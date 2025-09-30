Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Трамп предлагает мягкую оккупацию Газы. ХАМАС решает дилемму смерти с позором или достоинством

План Трампа по Газе предлагает палестинцам непростую альтернативу: мир в обмен на мягкую оккупацию или аннексия Израилем. ХАМАС решает дилемму: умереть с позором или достойно.

Фото: ochaopt.org by OCHA (UN) is licensed under published by the United Nations without a copyright notice
Добрый полицейский: Трамп выступил с новым планом по Газе

Палестинская администрация Махмуда Аббаса, Турция, арабские страны, европейцы поддержали план президента США Дональда Трампа по прекращению аннексии Израилем сектора Газа и установлению там мира. План предусматривает прекращение огня и немедленное освобождение 48 израильских заложников. Взамен будут освобождены сотни палестинских заключённых. ХАМАС должен сдать оружие, а его представители смогут получить амнистию или право на безопасный выезд. То есть организация разоружается, самораспускается и больше не будет иметь возможности участвовать в будущем управлении сектором Газа.

Израильская армия, со своей стороны, должна постепенно вывести войска из Газы, если ХАМАС будет идти по своей части пути, и Израилю якобы не будет позволено аннексировать эту территорию. Управление сектором передаётся "правительству палестинских технократов" под надзором международного органа и лично Трампа по согласованию с арабскими и европейскими партнёрами. Будут введены некие "международные стабилизационные силы" (вероятно, американские ЧВК), которые создадут и обучат новую палестинскую полицию.

После неких "реформ" возможен путь к созданию будущего палестинского государства в результате мирных переговоров при посредничестве США.

ХАМАС получил данное предложение от катарских и египетских посредников. Согласно заявлению в соцсетях, там намерены "внимательно изучить" план, прежде чем давать официальный ответ.

Новый план существенно отличается от предложения Трампа, выдвинутого в начале года, которое предусматривало переселение палестинского населения в третьи страны. Теперь президент США призывает палестинцев оставаться в секторе Газа, чтобы строить там "лучшее будущее". Это в стиле Трампа, который выступает то от лица злого полицейского, то доброго.

План Трампа по Газе не решает проблему палестинского народа

План говорит о том, что проблема кроется в палестинцах и их борьбе за суверенитет, а не в израильской оккупации Палестины и преступлениях против мирного населения Газы. План не направлен на устранение корней конфликта или достижение справедливости для палестинского народа, а нацелен на изменение статуса оккупации: с аннексии на более мягкий, завуалированный под мирные "реформы", что обеспечит постоянный израильско-американский контроль над сектором. Его реализация окончательно похоронит идею создания палестинской государственности, и Трамп не сомневается, что измученный палестинский народ это примет, не задумываясь.

ХАМАС до сих пор отвергал предложения о разоружении и выезде из Газы. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич намекнул в сети Х*, что Нетаньяху перешёл от поведения Черчилля и его победы в войне к уступкам Чемберлена нацистской Германии. И такое мнение популярно в Израиле. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, очевидно, надеется на отрицательный ответ ХАМАС, который сейчас выбирает, как умереть — достойно или с позором.

*- признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

