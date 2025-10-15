Китайская крепость: семь лет подготовки, о которых Запад даже не подозревал

Китай готовился к противостоянию с Западом семь лет, понимая, что следующим после России кандидатом на уничтожение будет он.

Китай незаметно слез с американской иглы

В 2017 году в "Стратегии национальной безопасности" США Китай был впервые описан как главный "стратегический конкурент". От конкурента до противника рукой подать, поэтому в Китае стали готовиться ко всякого рода войнам с США, благо и прокси у них имелся — Тайвань.

Известно, например, что до 2022 года Китай импортировал 95% гелия, который применяется в квантовых компьютерах, ракетной технике, при производстве микросхем. Монополистом на этом рынке были американские компании и компании, которые использовали их технологии. Но всего за три последующих года внутреннее производство гелия в Китае выросло в четыре раза, произошла переориентация на других импортёров, в частности российских. Сегодня Китай больше не зависит от поставок гелия из США, построив на своих предприятиях крупнейший в мире сверхпроводящий квантовый компьютер.

Китай незаметно нашёл контрагентов не только по статьям импорта из США, но и экспорта туда, и сегодня прямые поставки в США составляют лишь около 10% от общего объёма экспорта Китая.

Китай создал грозное экономическое оружие

Одновременно Китай стал создавать своё главное экономическое оружие — производство редкоземельных металлов, которое считалось экологически грязным. Но Китай подошёл к решению экологической проблемы системно: через жёсткую централизацию под эгидой государства, строгое законодательство, технологическую модернизацию и масштабные инвестиции в очистку. Китайцы внедрили передовые методы очистки, такие как подземное выщелачивание и плавка без использования аммиака.

В итоге Китай стал монополистом на этом рынке и имеет огромный рычаг давления на Вашингтон, учитывая, что истребитель F-35 использует 418 килограммов редкоземельных металлов, эсминец DDG-51 класса "Арли Бёрк" — 2600 килограммов, атомная ударная подводная лодка класса "Вирджиния" — целых 4600 килограммов. А более 70% импорта редкоземельных металлов в США поступает из Китая.

Поэтому Пекин может симметрично отвечать на любые санкции, тарифы, вводимые администрацией Трампа, а его взбалмошная реакция с повышением ставок наводит панику на фондовую биржу США, криптотрейдеров и увеличивает капитализацию китайских компаний.

Китай обогоняет США в области ИИ и будет владеть миром

Китай подготовился и в той области, которая определяет будущего "властелина мира", индустрии искусственного интеллекта, и, как заявил председатель совета директоров Nvidia Дженсен Хуан, теперь отстаёт от США в этой области "всего на наносекунду". Госсовет Китая представил десятилетний план по полной интеграции ИИ во все аспекты экономики страны к 2035 году. ИИ уже внедряется в производстве беспилотных автомобилей Tesla китайского производства. При этом в 2024 году США потратили на разработку ИИ почти в 12 раз больше средств, чем Китай.

Компартия Китая также подготовилась и в военном плане, что продемонстрировала на военном параде 3 сентября и последовавшем за ним авиасалоне в Чанчуне. Западные военные комментаторы утверждают, что высокотехнологичное оружие у НОАК лучше, чем у армии США.

Китай отражает все контратаки, его развитие не остановить

Как противостоять сейчас Китаю, если санкции не перспективны? Правительство Нидерландов, например, попробовало взять под свой контроль компанию Nexperia — китайского производителя полупроводников, базирующегося в стране. После этого производство встало из-за запрета на экспорт материалов из Китая.

Промышленная, научная и военная мощь Китая достигла уровня, позволяющего ему самостоятельно противостоять большинству стран и удерживать союзников "мягкой силой". По данным МВФ, промышленный потенциал КНР составляет 35% от общемирового, и, по прогнозам, к 2035 году он вырастет до 45-50%, и это не виртуальная американская сила, заключённая в услугах.

На уровне стратегического планирования США проиграли Китаю, а теперь и в реализации планов. Развитие КНР остановить уже не получится, технологический прогресс и упорный труд будут обеспечивать Китаю собственную безопасность.

