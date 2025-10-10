Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Объятия в Душанбе: как Путин победил Алиева в дипломатической игре

5:03
Мир » Бывший СССР » Азербайджан

В Азербайджане расценили встречу Путина с Алиевым как победу Баку в противостоянии с Москвой. Тактически это возможно интерпретировать и так, но стратегически Путин выиграл.

Владимир Путин и Ильхам Алиев в Душанбе
Фото: Сайт президента Азербайджана by https://president.az/
Владимир Путин и Ильхам Алиев в Душанбе

Как развивался конфликт Баку с Москвой

Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обнялись на неформальной встрече лидеров СНГ в Душанбе, а до этого побеседовали публично на тему почти годового конфликта, развившегося после крушения самолёта AZAL в Актау.

Алиев, не дожидаясь выводов комиссии о причинах катастрофы, потребовал от Москвы признать вину, наказать виновных, выплатить компенсации пострадавшим и семьям погибших. Также он обвинил Россию в попытке скрыть истинные причины крушения и саботировании расследования. Путин дважды с ним говорил по телефону и принёс извинения, но Баку воспользовался гибелью двух российских граждан азербайджанского происхождения во время задержания российскими силовиками на Урале и продолжил эскалацию.

В Баку тут же задержали и избили российских журналистов и релокантов, они до сих пор под следствием. Затем Алиев начал на публику дружить с главой киевского режима Зеленским и на камеру восхищался стойкостью ВСУ в борьбе против "захватчика". Также в интервью арабскому изданию он обвинил Советский Союз в оккупации Азербайджана и назвал в этом контексте и Россию "колонизатором".

Катастрофа AZAL: Путин извинился публично и рассказал, как было

Однако месяц назад было "на ногах" рукопожатие на Генассамблее ООН, затем состоялся звонок Алиева Путину с поздравлениями на день рождения, и вот — откровенный разговор в Душанбе.

Путин в своём выступлении (текст есть на сайте Кремля) возложил вину за крушение на Украину, заявив, что её беспилотник стал причиной случившегося. Тем не менее признал, что произошёл сбой в системе ПВО.

"Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. И две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолёт (если бы это произошло, он рухнул бы на месте), а взорвались (может быть, это была самоликвидация) в нескольких метрах, где-то примерно в десяти метрах. И поэтому поражение произошло, но главным образом не поражающими боевыми элементами, а, скорее всего, обломками самих ракет", — сказал президент.

Путин пообещал довести расследование до "правовой оценки действий всех должностных лиц". А относительно компенсаций сказал, что Москва сделает "всё необходимое".

Алиев дал понять, что заявления российского президента его удовлетворили, и выразил признательность за "подробное объяснение" обстоятельств инцидента. Алиев не сомневается, что следствие объективно во всём разберётся. Далее президент Азербайджана отметил, что отношения России и Азербайджана в этом году "развивались успешно". Вопрос о гибели азербайджанцев в Екатеринбурге и об избиении и аресте российских граждан в Баку в публичной плоскости не упоминался.

Путин выиграл стратегически, Алиев избежал худшего

Объятия и улыбки двух лидеров говорят о том, что эскалация остановлена и отношения переведены в конструктивное русло. Баку нагнетать обстановку опасно, потому что военные силы не равны, а России сейчас не до военного конфликта с Азербайджаном по известным причинам, связанным с Украиной.

Алиев также убедился в бесперспективности иска в международных юрисдикциях с имеющимся прецедентом — решением канадского суда по авиакатастрофе в небе над Тегераном. Суд признал компанию "Международные авиалинии Украины" (МАУ) виновной в халатности, приведшей к катастрофе её самолёта при взлёте. В решении суда указывается, что МАУ не провела надлежащую оценку рисков перед вылетом из Тегерана, не соблюдая "стандарт осмотрительности", требуемый международным правом.

С другой стороны, Алиев не хочет бросать выгодные проекты по транспортному коридору "Север — Юг", который РФ хочет развивать совместно с Индией, одна из веток идёт через Азербайджан.

Для России сохранение прагматичных отношений с Баку архиважно, так как регион Южного Кавказа является ключевым для стабильности в Центральной Азии. Встреча и "примирение" с Алиевым в Душанбе были сигналом Лондону и Вашингтону, что все ключевые вопросы региона по-прежнему решаются при участии Москвы и инициатива на её стороне. Путину нужно было:

  1. остановить эрозию российского влияния в Закавказье;
  2. вернуть себе роль главного переговорщика;
  3. обеспечить стабильность на южных границах и в энергетических проектах.

Что он и сделал.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы азербайджан ильхам алиев владимир путин авиакатастрофа
