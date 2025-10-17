Ратификация соглашения с Венесуэлой: Кремль готовит сюрприз для США

Ратификация Россией соглашения с Венесуэлой о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве на фоне происходящего не воспринимается как рутинный шаг.

Повод забрать нефть Венесуэлы найден

Президент РФ Владимир Путин передал на ратификацию в Думу договор с Венесуэлой о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве. Ранее Венесуэла также ратифицировала соглашение. Оно было заключено на фоне блокады Пентагоном Карибского моря с прицелом на уничтожения подозреваемых в наркотрафике лодок. Уничтожено уже пять, что было расценено в регионе как пиратство.

Власти США неоднократно заявляли, что президент Николас Мадуро должен "ответить перед американским правосудием" как руководитель наркотрафика в США. Повторяется история с "пробирками", когда США просто искали любой повод, чтобы напасть на Ирак и уничтожить Саддама Хуссейна, чтобы завладеть нефтяными месторождениями страны… Президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить подрывные операции в Венесуэле.

Сейчас не более 30% пользователей Polymarket ставят на то, что президент США Дональд Трамп решится втянуться в масштабную войну, которая на этот раз имеет шанс стать для него затяжным кризисом.

Общественный договор Венесуэлы доказал свою силу

В США неверно оценивают потенциал сопротивления Венесуэлы, считая её ослабленной неудачами в экономике и санкциями. Венесуэльский конфликт там описывают как подавление демократии диктатурой. Но это не так. Дело в том, что с победой экс-президента Уго Чавеса в 1998 году в страну пришла настоящая демократия: власть перешла от белых колонизаторов к местному населению, индейцам, которые перемешались этнически с белой и негритянской расами. Они составляют сейчас более 70% населения. До этого власть веками монополизировала белая элита, к которой принадлежит нобелевская лауреатка Мария Мачадо.

Эти люди давно убежали из страны, их дети учатся в США и Европе, поэтому понятна лёгкость, с которой Мачадо поддерживает безумные идеи Трампа бомбить венесуэльцев и обещает ему отдать нефть Венесуэлы, как только придёт к власти. Однако приход Мачадо для Венесуэлы — это как возвращение шаха для Ирана, а для России — условного Ельцина, народ не принимает даже такую мысль. Да, многие венесуэльцы недовольны состоянием экономики, но национальная идея присутствует и не даёт расслабиться. Неоднократные попытки госпереворотов всякий раз заканчивались провалом и бегством когорты оппозиционеров за рубеж.

Чем Россия может помочь Венесуэле

Что стратегический договор с РФ даст Венесуэле? Согласно ст. 14, стороны "совершенствуют связи в сфере обороны в областях, представляющих взаимный интерес", и поддерживают военно-техническое сотрудничество "в интересах укрепления обороноспособности и обеспечения безопасности двух стран в рамках исполнения действующих соглашений". Например, в Венесуэле работает лицензированный завод по производству автоматов Калашникова АК-103.

Возможны совместные учения, вспомним, какой переполох в США вызвал в 2018 году визит ракетоносцев Ту-160. В армии Венесуэлы на вооружении стоят российские истребители Су-30, оснащённые противокорабельными ракетами. Их надо ремонтировать и обслуживать, можно пригласить российских специалистов.

"Цирконы" в Венесуэле в ответ на "Томагавки" на Украине

Для России было бы стратегическим ослаблением, если бы её главный противник контролировал самую богатую нефтью и газом страну в мире.

Размещение ракет "Кинжал" или "Циркон" в Венесуэле, а также организация военной базы — это совсем другой уровень военного сотрудничества и защиты активов "Роснефти" в Венесуэле. Москва заявляет, что сотрудничество с Венесуэлой, как и с другими странами, осуществляется без создания угроз для третьих стран. Это её принципиальная позиция, и того же она требует от американцев, призывая к возвращению НАТО на границы 1997 года. Трамп помалкивает, объявляя о "Томагавках" на Украине, поэтому у Кремля есть право объявить о поставках "Цирконов" и подождать ответного телефонного звонка из США.

Многие страны в регионе поддержат военный альянс РФ и Венесуэлы. Президент Мексики Клаудиа Шейнбаум заявила, что не поедет на саммит Америк в Доминикану, так как на него не пригласили Кубу, Никарагуа и Венесуэлу. Мексика — следующая жертва Пентагона, а там и до Бразилии недалеко.