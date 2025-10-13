Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Газа после войны: Трамп реализует мирный план, но кто контролирует ситуацию на самом деле

Мир » Азия » Ближний Восток

Трамп заявил о завершении войны в Газе. Но на мирный саммит в Египет не едут ни представители Израиля, ни ХАМАС. Не будет ли праздник очередным лицемерием?

Фото: commons.wikimedia.org by Boris Niehaus (www.1just.de), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
На празднике жизни Израиль и ХАМАС присутствовать не будут

Четвёртый день сохраняется режим прекращения огня в секторе Газа. Отправляясь в Израиль, президент США Дональд Трамп заявил, что война в секторе Газа "закончена". Арабские паблики постят видео о возвращении беженцев через Египет и об обмене заключёнными (заложниками). Израиль празднует возвращение первых заложников.

На вопрос журналистов, продлится ли прекращение огня, Трамп ответил: "Да, я думаю, что продлится… Люди устали от этой войны". На вопрос о будущем сектора Газа Трамп ответил: "Я думаю, ситуация нормализуется".

После посещения Израиля он отправится в Египет, где примет участие в церемонии подписания "декларации об окончании войны в Газе" и проведёт "Саммит по миру в Газе" в Шарм-эль-Шейхе в присутствии лидеров 20 стран, которые обойдутся без виновников торжества — представителей Израиля и ХАМАС, которые, по последним данным, отказались. Это говорит о том, что не всё так хорошо, как представляет Трамп.

Трамп сделал важную уступку ХАМАС, Израиль недоволен

Политическое крыло ХАМАС также сделало заявление о том, что "война закончилась". Военное крыло ХАМАС Бригада Аль-Кассам подтвердила "приверженность выполнению наших обязанностей" по плану Трампа, но призвала посредников "принудить сионистского врага выполнить свои обязательства согласно соглашению, а также завершить выполнение всех пунктов соглашения".

Их лояльность объясняется уступкой Трампа, который согласился "на определённый период времени", что ХАМАС будет выполнять обязанности полиции в Газе.

Между тем премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в своей речи вчера, 12 октября, вечером вновь заявил, что "война ещё не окончена".

Израиль отвёл войска из сектора не полностью, 50% территории находятся под его контролем и главное — плодородные земли на востоке Газы. Израильская армия также проводит военные операции в различных районах Газы, включая Рафах, "окно в мир" через Египет. Происходят регулярные авиаудары, артобстрелы и стычки с бойцами ХАМАС. Это якобы временные явления, не влияющие на общую установку по мирному урегулированию.

Война до последнего палестинца будет продолжена

Надо иметь в виду, что многочисленные попытки достичь устойчивого перемирия через посредников (Египет, Катар, США) до сих пор не увенчались успехом. Нынешняя попытка — это из шестая-восьмая за последние пять лет. А 21 мая 2021 года было объявлено официальное "взаимное и бессрочное перемирие".

Между Израилем и ХАМАС до сих пор сохраняются кардинальные разногласия по ключевым пунктам соглашения. В частности, об образовании двух государств.

Израиль на этот раз нанёс значительные разрушения и убил около 60 тысяч бойцов ХАМАС, это огромная рана. Будут ли молодые палестинцы жертвовать своими жизнями и дальше, зависит от того, как поведут себя спонсоры ХАМАС, а это "частные инвесторы" из стран Персидского залива, Турции, Ирана, которые переводят деньги криптовалютой. Многие из столиц Ближнего Востока не хотят укрепления Израиля.

Москва поддержала мирный план Трампа, Кремль имеет отношения со всеми сторонами ближневосточного конфликта, играя в сложную дипломатическую игру и отстаивая свои интересы ослабления США, обеспечения собственной безопасности, получения экономических выгод и укрепления своего глобального влияния. Одним из маркеров успехов станет (или не станет) саммит Россия — арабские страны, который должен был состояться 20 октября в Москве, но отложен.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
