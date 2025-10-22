Убийство Кеннеди: новые детали из российских секретных архивов раскрывают правду

В рассекреченном российском досье об убийстве Кеннеди приведены служебные материалы КГБ, которые опровергают официальную версию.

Фото: commons.wikimedia.org by Victor Hugo King, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ John F. Kennedy motorcade, Dallas, Texas, Nov. 22, 1963

Убийство Кеннеди — политический заказ

В октябре 2025 года Россия передала в конгресс США ранее секретные документы, касающиеся убийства экс-президента Джона Ф. Кеннеди. Досье включает в себя телеграммы и доклады дипломатов, интервью и переписку советского руководства с политиками в США и аналитические материалы КГБ за 1963-1964 годы.

Напомним, что версия американцев состоит в том, что "коммунист" Ли Харви Освальд был якобы завербован КГБ во время проживания в Минске в 1959 году, куда он приехал как турист через Финляндию, попросив политического убежища. Он вернулся в США в 1962 году, чтобы убить президента США с целью "посеять недоверие и смятение в американском обществе" в разгар холодной войны.

Однако рассекреченные документы (можно скачать на сайте jfkfacts.substack.com) говорят о том, что в Москве были уверены в организованной провокации с целью "спровоцировать волну антикоммунистических настроений в США" и уничтожить инициатора намечающейся разрядки после Карибского кризиса.

В досье присутствует доклад тогдашнего посла СССР в Вашингтоне Анатолия Добрынина, который 24 ноября 1963 года писал в МИД:

"Это событие (убийство Кеннеди) носит признаки спланированной передачи власти. Кеннеди отстранён силами, которые рассматривали его политику разрядки как угрозу".

Возможными заказчиками в Москве считались "ястребы" в разведке и армии — те, кто после провала вторжения на Кубу считал сближение Кеннеди с Москвой предательством.

Освальд не убивал Кеннеди

Советские аналитики почти единодушно определяют Освальда как пешку, которого использовали в крупной игре.

"Быстрая ликвидация Освальда Джеком Руби доказывает, что они хотели заставить его замолчать", — говорится в служебной записке КГБ.

В ней есть отсыл на любительскую съёмку очевидца, "которая позволяет предположить, что в президента стреляли двое". Также советские чекисты отмечали, что ФБР допрашивало Освальда за две недели до убийства, не поставив в известность полицию Далласа, что являлось нарушением внутренних правил.

Ещё одним свидетельством заговора, по мнению КГБ, явилось заявление министерства юстиции США от 27 ноября 1963 года об отсутствии "доказательств" присутствия других участников убийства, которые были на предварительном следствии.

Также КГБ подробно собирал доказательства, которые ставят под сомнение причастность Освальда к убийству. Например, свидетельница из общежития, где жил Освальд, заявила, что видела, как он возвращался домой вскоре после 12:45 22 ноября — всего за несколько минут до покушения. Однако американские следователи утверждали, что в это время он находился "на складе школьных учебников, примерно в 12 кварталах от места покушения".

Экспертиза баллистики также была признана сфабрикованной, так как пуля, которая прошла через два тела (Кеннеди и сопровождавшего лица), "практически не деформировалась". Аналитики КГБ также указали, что из "старой итальянской винтовки", якобы орудия убийства, невозможно было сделать три точных попадания за пять секунд при негодных качествах Освальда как стрелка.

Умышленным аналитикам КГБ представлялось и устранение Освальда. Несмотря на принятые меры безопасности, полицейские кордоны, убийце, который был связан с организованной преступностью, удалось это сделать.

"Это не халатность, а преднамеренность", — делают вывод советские чекисты.

Освальд не был завербован КГБ

Отдельно представлены документы о пребывании Освальда в Минске, приложено его заявление с просьбой о предоставлении политического убежища. КГБ считал это "нецелесообразным", отмечая психическую неуравновешенность (вскрыл вены после отказа от предоставления гражданства) и отсутствие коммунистической убеждённости. КГБ отмечает в рапорте в партийные органы, что Освальд "недостаточно изучен", поэтому его вербовка не проводилась. Но, как следует из досье, ему дали хорошую работу с приличной зарплатой и бесплатное жильё в Минске.

Приводится также его записка в консульство США, где он просит разрешить ему въезд обратно в 1962 году. Таким образом, досье подтверждает то, что Москва утверждала ещё в 1963 году: Освальд не был агентом КГБ.

Москва решила не оправдываться

По итогам доклада ведомства политическое руководство СССР сделало вывод о том, что убийство Кеннеди является провокацией, в которой был заинтересован военно-промышленный истеблишмент США, чтобы остановить курс Кеннеди на налаживание отношений с СССР после разрешения Карибского кризиса и заключения Договора о запрещении ядерных испытаний от 1963 года.

В Москве приняли к сведению, что в Вашингтоне "ястребы" снова берут ситуацию под свой контроль, поэтому им бесполезно помогать в расследовании, что будет расценено как "заметание следов".

