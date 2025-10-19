Дипломатия Путина сделала ставку на психологию Трампа и выиграла

Россия перевела конфликт с США в завершающую стадию, которая будет мирной. СВО будет объявлена в мире внутренним делом русскоязычного пространства.

Шоу Трампа с Томагавками удалось

Президент США Дональд Трамп представил историю с ракетами "Томагавк" как свою победу, ведь Путин позвонил первым

"Вы думаете он пытался меня остановить? Конечно. что, по-вашему, он скажет:"Пожалуйста, продавайте "Томагавки"? Я действительно сказал: "Вы не против, если я подарю пару тысяч "Томагавков" вашей оппозиции?" И ему эта идея не понравилась", — рассказал президент США журналистам.

Трамп и сам не собирался передавать ракеты, эта тема возникла из ничего, но была раздута, как он и предполагал, западными медиа. Трамп воспользовался своим реноме непредсказуемого лидера, чтобы "напугать" Россию и вынудить президента РФ Владимира Путина позвонить, убеждая не поставлять ракеты Киеву. Не исключаем, что такой неприятный момент присутствовал, потому что "Томагавки", хоть и не изменили бы ход СВО, но создали бы существенную угрозу тылу и мирным жителям.

Путин позвонил Трампу вовремя

Но позвонил Путин уже в день, когда лидер киевского режима Владимир Зеленский был в Вашингтоне, торжествуя, что вот-вот "Томагавки" будут его. И тут Трамп опять изменил на 180 градусов курс и заявил, что они нужны самим США, и главное — что Путин и Трамп назначают встречу в Будапеште.

Это был сильнейший удар по глобалистам, так как им срочно нужна эскалация и вовлечение США в горячую войну с Россией. Западные медиа тут же стали делать прогнозы по Украине, что Путин якобы готов уступить территории, которые признаны конституционно российскими, в "обмен на Донбасс".

На самом деле, в телефонном разговоре речь шла не об Украине. Путин опять предложил Трампу диалог о будущем двусторонних отношений. Трамп это принял уже в Анкоридже, и его подсознание к моменту звонка уже приняло положительное решение. И это нетрудно объяснить. Трамп видит сябя "президентом-миротворцем", зачем ему ядерная война с Россией? Он показал своим избирателям, что контролирует ситуацию и сумел "нагнуть Путина", а также что нанёс своим главным противникам — глобалистам-левакам сокрушительный удар. Они поддерживают в Киеве режим, идеологически чуждый Трампу, на территории, которая ему как зона интересов не нужна. Глобальный интерес Трампа совсем не в Украине, а в бизнесе и экономическом подъёме США.

Конфронтация с РФ в этом не поможет, а выгодные сделки с ней — да. Отсюда появился проект тоннеля по дну Берингова пролива Чукотка- Аляска, который обеспечит взаимное развитие малоосвоенных территорий, богатых полезными ископаемыми, с выходом на рынки Азии по скоростной железной дороге.

Путин выиграл, поставив на будущее процветание

Путин выиграл предложением, которое смотрит в успешное будущее, в то время как его противники "жуют сопли" о прошлом и нагнетают в настоящем. Очень верно просчитана Путиным психология Трампа, как бизнесмена и шоу-мэна. Путин хвалит американского коллегу, не читает ему нотаций об агрессии, называет Дональдом, подчёркивая личный контакт. Это классическая школа дипломатии, которая учит вести конфликт с проявлением уважения и демонстрацией учёта интересов противника.

Россия выиграла, переведя конфликт с США в завершающую стадию, которая будет мирной. СВО будет объявлена в мире внутренним делом русскоязычного пространства.

Что касается Зеленского и глобалистов, то они попал в ловушку "непредсказуемого" Трампа. Зеленский один прилетел в Вашингтон, не ожидая подвоха. По нему нанесён моральный удар, от которого он не оправится, как и его спонсоры в Европе.

Там пребывают в состоянии грогги в связи с тем, что местом проведения саммита РФ и США обсуждается Венгрия. Евросоюз перестал быть субъектом мирного процесса, превратившись в зрителя чужой игры. И чем дольше Европа держится за свою позицию "наказать Путина", тем меньше у неё реальных рычагов влияния, и тем больше там будут идти сепаратистские процессы в надежде успеть сесть на поезд в новую Европу, локомотивом которого является тандем Венгрии и Словакии.

