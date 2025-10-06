Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри

Пока Макрон пытается быть Наполеоном, затевая войну с Россией, Франция разрушается изнутри. Премьер Лекорню подал в отставку, поставив рекорд непопулярности.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эммануэль Макрон

Лекорню не постеснялся сохранить бывшее правительство Франции

Правительство Себастьяна Лекорню, назначенное в воскресенье, 5 октября, вечером, просуществовало всего 12 часов, и это рекорд недолговечности в современной Франции.

Лекорню должен был 7 октября выступить в парламенте с изложением своих бюджетных ориентиров, учитывая, что прежние послужили причиной отставки предыдущего правительства Мишеля Барнье. Тот бюджет предусматривал сокращение единого социального пособия, увеличение налогов и пенсионного возраста.

Однако Лекорню перед этим сделал ход конём и ввёл в своё правительство с десяток министров Барнье и бывшего министра экономики Брюно Лё Мэра, ответственного за непопулярный проект бюджета. Это и вызвало обвинения в "макронизме" со всех сторон.

Макрона ждёт импичмент, а парламент — досрочные выборы

Воспротивились все парламентские фракции от левых до правых, и даже внутри правящей коалиции произошёл раскол.

"Мы чувствуем себя полностью обманутыми", — признался сенатор от партии "Республиканцы" Оливье Пакко, который угрожал выходом из коалиции, если его партии не предоставят места в новом правительстве.

"Союз демократов и независимых" также объявил о выходе из коалиции.

Даже внутри своей партии Лекорню осудили.

"Сегодня вечером весь политический класс устроил удручающее зрелище", — написал председатель макроновской партии "Возрождение" в Telegram.

Отставка Лекорню ввергает Францию ​​в беспрецедентный политический кризис с новыми призывами к роспуску парламента или даже отставке Макрона. Партия "Непокорённая Франция" Жан-Люка Меланшона единогласно призвала рассмотреть ходатайство о его импичменте. Президент "Национального объединения" Джордан Барделла, со своей стороны, призвал к роспуску Национальной ассамблеи и внеочередным парламентским выборам.

Призыв к отставке Макрона поддержал и мэр Канн и президент Ассоциации мэров Франции Давид Лиснар.

"Во главе государства находится племя социопатов, захвативших власть", — пояснил депутат от партии "Норд" Давид Гиро в эфире BFMTV.

Бывший премьер Бернар Казнёв сожалеет о том, что "из-за безответственности на самом высоком уровне, посредственных комбинаций и амбиций одиночек наша страна и наши институты разваливаются".

Наполеон из Макрона не получился

С момента переизбрания Макрона в мае 2022 года в стране сменилось пять премьер-министров, они завели страну в экономический кризис с дефицитом бюджета в 6% и долгами в 115,6% от ВВП на конец второго квартала 2025 года, по данным INSEE.

Макрон поправлял свой имидж, устраивая шоу на внешнем треке, то призывая к вводу военного контингента на Украину, то предлагая свои услуги по ядерному сдерживанию России, последнее представление — арест танкера с российской нефтью. Он бесславно уйдёт из истории как самый никчёмный президент Франции.