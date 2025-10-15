Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Сирийский ребус: Россия приняла у себя лидера боевиков, воевавших против неё

4:42
Мир » Азия » Ближний Восток

Визит лидера "Хайат Тахрир Аш-Шам”*, а ныне президента Сирии в Россию вызвал вопросы. Почему Кремль принял террориста, воевавшего против российских сил?

Авиабаза Хмеймим в Сирии
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Авиабаза Хмеймим в Сирии

Президент Шараа — это другое

Известна фраза Франклина Рузвельта о никарагуанском диктаторе Сомосе: "Он, возможно, и сукин сын, но это наш сукин сын". Также не менее известны фразы — "это другое" и "в политике нет союзников, а есть интересы".

На этот раз речь идёт не о критике западных политиков, а о визите в Россию террориста Джулани, который в официальных источниках уже даже не называется временным, а просто президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Лидер "Хайат Тахрир Аш-Шам”*, который руководил боевыми действиями против вагнеровцев и российских офицеров, стал для Кремля "хорошим парнем", взяв другую фамилию. Его боевики и сейчас периодически устраивают этнические чистки среди национальных и религиозных меньшинств Сирии.

До недавнего времени в США за его голову была назначена награда в 10 млн долларов, но там он тоже стал рукопожатным. Вашингтон снял санкции с Сирии, не исключено, что в пику России — "у вас не получилось, они теперь наши".

Не исключено также, что решающую роль в проявлении лояльности Шараа к России (тоже не питает добрых чувств к Кремлю) сыграл президент Турции Реджеп Эрдоган, как сказал президент США Дональд Трамп, организатор смещения Асада. Эрдоган посоветовал Шараа сбалансировать риски, связанные с недовольством западных партнёров сближением с Россией, с выгодами в сфере безопасности и экономики, которые оно может принести.

Военные базы РФ Шараа обещает оставить. Что взамен

Президент РФ Владимир Путин на встрече с Шараа подчеркнул, что отношения между Россией и Сирией "всегда носили исключительно дружеский характер". Шараа заявил, что постарается познакомить российские власти с "новой Сирией" и перезапустить отношения между двумя странами, так как их объединяют "серьёзные мосты сотрудничества". Он дал понять, что российские авиабазы ​​в Сирии будут в безопасности, так как Дамаск "выполнит все ранее заключенные с Россией соглашения". Что же, цель Москвы достигнута — базы остаются и обеспечат контроль над стратегическим регионом.

Что может потребовать Шараа взамен? Некоторые сирийские источники подтвердили Reuters, что прибывшая в Россию сирийская делегация запросила у Москвы заверения в том, что остатки сил Башара Асада не будут перевооружены. Якобы делегация также обратилась к Москве с просьбой помочь Дамаску восстановить сирийскую армию. Шараа будет добиваться прямой поддержки со стороны России, включая возобновление поставок пшеницы на выгодных условиях и компенсацию ущерба от войны.

В среду, 15 октября, вице-премьер России Александр Новак заявил, что российские и сирийские официальные лица на встрече в Москве обсудили потенциальное сотрудничество в сфере энергетики, включая нефтяные проекты в Сирии.

Также есть разговоры о возобновлении патрулирований южной границы Сирии с Израилем вдоль Голанских высот, которые РФ вела при Асаде. А вот его выдача новым властям представляется невозможной. Россия заявила, что защита Асада основана на "гуманитарных соображениях".

Ставка на Асада была неизбежной и необходимой

Репутационные потери у России есть, урок должен быть усвоен. В Сирии алавиты не являются главным народом, поэтому ставить на них было делом неперспективным. Но у Кремля в 2015 году не было другого выбора, чтобы не дать США укрепиться в регионе, когда уже были введены санкции за воссоединение с Крымом и наступали тяжёлые времена. Есть также известные фразы, что "политика — это искусство возможного" и "нет худа без добра". Именно в Сирии оттачивались моменты новой войны, в частности пуски ракет из акватории Каспийского моря, набрал силу "Вагнер", который потом очень пригодился в Артёмовске.

Во всяком случае глобалисты сейчас исходят ядом по поводу того, что "России в Сирии не осталось", что о России в Сирии "никто не сожалеет". Что же, время покажет.

*- террористическая организация, запрещённая в РФ.

Читайте Telegram-канал автора статьи

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
Темы сирия терроризм башар асад владимир путин соединённые штаты америки
Новости Все >
Цены на картофель упали: почему выгодно покупать картошку сейчас
Кремы не работают: природа давно придумала лучшее средство для сухих рук
Машина блестит, но внимание инспектора гарантировано: мелочи, из-за которых вас остановят
Капуста с характером: кому она дружески кивает, а с кем делить грядку не станет ни за что
Зрение портится не сразу: как распознать первые признаки проблем, пока ещё не поздно
Будущее пахнет солью и пластиком: если потоки не остановить, к 2040 году залив утонет в отходах
Диван, который старит интерьер на 10 лет: как избежать классической ошибки при выборе цвета
Микроусилие — макроэффект: как одно движение в день снижает риск смерти на 40%
Между лаской и зависимостью: что скрывается за желанием завести много кошек
Страшные фото до: удивительное преображение Алисы Аршавиной стало сенсацией
Сейчас читают
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Наука и техника
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Дом говорит громче, чем слова: три предмета, которые кричат о бедности владельца
Недвижимость
Дом говорит громче, чем слова: три предмета, которые кричат о бедности владельца
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Еда и рецепты
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Популярное
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова

Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.

Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
Сирийский ребус: Россия приняла у себя лидера боевиков, воевавших против неё Любовь Степушова Гигант из Японии: для чего нужен бульдозер весом в 152 тонны Сергей Милешкин Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Последние материалы
Сын Высоцкой и Кончаловского определился с будущим: почему Пётр отказался от карьеры в Италии
Цены на картофель упали: почему выгодно покупать картошку сейчас
Кремы не работают: природа давно придумала лучшее средство для сухих рук
Машина блестит, но внимание инспектора гарантировано: мелочи, из-за которых вас остановят
Капуста с характером: кому она дружески кивает, а с кем делить грядку не станет ни за что
Зрение портится не сразу: как распознать первые признаки проблем, пока ещё не поздно
Будущее пахнет солью и пластиком: если потоки не остановить, к 2040 году залив утонет в отходах
Диван, который старит интерьер на 10 лет: как избежать классической ошибки при выборе цвета
Микроусилие — макроэффект: как одно движение в день снижает риск смерти на 40%
Между лаской и зависимостью: что скрывается за желанием завести много кошек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.