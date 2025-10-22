Литиевые месторождения, ядерная энергетика и дружба с РФ: новый президент Боливии раскрывает карты

Движение к социализму (MAS) проиграло парламентские и президентские выборы в Боливии, однако предсказывать разрыв с Россией, Китаем и Венесуэлой преждевременно.

Фото: commons.wikimedia.org by Fernando6718, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Госпереворот в Боливии

Боливия резко изменила курс

На президентских выборах в Боливии во втором туре победил 58-летний экономист Родриго Пас, набрав 54,61% голосов, в то время как его соперник Хорхе Кирога набрал 45,39%, согласно предварительным подсчётам Верховного избирательного суда.

Причины поражения движения Эво Моралеса и Луиса Арсе кроются в глубоком экономическом кризисе, в котором оказалась страна, а также в неспособности урегулировать внутренние разногласия. Вопрос политического выбора Боливии важен для России, так как при социалистах были заключены важные экономические договоры. Боливия к тому же всегда поддерживала внешнюю политику РФ.

Приход правых к власти в лице Паса для России лучше, чем приход неолиберала Кироги, который угрожал поддержать свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также приватизировать госсектор (80%), отдав страну на попечение МВФ, то есть вернуться к американскому колониализму. Пас занимает более умеренную позицию — Мадуро он не признаёт легитимным, но и вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы не будет.

Новым властям Боливии выдан кредит доверия

Некоторые аналитики в Латинской Америке представляют противостояние Паса и Кироги как повторение прежней поляризации "чолос" против "кабальерос", то есть народных масс, которые раньше голосовали за MAS, а теперь поддерживают Паса в противовес белым элитам и их избирателям из среднего класса.

В Боливии существует внутренний антагонизм между востоком (Санта-Крус) (белое население) и западом (Ла-Пас) страны, где проживают "коллас" — потомки инков и метисы. Разжигание расового вопроса командой Кироги, в конечном итоге, и обеспечило победу Пасу. Он понимает, что ему выдан кредит доверия, поэтому не будет с ходу отвергать все социальные завоевания MAS.

Главная проблема Паса — как безболезненно перевести Боливию на рыночные рельсы. Надо учесть, что при социалистах дизельное топливо было субсидировано, хотя закупается за рубежом, в том числе не только в РФ, но и в Венесуэле. Если субсидии отменить, как обещает Пас, то инфляционный шок неминуем, а результат выльется в народные протесты и даже потерю власти (перевороты в Боливии не редкость).

Надо также учесть, что предыдущие правые (кстати, при отце Паса — президенте Хайме) потерпели поражение 20 лет назад из-за попыток приватизировать в Боливии добычу газа и водоснабжение.

У семейства Пас в боливийской политике репутация весьма практичных людей. Возможно, что в 2025 году именно это качество могло привлечь на их сторону левый электорат, дезориентированный после неудач социалистов. Пас не раз объявлял, что никакой расправы над своими противниками не ожидается, он уже позвонил Арсе и договорился о мирной передаче власти.

Боливия сохранит сотрудничество с Россией

Пас заявил, что во внешней политике возобновит отношения с США, прерванные при Моралесе в 2008 году. Но это будет осторожное сближение. Пас в какой-то момент предвыборной кампании выразил готовность вернуть в страну американское Управление по борьбе с наркотиками (DEA), но во втором туре отказался от подтверждения этого намерения.

Также избранный президент пообещал "сделать прозрачными соглашения", подписанные с РФ и Китаем, в том числе по разработке литиевых месторождений. Кажется бесспорным сохранение соглашений в РФ в области ядерной энергетики, военно-технического сотрудничества (обучение в РФ персонала и закупка вооружений), нефтедобычи ("Роснефть" поставляет топливо и ведёт геологоразведку), в торговле через соглашение о свободной торговле с ЕАЭС, а также в гуманитарной области (обучение студентов в РФ).

