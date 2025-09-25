Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Грузия отвечает на выпады Зеленского и вызывает посла Германии, заставляя их уважать себя

3:50
Мир » Бывший СССР » Грузия

Кому как не Грузии оценивать путь, по которому Украину ведёт Зеленский, она сама прошла этот путь самоубийства об Россию.

Грузинский флаг
Фото: flickr.com by Frank Miller, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Грузинский флаг

Депутаты грузинского парламента призвали Зеленского не испытывать терпение Грузии

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, выступая на Генассамблее ООН, что "в Европе мы уже потеряли Грузию, где права человека и европейский характер государственного устройства только ослабевают".

"Грузия зависит от России", — добавил он.

Депутат от партии "Грузинская мечта" Майя Битадзе назвала Зеленского в эфире Imedi Live "самым неразумным правителем", который фактически пожертвовал своей страной и нацией, доведя конфликт с Россией до критической точки. Депутат подчеркнула, что Грузия по всем показателям Евросоюза в отношении соблюдения прав человека опережает Украину.

Лидер парламентского большинства, председатель фракции "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалиа отреагировал ещё более резко. Он посоветовал "марионетке" Зеленскому "вымыть рот", "взяться за ум и говорить с уважением" о Грузии.

Со своей стороны, спикер парламента Шалва Папуашвили посоветовал Зеленскому провести выборы, чтобы стать легитимным представителем народа, и напомнил, что спецслужбы Украины "направили Саакашвили для дестабилизации Грузии, переправляли в Грузию взрывчатку, которой можно разрушить полгорода". "И несмотря на это, мы воздерживаемся от ответа", — цитирует спикера kvira.ge.

Посол ФРГ вызван в МИД Грузии впервые в её современной истории

Грузия чётко выстроила политику по защите своей государственности. 24 сентября посол Германии в Тбилиси Петер Фишер был вызван в МИД. В ходе встречи послу было разъяснено, что в соответствии с пунктом 1 статьи 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года сотрудник дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания и не вмешиваться в его внутренние дела.

На встрече было отмечено, что грузинская сторона обеспокоена попытками поощрения в стране радикальной повестки дня, выраженными заявлением официального представителя Еврокомиссии Аниты Хиппер. Она заявила, что демонстрирует солидарность со всеми, "кто выходит на улицы в защиту европейских ценностей". Также МИД Грузии обеспокоен попытками политизировать текущие судебные разбирательства в стране (в том числе, над Саакашвили) и участием западных послов в этом процессе, которые не предоставляют доказательств своих опасений.

Фишер в ответ обвинил Тбилиси в дипломатической санкции, чем является, по его словам, вызов в МИД впервые в истории современной Грузии, и отметил, что "это необычно для дружественных государств".

"Я осуждаю нынешний курс нынешнего правительства Грузии, выступающего против членства в Европейском союзе", — заявил посол.

Грузия будет процветать, а не воевать

Впрочем Грузия совершенно не боится быть исключённой из евроинтеграции, которая возможна только в случае, если она откроет второй фронт против РФ и втянется в новую войну. Гораздо выгоднее и безопаснее для населения Грузии поддерживать нормальные экономические отношения с Россией, отчего её ВВП растёт темпами 7-10% в год. Грузинское правительство демонстрирует редкую прагматичную политику на постсоветском пространстве, давая пример другим, но, к сожалению, учатся эти страны только на своих ошибках.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы грузия германия генассамблея оон владимир зеленский
Новости Все >
Русский след заранее: военкор предрек опасную провокацию в Европе
Природа на грани: как ваши бытовые привычки ускоряют экологическую катастрофу
Лужайка уходит в зиму: 5 дел, без которых весной вместо травы будет мох и лужи
Китайские автомобили догнали конкурентов в дизайне, но уступают в металле: как коррозия атакует незаметно
Обычный карандаш заменит целый арсенал косметики: вот как оттенок решает всё
Секунды, которые решают судьбу: почему короткие всплески активности сильнее часов в спортзале
Кавказ в банке: зелёная аджика по-мегрельски обжигает, но влюбляет с первой ложки
Мужское и женское начало в одном теле: шокирующие создания, которые ломают законы природы
Туристы едут за солнцем, а получают гастрит: как курорты калечат пищеварение
Сибирская земля под давлением: когда вечная мерзлота взрывается, рождаются кратеры-призраки
Сейчас читают
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Новости спорта
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Еда и рецепты
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Домашние животные
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Грузия отвечает на выпады Зеленского и вызывает посла Германии, заставляя их уважать себя Любовь Степушова Виртуальный Освенцим: как технологии меняют историю Холокоста Игорь Буккер Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Последние материалы
Сибирская земля под давлением: когда вечная мерзлота взрывается, рождаются кратеры-призраки
Мат как способ выживания: что на самом деле заставляет людей нецензурно выражаться
Аверины в новом сезоне: секретные проекты, где гимнастика встречается с фигурным катанием
Гигантские камни на высоте 2700 метров: разгадана тайна древних драконьих памятников Армении
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Бесплатные грибы дороже золота: когда тихая охота разоряет кошелёк
Последняя миля превратилась в арену борьбы: почему городские дороги играют против самокатчиков
Прощальный рейс Beluga ST: куда отправятся легендарные грузовые гиганты
Недосып убивает мозг и сердце: простой способ защититься, о котором мало кто знает
Шевелюра под властью гормонов: даже дорогой шампунь не спасёт от выпадения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.