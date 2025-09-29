Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет

Молдавия

Санду нарисовала победу своей партии на парламентских выборах. Она зачистит оппозицию и перейдёт к Приднестровью. Не об этом ли совещались Путин и Лукашенко?

Игорь Додон голосует на парламентских выборах в Молдавии
Фото: Telegram-канал Игоря Додона by Игорь Додон is licensed under соцсеть Telegram
Игорь Додон голосует на парламентских выборах в Молдавии

Санду нарисовала победу PAS

По предварительным данным, обнародованным Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Молдавии утром 29 сентября, после обработки голосов с 99,52% избирательных участков партия PAS набрала 50,03% голосов, а Патриотический блок (избирательный блок социалистов, коммунистов и партии "Сердце и будущее Молдовы") — 24,26% голосов.

Фальсификации были отработаны на президентских выборах, в результате чего сомнительная победа досталась Майе Санду. Telegram-канал "Реальный Кишинёв" приводит серию фото и видеодоказательств вброса бюллетеней до открытия участков в Кишинёве и за рубежом, агитации в соцсетях с денежным вознаграждением 50 евро за голос за PAS и 20 евро за приведённого избирателя, а также описывает случаи "каруселей" в странах Европы, в частности, в Румынии, Франции, Испании и Германии.

Регистрировались случаи отказа допускать на участки наблюдателей, мотивируя это отсутствием их в списке. Канал приводит данные экзитполов Института политических исследований, который показал, что на выходе с участков в Молдавии к 17 часам Патриотический блок набирал 33% голосов, а PAS — 20%. После этого сайт ЦИК приостановил работу якобы в результате кибератаки, чтобы легитимизировать вбросы.

Протоколы независимых наблюдателей фиксируют, что в ряде районов (Бельцах, Бричанах, Чадыр-Лунге и др.) партия власти не просто уступает соперникам из Патриотического блока, но даже откатывается на третье место.

Сможет ли Додон отстоять свою победу

Лидер Патриотического блока Игорь Додон в Telegram призвал к протестам "в защиту народного выбора", уверенный в своей победе.

Однако Telegram-канал Insider Moldova пишет со ссылкой на источники, что оппозиция не в состоянии сейчас организовать массовые протесты. Причина — "лидеры боятся идти против Санду, но в итоге их всё равно ждёт тюрьма, как было в самом начале на Украине". Все источники канала прогнозируют начало военных действий в Молдавии в 2026 году, когда Санду нейтрализует оппозицию, закроет остатки пророссийских медиа и сможет "перепрошить молдован", которые сейчас не хотят воевать за интересы глобалистов.

Украинский канал "Легитимный" поддерживает, что "гайки в Молдове продолжат закручивать по украинскому сценарию, а далее реализуют то, что было в украинском кейсе". Авторы советуют всем "продавать недвижимость в Кишинёве, "иначе война обнулит её, как сейчас на Украине".

Россия и Белоруссия будут воевать "на все деньги" за Приднестровье

Несомненно, что следующий этап — это силовая зачистка Гагаузии и Приднестровья. Попытка военного решения, с учётом нахождения в ПМР российского воинского континента приведёт к военному конфликту с РФ. Сами страны НАТО войска в Приднестровье вводить не готовы, но помочь Санду хотят в Киеве. Однако резервов ВСУ сейчас едва хватает, чтобы удерживать фронт от обрушения, поэтому выделение достаточного контингента для проведения военной операции против Тирасполя проблематично.

России остаётся как можно быстрее выводить СВО к Днепру и освобождать Одессу. Накануне президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Алескандр Лукашенко общались пять с половиной часов, вероятно, и на эту тему тоже. Лукашенко заявил по итогам, что "будем воевать на все деньги, если что".

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
