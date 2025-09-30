Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти

Европейцам в изворотливости не откажешь. Они готовы извиваться ужом, идти на всяческие ухищрения, фальсификации, информационные вбросы, но лишь бы удержать у власти в Молдавии своих марионеток. И вот свершилось, очередные парламентские выборы, прошедшие в Молдавии, вновь показали, что Запад всё сильнее подчиняет себе эту маленькую страну.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Молдавии

Выборы в Молдавии: почему 50, а не 55% у победителя

Этих выборов ждали многие. Кто со страхом, кто с надеждой на лучшее будущее. И порой казалось, что выборов не столько ждали в самой Молдавии и Приднестровье, сколько в Европе и в России.

Но чуда не случилось. Первоначально позитивные данные о ходе подсчёта голосов, в которых чаша весов клонилась в сторону сил, оппозиционных нынешнему режиму, под занавес сменилась привычным разочарованием. Хотя для кого как. Проевропейцы, разумеется, рады. Мы же, россияне и патриоты Молдавии и Приднестровья, снова пьём горькую чашу поражения.

Не мытьём, так катаньем, но проевропейская партия PAS, сторонники Майи Санду, всё-таки взяли свою карту — "контрольный пакет акций" в 50% от государства Молдавия. Конечно, эти 50,2%, официально задекларированные избиркомом Молдавии, выглядят крайне подозрительно. Могли бы нарисовать и что-нибудь реалистичное, например, как на выборах президента в 2024 году, 55%.

Но, видимо, сторонники партии Санду решили сильно не грубить той части населения, которая не поддерживает нынешний проевропейский курс. И показать какое-никакое, но равенство сил в парламенте. Вроде как победила дружба. Хотя и формально большинство за партией PAS.

Такой раскол молдавского общества вряд ли сулит хоть какую-то стабильность государству. Но парадокс ситуации в том, что политический расклад таков, что кто бы ни победил, проевропейские или патриотические силы, обстановка в стране может стать ещё хуже. И простым молдаванам, желающим стране добра и стабильности, можно только посочувствовать в такой ситуации.

Увы, но от сочувствия россиян мало что может измениться. Ну а любая другая форма участия России в судьбе Молдавии и Приднестровья, увы, ограничена географией. Не можем мы никак туда попасть, кроме как через недружественные страны.

Зачем Молдавия Западу

Зато этой географией сполна пользуется Запад и вовсю проявляет своё фальшивое участие в судьбе Молдавии. Но вовсе не люди интересуют Евросоюз, а как раз таки география. Ценных природных ресурсов в регионе нет, уникальной промышленности нет, и тысячу лет Европе не нужна была бы Молдавия, если бы не её уникальное положение.

Молдавия — конечно, не Суэцкий канал и не Зангезурский коридор. Вся ценность Молдавии лишь в том, что ей не повезло оказаться в окружении стран НАТО и воюющей Украины.

В контексте желания Запада ввести свой а-ля миротворческий контингент на территорию Украины Молдавия может выступить этакой палочкой-выручалочкой для НАТО.

Как известно, Москва однозначно негативно относится к потенциальному вводу военных подразделений стран НАТО на территорию Украины, даже если это будет завернуто в упаковку миротворческой миссии, любые военнослужащие Запада станут законной целью российской армии.

Ну а если НАТО введёт свои силы на территорию Молдавии, как российское руководство воспримет такой ход? Не станем же мы бить по военным базам НАТО в Молдавии, если таковые там появятся.

Сам по себе ввод иностранного контингента в Молдавию — ещё не повод для военно-технического ответа со стороны России. Важна та роль, которую будут выполнять эти подразделения. Но и Западу не нужно военное присутствие в Молдавии только "ради мебели". Тогда ради чего?

Что будет делать НАТО в Молдавии

Вспомним, с начала СВО Зеленский всячески добивается от НАТО вовлечения в конфликт с Россией. Либо прямого, либо опосредованного, например, создания бесполётной зоны над Украиной, или подключения систем ПВО, находящихся на территории Польши и Румынии к защите воздушного пространства Украины. Но НАТО всячески отказывается от такой идеи. И это понятно — боятся эскалации.

Тем более, силы ПВО НАТО не могут быть введены в западную часть Украины, это ещё бОльшие риски и вполне себе законная цель для российской армии.

А если силы ПВО НАТО разместить на территории Молдавии? Как российское руководство оценит ситуацию? Здесь НАТО с Россией вполне может и сыграть в опасную игру. Не станет же Россия бить по объектам НАТО на территории Молдавии. Тем более, если эти объекты будут заявлены вне рамок НАТО, а как инициатива отдельных стран Запада, например, Франции, Германии, Румынии.

Ну а если Россия всё же ударит? Это сыграет только на руку Западу. На следующее утро все западные газеты выйдут с заголовками "Агрессия России распространилась на нейтральную Молдавию". Можно даже не сомневаться, что соответствующие тексты уже заготовлены.

В нынешней ситуации Молдавия выглядит крайне удобной площадкой для размещения сил ПВО, которые могли бы прикрыть часть Украины, например, Одесскую область, а также Винницкую, Хмельницкую. Это уже немало.

Достаточно заметить, что от Одессы до самой ближней точки Молдавии — едва 40 километров. При таких параметрах южная часть Молдавии может идеально подойти для размещения дальнобойных комплексов ПВО, например, "Патриот".

Если дальше развивать эту логику, то Молдавия может выступить и в качестве базовой инфраструктуры для обеспечения бесполётной зоны над Украиной, чего так давно добивается Зеленский. С этой целью НАТО может разместить в Молдавии группировку боевых самолётов.

Такая милитаризация Молдавии странами Евросоюза с медийной и политической точки зрения может быть объяснена как необходимость дать международные гарантии безопасности Киеву. И как в таком случае России противостоять такому ходу событий?

Что делать патриотам Молдавии и оппозиции

А какую позицию сейчас занять патриотам Молдовы? Если начинать жёстко противостоять проевропейскому режиму Санду, бороться против фальсификации выборов, то не факт, что удастся отстоять свою правоту и что не станет хуже. Официальному Кишинёву эти протесты, скорее, будут на руку, чтобы в очередной раз обвинить Россию во вмешательстве во внутренние дела "суверенного" государства.

Допустим крамольную мысль. Цементация текущего политического расклада с победой Санду, может быть, и не так уж плоха. По крайней мере, пока не закончится украинский конфликт, оппозиции в Молдавии лучше не делать резких движений. Тем более, есть ещё фактор Приднестровья. И, по разным оценкам, почти 300 тысяч граждан России, проживающих там. 30 ноября там будут проходить выборы в Верховный совет республики. Служба внешней разведки РФ уже предупредила, что этот момент также может быть использован прозападными силами для провокаций.

Что же нам остаётся делать? Не поддаваться на провокации? Ну, это мы умеем, долго и терпеливо. Поможет ли? Выбор решения сейчас сродни задаче по расстановке запятых в следующей последовательности слов: "Уйти, нельзя, остаться". Где в этой фразе лишняя запятая?