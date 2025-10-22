Протесты в Гюмри: как арест мэра может изменить Армению

0:09 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Армения

Непростая ситуация складывается в Гюмри, втором по величине городе Армении. Для россиян этот армянский город больше известен как место дислокации 102-й военной базы Вооружённых сил России. Но сейчас Гюмри становится полем битвы между официальной властью премьера Пашиняна и сторонниками Гукасяна, мэра Гюмри, ордер на арест которого был накануне выдан Ереваном.

Фото: commons.wikimedia.org by Spetznaz1991, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гюмри, Армения

В последнее время новости, связанные с Гюмри, практически всегда касались акций протеста вокруг 102-й базы. Правда эти выступления были довольно малочисленны и, кроме иронии и смеха, ничего не вызывали. Понятен был заказной характер этих спектаклей на фоне антироссийской кампании, которую уже не первый год пытаются проводить прозападные НКО на западные же деньги.

Но сейчас в Гюмри возник конфликт совершенного другого рода. Он потенциально грозит кровопролитием и большим гражданским противостоянием в Армении.

Кампания против Гукасяна

Всё началось с того, что на мэра Гюмри Вартана Гукасяна был выписан ордер на арест по обвинению во взятке. Но, как считает общественность, уголовное преследование мэра Гюмри стало естественным продолжением недобросовестной борьбы с оппозиционными силами в Армении. Такой сценарий, увы типичен, для стран с победившим либерализмом. Недавний пример — Молдавия, в частности, арест главы Гагаузии Евгении Гуцул.

Вартан Гукасян вот уже 13 лет занимает пост мэра Гюмри. Известен своей открытой позицией в пользу сотрудничества с Россией, заступался за армянскую Церковь, которая последнее время тоже подвергается гонениям со стороны Никола Пашиняна. Правящий армянский режим планировал оттеснить Гукасяна от власти путём политических процедур, но, видимо, информационная кампания не сработала. И на очередных выборах в апреле этого года Гукасян снова победил сторонников Пашиняна.

С того времени, видимо, осознав невозможность отстранить пророссийского мэра Гюмри легальными методами, Пашинян перешёл к активному использованию административного ресурса вплоть до уголовного преследования.

Чего же так боится Пашинян

Действующий премьер видит в ситуации в Гюмри опасный для себя знак. Риск в том, что эта ситуация может быть экстраполирована на значительную часть Армении, но уже во время более масштабных парламентских выборах, намеченных на следующий год. Соответственно, с весны этого года правящая партия "Гражданский договор", Пашинян и его сторонники во власти готовили почву к выдавливанию Гукасяна из числа влиятельных политических деятелей Армении.

Кстати, интересно то, что Гукасян представляет не какую-нибудь партию с модным демократическим названием, а вполне себе старую добрую и почти забытую — Коммунистическую партию Армении. И странно, что в наш век критического отношения к коммунистическому прошлому в Гюмри никого не смущает слово "коммунистическое".

Правда стоит заметить, что это не выборы среди жителей всего Гюмри, а голосование в рамках городского совета, численность которого — чуть более 30 человек. Соответственно, за Гукасяна проголосовало больше половины.

Все эти полгода, начиная с весенних выборов мэра, ситуация постепенно деградировала и пришла к острой фазе. Около месяца назад был арестован сын мэра Гюмри. Видимо, таким образом Ереван делал мэру Гюмри тонкий намёк на то, чтобы он сдался.

20 октября полиция приехала уже Гукасяном-старшим. Известие об этом было получено заранее, и заместитель мэра Гюмри призвал жителей выступить в защиту законно избранного мэра. И жители выступили, образовав живую стену у здания мэрии.

Начались стычки, потасовки, полиция пыталась оттеснить протестующих. Здание мэрии было обесточено. В конечном итоге Гукасян был выведен из здания и под охраной полиции отправлен в Ереван. Однако в Гюмри продолжают стягиваться подразделения полиции. Это реакция на призыв протестующих пойти на Ереван.

Станет ли конфликт в Гюмри началом большой турбулентности в Армении

У ряда экспертов существуют опасения по поводу "ливанизации" Армении. Под этим понимается состояние политической нестабильности с периодическими вспышками военных конфликтов. Отметим, что такая точка зрения не является доминирующей среди политологов. Сами армяне, в массе своей, отвергают такой ход событий, даже в мыслях не допускают. Очень популярно мнение, что армянин никогда не поднимет руку на другого армянина. И гражданская война в Армении невозможна, настолько общество консолидировано.

Хотелось бы верить, что так оно и есть. Но часто люди, да и большие социальные группы, склонны впадать в самообман. Может, простые армяне так и считают и свято верят в идею дружности народа. Но народом, каким бы он мудрым ни был, часто играют кукловоды. Коих предостаточно и в самой Армении, и за рубежом.

К тому же политический ландшафт Армении сильно фрагментирован. Одних только политических партий около 80 — это при трёх миллионах населения во всей стране. О пресловутых НКО в Армении можно даже не вспоминать.

Акции протеста по различным поводам регулярно проходят в Армении. Но ни к чему позитивному они пока не привели. Пашинян продолжает укреплять свою власть. В этой связи стоит ли считать, что случай в Гюмри станет каким-то поворотным? Вероятно, узнаем в ближайшее время.