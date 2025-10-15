Сирийский ребус: Россия приняла у себя лидера боевиков, воевавших против неё

Визит лидера "Хайат Тахрир Аш-Шам”*, а ныне президента Сирии в Россию вызвал вопросы. Почему Кремль принял террориста, воевавшего против российских сил?

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Авиабаза Хмеймим в Сирии

Президент Шараа — это другое

Известна фраза Франклина Рузвельта о никарагуанском диктаторе Сомосе: "Он, возможно, и сукин сын, но это наш сукин сын". Также не менее известны фразы — "это другое" и "в политике нет союзников, а есть интересы".

На этот раз речь идёт не о критике западных политиков, а о визите в Россию террориста Джулани, который в официальных источниках уже даже не называется временным, а просто президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Лидер "Хайат Тахрир Аш-Шам”*, который руководил боевыми действиями против вагнеровцев и российских офицеров, стал для Кремля "хорошим парнем", взяв другую фамилию. Его боевики и сейчас периодически устраивают этнические чистки среди национальных и религиозных меньшинств Сирии.

До недавнего времени в США за его голову была назначена награда в 10 млн долларов, но там он тоже стал рукопожатным. Вашингтон снял санкции с Сирии, не исключено, что в пику России — "у вас не получилось, они теперь наши".

Не исключено также, что решающую роль в проявлении лояльности Шараа к России (тоже не питает добрых чувств к Кремлю) сыграл президент Турции Реджеп Эрдоган, как сказал президент США Дональд Трамп, организатор смещения Асада. Эрдоган посоветовал Шараа сбалансировать риски, связанные с недовольством западных партнёров сближением с Россией, с выгодами в сфере безопасности и экономики, которые оно может принести.

Военные базы РФ Шараа обещает оставить. Что взамен

Президент РФ Владимир Путин на встрече с Шараа подчеркнул, что отношения между Россией и Сирией "всегда носили исключительно дружеский характер". Шараа заявил, что постарается познакомить российские власти с "новой Сирией" и перезапустить отношения между двумя странами, так как их объединяют "серьёзные мосты сотрудничества". Он дал понять, что российские авиабазы ​​в Сирии будут в безопасности, так как Дамаск "выполнит все ранее заключенные с Россией соглашения". Что же, цель Москвы достигнута — базы остаются и обеспечат контроль над стратегическим регионом.

Что может потребовать Шараа взамен? Некоторые сирийские источники подтвердили Reuters, что прибывшая в Россию сирийская делегация запросила у Москвы заверения в том, что остатки сил Башара Асада не будут перевооружены. Якобы делегация также обратилась к Москве с просьбой помочь Дамаску восстановить сирийскую армию. Шараа будет добиваться прямой поддержки со стороны России, включая возобновление поставок пшеницы на выгодных условиях и компенсацию ущерба от войны.

В среду, 15 октября, вице-премьер России Александр Новак заявил, что российские и сирийские официальные лица на встрече в Москве обсудили потенциальное сотрудничество в сфере энергетики, включая нефтяные проекты в Сирии.

Также есть разговоры о возобновлении патрулирований южной границы Сирии с Израилем вдоль Голанских высот, которые РФ вела при Асаде. А вот его выдача новым властям представляется невозможной. Россия заявила, что защита Асада основана на "гуманитарных соображениях".

Ставка на Асада была неизбежной и необходимой

Репутационные потери у России есть, урок должен быть усвоен. В Сирии алавиты не являются главным народом, поэтому ставить на них было делом неперспективным. Но у Кремля в 2015 году не было другого выбора, чтобы не дать США укрепиться в регионе, когда уже были введены санкции за воссоединение с Крымом и наступали тяжёлые времена. Есть также известные фразы, что "политика — это искусство возможного" и "нет худа без добра". Именно в Сирии оттачивались моменты новой войны, в частности пуски ракет из акватории Каспийского моря, набрал силу "Вагнер", который потом очень пригодился в Артёмовске.

Во всяком случае глобалисты сейчас исходят ядом по поводу того, что "России в Сирии не осталось", что о России в Сирии "никто не сожалеет". Что же, время покажет.

*- террористическая организация, запрещённая в РФ.

