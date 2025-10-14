В Одессе ожидают показательной порки мэра Труханова, но он может ответить

Мэра Одессы Геннадия Труханова хотят лишить украинского гражданства. Петиция об этом набрала 25 тысяч подписей за сутки, и Зеленский должен отреагировать.

Фото: wikimedia.org by SegeKot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Одесса

Мэра Одессы Труханова хотят сделать бомжом

Автор петиции — офицер ВСУ Мирослав Откович, который откосил от службы на фронте и сейчас служит в тылу. Он стал известен благодаря публичному конфликту с одесским мэром. В частности, тот защищал от сноса одесские памятники, и когда бандеровцы добрались до Пушкина, Откович публично приказал Труханову снести памятник поэту (охраняется ЮНЕСКО) как "маркер русского мира". Но мэр поддержал мнение одесситов — оставить.

Поводом к лишению гражданства является слух о том, что у Труханова есть российский паспорт, а двойное гражданство на Украине запрещено. Сам мэр опроверг эту информацию, назвав это очередной провокацией. Одесские паблики сообщают, что паспорт у него был, но он его аннулировал в 2017 году. Telegram-канал "Одесса. Главное" считает, что многолетние разговоры о втором паспорте Труханова наводят на мысль, а не сам ли мэр специально поднимает эту тему, чтобы укреплять позиции среди большого количества лояльных к России жителей.

Причина показательной порки Труханова — не в российском паспорте

Однако реальная причина, скорее всего, другая — Зеленский хочет подчинить себе довольно большие денежные потоки, которые идут через местный бюджет, так как Одесса является главным логистическим центром Украины.

Самое интересное, что в окружении Зеленского много людей с российскими паспортами. Украинские СМИ называют председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова (оправдан). Был паспорт у экс-главы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Романа Игнатова (за это уволен). Семья гендиректора предприятия "Государственный оператор тыла" Арсена Жумадилова получила российские паспорта, чтобы "посещать Крым, где живут родственники", да и Елена Зеленская имела российский паспорт, копия которого обнаружена в Крыму.

Окончательное решение остаётся за лидером киевского режима, который должен подписать соответствующий указ. Если Владимир Зеленский его подпишет, то кресло мэра станет вакантным. Куда Труханов направится после судов и апелляций — неизвестно, но одесситы жалеть не будут, так как он не поддержал установку памятного креста возле Дома профсоюзов на Куликовом поле в память о погибших 2 мая.

Одесса — русский город, а не город Труханова

Труханов не пропадёт, так как у него, как и у всех украинских чиновников, есть паспорт каких-нибудь островов и акции в офшорных компаниях, зарегистрированных в британских "налоговых гаванях". Но очевидно, что Зеленский угрожает зачистить не только неблагонадёжных одесситов, у которых есть или были российские паспорта, но и неудобных мэров и завтра любой из них может проснуться бомжом в собственном городе.

Но стоит вопрос доказательств. Если доказательств наличия российского гражданства не окажется или они будут сомнительными, то это будет выглядеть как чисто политическая расправа. Труханов может обратиться в Европейский суд по правам человека и получить оправдательный вердикт, что будет для Венгрии и других ещё одной причиной не пускать Украину в ЕС. Именно этот аспект сейчас преподносится как "победа Украины".

Так или иначе, но местное самоуправление Одессы, которое сохраняет культурный фон города, будет ликвидировано, Киев назначит военную администрацию, и Зеленский туда поставит своего человека, а полномочия горсовета будут сильно ограничены после перевыборов.

Как сказал Президент РФ Владимир Путинд, Одесса — русский город (что Труханов опроверг), поэтому с Трухановым или без него Одессу надо однозначно возвращать в юрисдикцию России.