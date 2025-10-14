Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

В Одессе ожидают показательной порки мэра Труханова, но он может ответить

Мир » Бывший СССР » Украина

Мэра Одессы Геннадия Труханова хотят лишить украинского гражданства. Петиция об этом набрала 25 тысяч подписей за сутки, и Зеленский должен отреагировать.

Одесса
Фото: wikimedia.org by SegeKot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Одесса

Мэра Одессы Труханова хотят сделать бомжом

Автор петиции — офицер ВСУ Мирослав Откович, который откосил от службы на фронте и сейчас служит в тылу. Он стал известен благодаря публичному конфликту с одесским мэром. В частности, тот защищал от сноса одесские памятники, и когда бандеровцы добрались до Пушкина, Откович публично приказал Труханову снести памятник поэту (охраняется ЮНЕСКО) как "маркер русского мира". Но мэр поддержал мнение одесситов — оставить.

Поводом к лишению гражданства является слух о том, что у Труханова есть российский паспорт, а двойное гражданство на Украине запрещено. Сам мэр опроверг эту информацию, назвав это очередной провокацией. Одесские паблики сообщают, что паспорт у него был, но он его аннулировал в 2017 году. Telegram-канал "Одесса. Главное" считает, что многолетние разговоры о втором паспорте Труханова наводят на мысль, а не сам ли мэр специально поднимает эту тему, чтобы укреплять позиции среди большого количества лояльных к России жителей.

Причина показательной порки Труханова — не в российском паспорте

Однако реальная причина, скорее всего, другая — Зеленский хочет подчинить себе довольно большие денежные потоки, которые идут через местный бюджет, так как Одесса является главным логистическим центром Украины.

Самое интересное, что в окружении Зеленского много людей с российскими паспортами. Украинские СМИ называют председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова (оправдан). Был паспорт у экс-главы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Романа Игнатова (за это уволен). Семья гендиректора предприятия "Государственный оператор тыла" Арсена Жумадилова получила российские паспорта, чтобы "посещать Крым, где живут родственники", да и Елена Зеленская имела российский паспорт, копия которого обнаружена в Крыму.

Окончательное решение остаётся за лидером киевского режима, который должен подписать соответствующий указ. Если Владимир Зеленский его подпишет, то кресло мэра станет вакантным. Куда Труханов направится после судов и апелляций — неизвестно, но одесситы жалеть не будут, так как он не поддержал установку памятного креста возле Дома профсоюзов на Куликовом поле в память о погибших 2 мая.

Одесса — русский город, а не город Труханова

Труханов не пропадёт, так как у него, как и у всех украинских чиновников, есть паспорт каких-нибудь островов и акции в офшорных компаниях, зарегистрированных в британских "налоговых гаванях". Но очевидно, что Зеленский угрожает зачистить не только неблагонадёжных одесситов, у которых есть или были российские паспорта, но и неудобных мэров и завтра любой из них может проснуться бомжом в собственном городе.

Но стоит вопрос доказательств. Если доказательств наличия российского гражданства не окажется или они будут сомнительными, то это будет выглядеть как чисто политическая расправа. Труханов может обратиться в Европейский суд по правам человека и получить оправдательный вердикт, что будет для Венгрии и других ещё одной причиной не пускать Украину в ЕС. Именно этот аспект сейчас преподносится как "победа Украины".

Так или иначе, но местное самоуправление Одессы, которое сохраняет культурный фон города, будет ликвидировано, Киев назначит военную администрацию, и Зеленский туда поставит своего человека, а полномочия горсовета будут сильно ограничены после перевыборов.

Как сказал Президент РФ Владимир Путинд, Одесса — русский город (что Труханов опроверг), поэтому с Трухановым или без него Одессу надо однозначно возвращать в юрисдикцию России.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы одесса украина гражданство владимир зеленский
Новости Все >
Сливовое вино, которое не стыдно поставить на праздничный стол: рецепт с историей
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
Пациенты бьют тревогу: реформа ОМС грозит развалом независимого контроля
Эти привычки водителей убивают двигатель: вы наверняка совершаете одну из них
Гигант под водой начал распадаться: процесс, который длится миллионы лет, поймали в реальном времени
Золото северных лесов: как скромная ягода оказалась мощнее аптечки и стала суперфудом
Мужчина, который женился бы на себе: как Николай Басков стал героем собственной легенды
Зачем кошки проверяют воду перед питьём: разгадан секрет, которому тысячи лет
Забудьте про подъёмы ног: это упражнение заменяет все тренировки на пресс
Тайные города Рима в Испании: стены, мосты и театры, пережившие падение империи
Сейчас читают
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Еда и рецепты
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Садоводство, цветоводство
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Еда и рецепты
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Популярное
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит

Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.

Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер Саудовская Аравия бросила Пакистан в войне против Афганистана. О чём это говорит Любовь Степушова Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Последние материалы
Посадили тую — а весной одни рыжие пеньки? Ошибка, которую совершают все садоводы
Замена масла кажется простой процедурой: но 8 из 10 водителей делают это неправильно
Экспедиция услышала невозможное: джунгли Мадагаскара поют голосами капитанов звёздных миров
15 минут и десерт готов, которому позавидует итальянская кофейня: тирамису без яиц и выпечки
Организм превращается в мишень для любой заразы: сигнал тревоги, который легко пропустить
Египет оказался лишь учеником: древнейшие мумии нашли там, где не ждала ни одна экспедиция
ИИ берёт на себя зрение: как устройство из Сиэтла учит людей снова ходить уверенно
Париж застопорил план ЕС по российским активам: кулуары раскрывают другое настроение
Tomahawk как карточный ход: США предлагают ракеты — и одновременно двигают Киев к мобилизации
Дилеры просят нажать на тормоз: новая схема утильсбора застала авторынок врасплох
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.