досье присутствует доклад тогдашнего посла СССР в Вашингтоне Анатолия Добрынина, который 24 ноября 1963 года писал в МИД:

"Это событие (убийство Кеннеди) носит признаки спланированной передачи власти. Кеннеди отстранён силами, которые рассматривали его политику разрядки как угрозу".

Возможными заказчиками в Москве считались "ястребы" в разведке и армии — те, кто после провала вторжения на Кубу считал сближение Кеннеди с Москвой предательством.

Освальд не убивал Кеннеди

Советские аналитики почти единодушно определяют Освальда как пешку, которого использовали в крупной игре.

"Быстрая ликвидация Освальда Джеком Руби доказывает, что они хотели заставить его замолчать", — говорится в служебной записке КГБ.

В ней есть отсыл на любительскую съёмку очевидца, "которая позволяет предположить, что в президента стреляли двое". Также советские чекисты отмечали, что ФБР допрашивало Освальда за две недели до убийства, не поставив в известность полицию Далласа, что являлось нарушением внутренних правил.

Ещё одним свидетельством заговора, по мнению КГБ, явилось заявление министерства юстиции США от 27 ноября 1963 года об отсутствии "доказательств" присутствия других участников убийства, которые были на предварительном следствии.

Также КГБ подробно собирал доказательства, которые ставят под сомнение причастность Освальда к убийству. Например, свидетельница из общежития, где жил Освальд, заявила, что видела, как он возвращался домой вскоре после 12:45 22 ноября — всего за несколько минут до покушения. Однако американские следователи утверждали, что в это время он находился "на складе школьных учебников, примерно в 12 кварталах от места покушения".

Экспертиза баллистики также была признана сфабрикованной, так как пуля, которая прошла через два тела (Кеннеди и сопровождавшего лица), "практически не деформировалась". Аналитики КГБ также указали, что из "старой итальянской винтовки", якобы орудия убийства, невозможно было сделать три точных попадания за пять секунд при негодных качествах Освальда как стрелка.

Умышленным аналитикам КГБ представлялось и устранение Освальда. Несмотря на принятые меры безопасности, полицейские кордоны, убийце, который был связан с организованной преступностью, удалось это сделать.

"Это не халатность, а преднамеренность", — делают вывод советские чекисты.

Освальд не был завербован КГБ

Отдельно представлены документы о пребывании Освальда в Минске, приложено его заявление с просьбой о предоставлении политического убежища. КГБ считал это "нецелесообразным", отмечая психическую неуравновешенность (вскрыл вены после отказа от предоставления гражданства) и отсутствие коммунистической убеждённости. КГБ отмечает в рапорте в партийные органы, что Освальд "недостаточно изучен", поэтому его вербовка не проводилась. Но, как следует из досье, ему дали хорошую работу с приличной зарплатой и бесплатное жильё в Минске.

Приводится также его записка в консульство США, где он просит разрешить ему въезд обратно в 1962 году. Таким образом, досье подтверждает то, что Москва утверждала ещё в 1963 году: Освальд не был агентом КГБ.

Москва решила не оправдываться

По итогам доклада ведомства политическое руководство СССР сделало вывод о том, что убийство Кеннеди является провокацией, в которой был заинтересован военно-промышленный истеблишмент США, чтобы остановить курс Кеннеди на налаживание отношений с СССР после разрешения Карибского кризиса и заключения Договора о запрещении ядерных испытаний от 1963 года.

В Москве приняли к сведению, что в Вашингтоне "ястребы" снова берут ситуацию под свой контроль, поэтому им бесполезно помогать в расследовании, что будет расценено как "заметание следов".

Подписывайтесь на Telegram-канал автора

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы джон кеннеди ли харви освальд
Новости Все >
Красота, описанная числом: найден закон, по которому капли создают пещерные колонны
Турецкий бизнесмен раскрыл секрет: Собянин сделал Москву самой красивой
Падальщик, ставший святыней: история птицы, перед которой преклонялись индейцы
Казахстанская АЭС — проект века: Лавров раскрыл детали соглашения
Бирюзовые озёра под Курганом меняются на глазах — рай тишины превращается в новый курорт России
Токаев едет в Москву с секретным планом — Лаврову уже всё известно
Переворот в Центральной Азии: Лавров объявил новую эру России и Казахстана
ВСУ идут в Европу: Зеленский подписал секретный план
Украдено из Лувра и продаётся с молотка: вы не поверите, где появились объявления
Казахстан сделал выбор: Лавров объявил о неожиданной поддержке России
Сейчас читают
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Наука и техника
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Домашние животные
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Секатор решает судьбу урожая: какие деревья нужно стричь осенью, а какие — пощадить
Садоводство, цветоводство
Секатор решает судьбу урожая: какие деревья нужно стричь осенью, а какие — пощадить
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Убийство Кеннеди: новые детали из российских секретных архивов раскрывают правду Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин Шедевр на малой сцене: как Театр на Перовской переосмыслил Чехова Анжела Якубовская
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
8 собак, которых вы не встретите в России: редкие, древние и почти мифические породы
8 собак, которых вы не встретите в России: редкие, древние и почти мифические породы
Последние материалы
180 уничтоженных за день: Север поставил жирную точку на планах Киева
Запад включил режим молчания: ВСУ лишились главного оружия в Харьковской области
Центр перешёл в наступление: ВСУ потеряли полтысячи бойцов
Секретный приём с кремом придаст обычному Наполеону тот самый вкус из советской кондитерской
Восток наступает: ВСУ потеряли целую армию за сутки — подробности шокируют
Поступление по новым правилам: этот экзамен станет пропуском в гуманитарный вуз
Машины становятся умнее, но живут меньше: как привычки водителей добивают их быстрее конвейера
Украинские силы в отчаянном положении: российский прорыв в Днепропетровской области
Павловка пала: российская армия выдавила ВСУ с ключевого рубежа
Западный ставленник в Молдавии: Мунтяну придумал, как захватить Приднестровье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.