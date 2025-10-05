Враг врага моего: Путина и Трампа объединяют не только переговоры по Украине, но и Джордж Сорос

На фоне ряда жестких заявлений Дональда Трампа, сделанных в конце сентября, сдержанная реакция из Кремля свидетельствует: точки соприкосновения России и Трампа — остались. И, возможно, тактически главная из них — Джордж Сорос, финансист и революционер.

Джордж Сорос: враг государств, финансист и система

Когда речь заходит о Джордже Соросе, речь не столько о нём самом, сколько о его Open Society Foundations ("Открытое общество")* - сетке неправительственных организаций, работающих в десятках стран мира.

Фактически именно они готовят цветные революции и стоят почти за всеми государственными переворотами, случившимися за последние 30 лет. Так было на Украине, в Армении, в Сербии и ещё во многих других местах. Но, кроме славы поборника открытости в обществе, Сорос является крупным финансистом и одним из главных спонсоров, а возможно, хозяев всего леворадикального крыла Демпартии от ультралевой "Антифа" и расистской BLM до вполне респектабельных и рукопожатных американских конгрессменов и политиков, вроде Александрии Окасио-Кортес и Пита Буттиджича. Поэтому борьба с Соросом — это борьба с Демпартией США.

Трамп и Сорос: политическая борьба и личные счёты

Кроме того, что, ослабляя Сороса, Трамп ослабляет демократов, для действующего президента США, как и для России, Сорос — тоже враг идейный, и после трагедии в Юте Дональд Фредович прямо заявил об этом.

"За ростом радикализма молодёжи, экстремизма и беспорядками стоит Сорос", — заявил Трамп.

Но, кроме желания устранить влияние леворадикальных организаций на молодёжь, а значит, и своих потенциальных избирателей и опрокинуть "Антифа" и леворадикальное ядро демократов, у нынешнего президента США есть и личные причины расквитаться: не секрет, что за российским "следом" и травлей Трампа в СМИ и, как говорится, "на земле" стояла Open Society Foundations*. Поэтому "война Дональда" носит не только прагматические, но и личные мотивы.

Во-первых, Трампу нужно ослаблять демократов перед местными выборами 4 ноября 2025 года, а затем и в конгресс, что пройдут осенью 2026 года. А Сорос — удобная фигура для атаки из-за консолидирующей ненависти к нему и прежде всего к его образовательным проектам в Америке. Фигура, во многом олицетворяющая нынешний образ Демпартии США. Во-вторых, Трамп, несомненно, хочет поквитаться за все гонения, что причинили ему леворадикальные правозащитные организации, возбудившие против него общественное мнение в США и правоохранительные органы.

И Трамп уже начал действовать. В феврале 2025 года было остановлено госфинансирование ряда проектов "Открытого общества"*. В частности, был отменён грант на 50 млрд долларов организациям Джорджа и Александра Соросов от USAID*. А после и само агентство USAID* было ликвидировано.

Кроме этого, сразу после трагедии в Юте действующий президент повёл борьбу с леворадикалами по всей стране, запретив "Антифа" на законодательном уровне. Для этого у Трампа есть и юридическая база, которой является закон RICO, который позволяет бороться с организациями, подозреваемыми в коррупции и вымогательстве и организованной преступности.

Но, кроме этого всего, есть и ещё один скрытый фактор. Действия Трампа реализуют накопившееся многолетнее раздражение и недовольство правоконсервативного американского большинства леворадикалами, поддерживаемыми и финансируемыми Джорджем Соросом и его сетками НКО. Эта сеть с конца 80-х годов прошлого века держит в своих руках американские СМИ, образовательные и молодёжные организации США и исследовательские фонды и трансгуманитарные проекты. И Дональд Джонович, очень хорошо чувствующий своего корневого избирателя, прекрасно это понимает, выполняя "социальный заказ".

Что касается личного счёта к Соросу, то Трамп просто организовал престарелому патриарху цветных революций аналогичную "ответку", начав проводить расследование в федеральном законодательном собрании США по организации "ложного русского следа".

И здесь вновь возникает фактор, объединяющий Россию и Трампа.

В докладе сенатской комиссии прямо указывается, что схема обвинений Трампа в связях с Россией реализовывалась при прямом участии "Открытого общества"*.

В этом расследовании были даже перехвачены письма вице-президента фонда OSF* Леонарда Бернардо. В них тот представляет план, утверждённый Хиллари Клинтон по "демонизации Путина и Трампа".

Поэтому и для России, и для Трампа и его сторонников Джордж Сорос — такой же враг.

Трамп и Путин: перевесит ли выгода издержки, а традиционные ценности — стремление доминировать

Кроме возможных взаимовыгодных проектов, США и Россию объединяет ещё одни момент, который может перевесить все остальные: и США Дональда Трампа, и Россия Владимира Путина — страны консервативных, традиционных ценностей, которые противостоят глобалистскому неолиберализму. Поэтому Трамп, в отличие от Байдена, может действительно сыграть РФ на руку.

Но при этом, как отмечает в интервью Pravda.Ru политолог Александр Дудчак, "США стремятся к доминированию", и эта идейная основа тоже никуда не уходит.

И здесь ключевое значение сыграет не "словоблудие" Трампа, меняющего показания в отношении России и Путина со скоростью примерно в три недели, а то и чаще, а настрой людей, приведших Дональда Фредовича к власти.

Глубинный избиратель Дональда Трампа (все эти магаактивисты и консервативный электорат) ждёт от Трампа улучшения не только экономического, но и нравственно-социального. Неслучайно одним из первых указов Трамп убрал радужные флаги с официальных учреждений в США. Американское общество, вновь избравшее Трампа, жаждет очищения и видит в России не врага, но противника-конкурента, причём с максимально близкими ценностями. И если Трампу удастся запустить хотя бы часть своих северных мегапроектов в Арктике и на Аляске совместно с Россией, настрой его Америки станет резко пророссийским. Но есть люди, которые всеми силами сопротивляются изменениям как в США, так и в России.

И первой здесь всплывает фигура Джорджа Сороса, человека, который однажды хвастливо заявил про Россию: "Я влил столько денег в бывшие республики СССР, что теперь это империя Сороса".

Да и, кроме кипучей деятельности по свержению всего и вся, Сорос — ещё и идейный символ, идейное зло — и для России, и для консерваторов в США.

Отношение Сороса к России — пространство для освоения и дезинтеграции на стыке идеологических и экономических интересов

Для Сороса Россия начиналась как клондайк, страна-эльдорадо. Да и не только Россия, но и весь бывший Советский Союз. Организации магната действовали в России почти 30 лет, сея "вечное, светлое и открытое", а по факту — раскачивая страну и порождая в ней искры ненависти и вражды. Только в 2015 году "Открытое общество"* попросили из страны как нежелательное.

Естественно, после такого вся российская власть стала смертельным врагом медиамагната.

Но и этого американскому медиамиллиардеру показалось мало. Сорос вкладывал огромные средства в разрыв связей постсоветских государств с Россией и сам открыто заявлял, что и он, и его фонд сыграли немалую роль в подготовке и проведении обоих украинских майданов, которые вылились для России в СВО.

И теперь Россия страдает от леворадикального глобализма уже не опосредованно: такие как Сорос лоббируют сопротивление Украины на многие и многие десятки и сотни миллионов долларов. И организуют многомиллиардные транши и поставки оружия из США.

Сам Сорос аргументировал и аргументирует и майданы, и поддержку Украины сначала свободой и правами, но чем дальше, тем чаще к этому стали примешиваться личные оценки российского лидера, что делает понятным и то, что для Сороса Путин и Россия являются уже личными врагами, так же как Трамп и MAGA в США.

А риторика Дональда Джоновича — возможно, лишь повод выкрутиться из сложной ситуации перед местными выборами и закончить переговоры по Украине не только на своих, но и на российских условиях. Тем более, частично дезавуированная бумажная фраза как бы подтверждает: у Трампа есть враги и посерьёзней, чем Россия.

Заключение: Путин и Трамп решают судьбы мира

Несмотря на жёсткие заявления Трампа, случившиеся не в первый раз, и происходящие примерно каждые три недели уже почти полгода, в Кремле к этому в очередной раз отнеслись спокойно и как-то даже понимающе.

Его официальный спикер Дмитрий Песков сказал, что нужно смотреть не только на риторику действующего американского президента, но и на его дела, а они за последние месяцы не выглядят агрессивно.

Безусловно, Трамп постоянно угрожает, посылая Москве жёсткие заявления-сигналы, в надежде урвать как можно более "жирные" условия украинской и двухсторонней, российско-американской сделок и, вполне возможно, тем самым ведёт двойную игру, одновременно подбивая ЕС, НАТО и Индию к сепаратным антироссийским сделкам и заигрывая с Китаем.

В то же время при некоторой внешней риторической "байденизации", Трамп пока в своих поступках Байденом так и не стал, в очередной раз отклонив передачу Украине дальнобойного оружия, в том числе комплексов "Томагавк".

И наоборот, закрытие USAID*, а также их рупоров "Голоса Америки"* и "Радио Свободы"*, снятие части санкций с "Рособоронэкспорта" и снижение военного финансирования прибалтийских лимитрофов, а вот теперь небольшие подвижки во взаимной продовольственной торговле свидетельствуют: за внешним недовольством Трампа Россией чётко прослеживается прагматизм и понимание наличия у него общего с Россией врага — соросовского глобализма.

И вряд ли Трамп, имея столько внутренних врагов, сумеет с этим что-то сделать.

Безусловно, верно также и то, что Трамп полностью отражает стремление США к доминированию в мире, но на другой, менее идейной, платформе и ради тактического союза с Россией против "левацких" сил в США, возглавляемых венгерско-американским миллиардером, способен пойти на определённые уступки.

Вот поэтому 24 сентября Дональд Трамп как сумел, так и дезавуировался.

И по этой же причине на встрече с военными в Вирджинии 1 октября Трамп назвал виновником украинского конфликта Джо Байдена. "Это ужасное шоу, устроенное Байденом и его командой некомпетентных людей", — заявил президент США.

И поэтому-то в Кремле и выразили надежду на сотрудничество снова: у России и Трампа есть общий враг.

А если Дональд Джонович вдруг всё же об этом забудет, большой проблемы для России в этом нет. Как сказал президент Российской Федерации Владимир Путин, "если нет, ну что ж, мы готовы решить украинский вопрос военным путём".

*- запрещён на территории РФ.