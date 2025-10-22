Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Литиевые месторождения, ядерная энергетика и дружба с РФ: новый президент Боливии раскрывает карты

4:26
Мир » Остальной мир » Южная Америка

Движение к социализму (MAS) проиграло парламентские и президентские выборы в Боливии, однако предсказывать разрыв с Россией, Китаем и Венесуэлой преждевременно.

Госпереворот в Боливии
Фото: commons.wikimedia.org by Fernando6718, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Госпереворот в Боливии

Боливия резко изменила курс

На президентских выборах в Боливии во втором туре победил 58-летний экономист Родриго Пас, набрав 54,61% голосов, в то время как его соперник Хорхе Кирога набрал 45,39%, согласно предварительным подсчётам Верховного избирательного суда.

Причины поражения движения Эво Моралеса и Луиса Арсе кроются в глубоком экономическом кризисе, в котором оказалась страна, а также в неспособности урегулировать внутренние разногласия. Вопрос политического выбора Боливии важен для России, так как при социалистах были заключены важные экономические договоры. Боливия к тому же всегда поддерживала внешнюю политику РФ.

Приход правых к власти в лице Паса для России лучше, чем приход неолиберала Кироги, который угрожал поддержать свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также приватизировать госсектор (80%), отдав страну на попечение МВФ, то есть вернуться к американскому колониализму. Пас занимает более умеренную позицию — Мадуро он не признаёт легитимным, но и вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы не будет.

Новым властям Боливии выдан кредит доверия

Некоторые аналитики в Латинской Америке представляют противостояние Паса и Кироги как повторение прежней поляризации "чолос" против "кабальерос", то есть народных масс, которые раньше голосовали за MAS, а теперь поддерживают Паса в противовес белым элитам и их избирателям из среднего класса.

В Боливии существует внутренний антагонизм между востоком (Санта-Крус) (белое население) и западом (Ла-Пас) страны, где проживают "коллас" — потомки инков и метисы. Разжигание расового вопроса командой Кироги, в конечном итоге, и обеспечило победу Пасу. Он понимает, что ему выдан кредит доверия, поэтому не будет с ходу отвергать все социальные завоевания MAS.

Главная проблема Паса — как безболезненно перевести Боливию на рыночные рельсы. Надо учесть, что при социалистах дизельное топливо было субсидировано, хотя закупается за рубежом, в том числе не только в РФ, но и в Венесуэле. Если субсидии отменить, как обещает Пас, то инфляционный шок неминуем, а результат выльется в народные протесты и даже потерю власти (перевороты в Боливии не редкость).

Надо также учесть, что предыдущие правые (кстати, при отце Паса — президенте Хайме) потерпели поражение 20 лет назад из-за попыток приватизировать в Боливии добычу газа и водоснабжение.

У семейства Пас в боливийской политике репутация весьма практичных людей. Возможно, что в 2025 году именно это качество могло привлечь на их сторону левый электорат, дезориентированный после неудач социалистов. Пас не раз объявлял, что никакой расправы над своими противниками не ожидается, он уже позвонил Арсе и договорился о мирной передаче власти.

Боливия сохранит сотрудничество с Россией

Пас заявил, что во внешней политике возобновит отношения с США, прерванные при Моралесе в 2008 году. Но это будет осторожное сближение. Пас в какой-то момент предвыборной кампании выразил готовность вернуть в страну американское Управление по борьбе с наркотиками (DEA), но во втором туре отказался от подтверждения этого намерения.

Также избранный президент пообещал "сделать прозрачными соглашения", подписанные с РФ и Китаем, в том числе по разработке литиевых месторождений. Кажется бесспорным сохранение соглашений в РФ в области ядерной энергетики, военно-технического сотрудничества (обучение в РФ персонала и закупка вооружений), нефтедобычи ("Роснефть" поставляет топливо и ведёт геологоразведку), в торговле через соглашение о свободной торговле с ЕАЭС, а также в гуманитарной области (обучение студентов в РФ).

Подписывайтесь на Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еаэс выборы боливия
Новости Все >
Временная поблажка с водительскими правами отменяется: возвращаются старые правила
Сода гасит огонь и запирает жир внутри: вот как вернуть конфоркам силу пламени
Тело перестаёт болеть, мысли успокаиваются, жизнь становится легче — всё из-за одной привычки
Ранчо вместо терапии: почему Канье Уэст расстаётся с недвижимостью и что скрывается за его решениями
Лестничная площадка — не ваша собственность: чем опасно приватизировать общий проход
Кожа без морщин и пятен: этот домашний дуэт возвращает лицу фарфоровую гладкость
Коллективный подарок или давление коллектива: как выйти из неловкой офисной традиции
Что стоит за шуткой Павла Дурова про Лурв: Рудковская раскрывает секреты
Эпоха парковочного дзена: автомобили превращают манёвры в точную автоматическую игру
Фастфуд с неожиданной пользой: когда шаурма работает на здоровье
Сейчас читают
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Недвижимость
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Домашние животные
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Краны снова засверкают: трюк сантехников, который побеждает известковый налёт без усилий
Недвижимость
Краны снова засверкают: трюк сантехников, который побеждает известковый налёт без усилий
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Литиевые месторождения, ядерная энергетика и дружба с РФ: новый президент Боливии раскрывает карты Любовь Степушова Заказываете картофель фри? Вот почему рестораны вас за это обожают Игорь Буккер Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Металлическая броня для деревьев: блестящий способ сохранить сад здоровым до весны — без капли химии
Металлическая броня для деревьев: блестящий способ сохранить сад здоровым до весны — без капли химии
Последние материалы
Русский газотурбинный зверь: Т-80 возвращается, чтобы рвать бездорожье
Тело перестаёт болеть, мысли успокаиваются, жизнь становится легче — всё из-за одной привычки
Ранчо вместо терапии: почему Канье Уэст расстаётся с недвижимостью и что скрывается за его решениями
Лестничная площадка — не ваша собственность: чем опасно приватизировать общий проход
Кожа без морщин и пятен: этот домашний дуэт возвращает лицу фарфоровую гладкость
Что стоит за шуткой Павла Дурова про Лурв: Рудковская раскрывает секреты
Коллективный подарок или давление коллектива: как выйти из неловкой офисной традиции
Эпоха парковочного дзена: автомобили превращают манёвры в точную автоматическую игру
Фастфуд с неожиданной пользой: когда шаурма работает на здоровье
Морская загадка России: почему одни моря исчезают с карт, а другие появляются вновь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.