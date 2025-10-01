Туск ведёт Польшу к катастрофе, объявляя ультиматум России

3:53 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

Польская элита во главе с Туском считает войну с Россией необходимой и ставит России ультиматум. Это не лечится, назревает очередной раздел Польши.

Фото: Flickr by EU2017EE Estonian Presidency, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дональд Туск

Искреняя речь Туска: это наша война

Премьер Польши Дональд Туск заявил, выступая на Варшавском форуме по безопасности, что "война на Украине — это часть ужасного политического проекта, направленного на порабощение народов и лишение людей свободы".

"Нравится это кому-то или нет, эта война — это также и наш конфликт", — сказал Туск.

По его словам, последствия поражения "скажутся на будущих поколениях не только в Польше, но и во всём мире". Туск призвал к проявлению воли, "воображения" и единства, чтобы обеспечить Киеву победу.

"Всё трансатлантическое сообщество должно болезненно, глубоко осознать, что идёт война. Нежелательная, местами странная, нового рода, но война идёт", — сказал премьер.

Действительно, странная, потому что никто Польшу не тянул вмешиваться в СВО, никакого основания и смысла в этом не было, как и запроса у населения, но поставки оружия и наёмников на Украину начали именно поляки.

Туск объявляет ультиматум России

Как пишет Ян Энгельгард в издании Mysl Polska, Туск "ставит на карту судьбу своей страны и нации", хотя очевидно, что без диалога с Россией "эта война никогда не закончится". По словам автора, для Туска и его европейских партнёров назревает крах "западной цивилизации", их идеологического проекта, поэтому им страшно. Однако этот страх проистекает не из-за "агрессии" России, а "всё меньшего доверия к европейской интеграции, от которой устали миллионы европейцев, видя угрозу своему существованию со стороны Брюсселя".

Энгельгард считает, что европейские элиты "хотят втянуть миллионы европейцев в свою войну, спрятаться за ними и использовать их как живой щит".

"Проблема в том, что Сорос, американская "партия войны" и Брюссель вложили в этот проект огромные деньги. Им всё равно, что их мечта Украина — это государство, построенное на неонацистском фундаменте Бандеры, что демократия и свобода слова там — фикция, что коррумпированные члены команды Зеленского жиреют на войне, что Православная церковь подвергается гонениям", — пишет автор.

Добавим, что если ранее европейские элиты избегали говорить, что являются участниками конфликта на стороне Украины, то теперь маски сброшены. Они хотят воевать с Россией, жаждут войны, устраивают провокации. Если слова Туска перевести на нормальный язык, то налицо ультиматум России: "Идём на вы". Поэтому назревает очередной раздел страны, которую не зря прозвали европейской гиеной.

Поляки будут жёстко мобилизованы на войну с Россией: пора бежать

Энгельгард подчёркивает, что поляки стали жертвой русофобии, так как "значительная часть польского общества пришла к выводу, что это "не наша война", нравится это кому-то или нет.

"Трудно найти более красноречивый пример полного презрения Туска к собственным гражданам, которых он просто считал дураками и полезными идиотами", — завершил Энгельгард.

Опрос IBRiS, проведённый для Радио ZET, показал, что 49,1% респондентов не стали бы защищать Польшу под угрозой войны, в то время как 44,8% заявили о готовности сражаться. При этом среди молодёжи 18-29 лет 69% опрошенных не стали бы добровольно воевать (64% ответили "скорее нет", 5% — "точно нет"). Ещё 13% ответили "скорее да", а 18% не определились.