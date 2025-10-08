Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Нобелевский провал Трампа: 5% шансов и война против системы

3:39
Мир

10 октября Нобелевский комитет объявит лауреата премии мира, но Трамп, который очень хочет её получить, им не станет. И он отомстит коррумпированной системе.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Нобелевский комитет редко награждает за инициативы, которым уже несколько лет, без нового существенного прорыва, а единственное достижение президента США Дональда Трампа, которое можно рассматривать — это "соглашения Авраама" от 2020 года — ряд сделок о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами — ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом. И даже здесь была лишь дипломатическая нормализация с уверениями в необходимости мира на Ближнем Востоке, а не остановка активных боевых действий.

Трампу с тех пор не удалось купировать ни одного военного конфликта: ни между Израилем и Газой (ХАМАС отказался разоружаться), ни между Россией и Украиной (Трамп перешёл к поставкам оружия ВСУ), ни между Камбоджей и Таиландом (продолжаются столкновения на границе), ни между Азербайджаном и Арменией (нет мирного договора).

Мало того, Трамп за текущий год подтвердил своё участие в войнах, поддерживая своих прокси в Киеве и Тель-Авиве. При этом его действия против Ирана (помощь Израилю в войне), в Сирии (вывел войска из зоны проживания курдов) значительно увеличили риск разорения и гибели этих стран. Он также начал торговую войну с Китаем, которая сильно увеличила геополитическую напряженность.

К тому же надо учесть, что Нобелевская премия — это европейская премия, а с Европой у Трампа очень напряжённые отношения из-за разных точек зрения на "трансатлантическое братство". Нобелевский комитет интерпретирует критерий "укрепление братства между народами" для премии мира как укрепление западной гегемонии. Учитывая национализм Трампа, его агрессивную риторику, претензии на Гренландию, перекладывание поддержки Украины на европейцев, это не тот образ "миротворца и объединителя", который Нобелевский комитет поощряет. Не будет он поощрять и предвыборные шансы республиканцев на предстоящих выборах в конгресс.

Вероятность Трампа получить Нобелевскую премию мира в 2024 году — это примерно 5%, что сравнимо с вероятностью случайным образом вытянуть из колоды желаемую конкретную карту.

Можно с уверенностью предсказать, что Трамп использует неудачу для того, чтобы ещё раз показать себя жертвой системы и одновременно он сделает шаги по её разрушению.

Он начнет атаковать саму Нобелевскую премию мира и тех, кто ее получал. Он скажет, например, что премия давно ничего не значит, что её дали Обаме, который "ничего не сделал, а просто за то, что он не Джордж Буш". Что "соглашения Авраама" — это величайшая сделка за десятилетия, а "эти коррумпированные левые в Норвегии слишком предвзяты".

Что же, в этом Трамп абсолютно прав, именно из Европы пришло досье на него для двух импичментов по делу о связях с Россией. Трамп может отомстить тем, что выйдет из ООН и НАТО (уже вышел из ЮНЕСКО, ВТО, ВОЗ, Парижского соглашения по климату, Совета по правам человека ООН) связанных с "несправедливой системой", а также удвоит усилия по заключению "быстрых сделок", чтобы, в итоге, "посрамить критиков".

На самом деле, мы болеем за обе команды.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
норвегия дональд трамп соединённые штаты америки
