Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа

4:02 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

Чехия на пороге перемен. Лидер опросов Андрей Бабиш и его партия готовятся к победе на парламентских выборах, предлагая избирателю отменить помощь Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Adam Jones, Ph.D., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Скульптура с Чешским флагом. Прага. Чехия

Чешское население устало от помощи Украине

В Чехии начались парламентские выборы, которые закончатся 4 октября. Согласно опросам общественного мнения, главным претендентом на победу является партия Андрея Бабиша "Анонимная независимая партия" (АNО), её уже год стабильно поддерживают около 30% избирателей.

Две трети чехов недовольны деятельностью нынешнего правительства Петра Фиалы и считают, что необходима смена курса в политике. Главные претензии населения:

высокая арендная плата и цены на жильё,

высочайшие цены на энергоносители,

растущие цены на продукты питания,

сокращение государственных пособий,

повышение пенсионного возраста.

ВВП Чехии в 2023 году стагнировал, а в 2024 году вырос всего на 1%.

Также в чешском обществе царит чувство глубокой усталости и обеспокоенности по поводу присутствия в стране украинских беженцев (350-370 тысяч) и того, что на них и на помощь Киеву тратятся огромные бюджетные деньги. Согласно опросам, более 65% чехов осуждают политику правительства в отношении Украины.

Бабиш обещает решение проблем Чехии, а не Украины

ANO так популярна потому, что предлагает решения чешских проблем. Один из девизов Бабиша — эффективность. Его личность также олицетворяет экономический рост для чехов, поскольку при его предыдущем премьерстве страна добилась значительных успехов.

Предвыборные обещания Бабиша включают заморозку цен на энергоносители, снижение НДС и других налогов, повышение заработной платы и пенсий, а также установление пенсионного возраста на уровне 65 лет (сейчас 67 лет). Бабиш решительно отвергает "зелёный курс" ЕС и общеевропейский миграционный пакт.

Бабиш также пообещал закрыть чешскую программу "миллион снарядов для Украины" и не увеличивать расходы на оборону в соответствии с новыми целями НАТО. Согласно риторике ANO, страна "пожертвовала слишком многим" ради Украины и пришло время сосредоточиться на проблемах чешского народа. Однако лидер ANO утверждает, что не выйдет из ЕС или НАТО, а лишь восстановит национальный контроль над их проектами.

Чехия присоединится к Венгрии и Словакии в войне против Брюсселя

Согласно последнему опросу IPSOS, опубликованному в конце сентября, ANO получит 32,6% голосов, в то время как нынешняя правящая коалиция Spolu ("Вместе") Фиалы — около 21%. Праворадикальная партия "Свобода и прямая демократия" (СDP) во главе с Томио Окамурой (за выход из НАТО и ЕС) может занять третье место с примерно 10-13% голосов. За ней следуют "Мэры и независимые" (Stan) и "Пиратская партия" (около 9-11%). Ожидается, что альянс коммунистов и социал-демократов Stačilo ("Хватит") едва преодолеет порог прохождения (7-8%), как и "Автомобилисты".

Существует вероятность формирования правительства большинства в составе ANO-CDP-"Автомобилисты" во главе с Бабишем.

Одним из центральных элементов избирательной программы правительства Фиалы являлась российская угроза, в отличие от Бабиша, который не поднимал эту тему вовсе. Он присоединится к Венгрии и Словакии в отстаивании национальных интересов и забудет об Украине, подрывая "европейскую солидарность", которой, впрочем, давно нет.