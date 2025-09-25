Грузия отвечает на выпады Зеленского и вызывает посла Германии, заставляя их уважать себя

Кому как не Грузии оценивать путь, по которому Украину ведёт Зеленский, она сама прошла этот путь самоубийства об Россию.

Грузинский флаг

Депутаты грузинского парламента призвали Зеленского не испытывать терпение Грузии

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, выступая на Генассамблее ООН, что "в Европе мы уже потеряли Грузию, где права человека и европейский характер государственного устройства только ослабевают".

"Грузия зависит от России", — добавил он.

Депутат от партии "Грузинская мечта" Майя Битадзе назвала Зеленского в эфире Imedi Live "самым неразумным правителем", который фактически пожертвовал своей страной и нацией, доведя конфликт с Россией до критической точки. Депутат подчеркнула, что Грузия по всем показателям Евросоюза в отношении соблюдения прав человека опережает Украину.

Лидер парламентского большинства, председатель фракции "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалиа отреагировал ещё более резко. Он посоветовал "марионетке" Зеленскому "вымыть рот", "взяться за ум и говорить с уважением" о Грузии.

Со своей стороны, спикер парламента Шалва Папуашвили посоветовал Зеленскому провести выборы, чтобы стать легитимным представителем народа, и напомнил, что спецслужбы Украины "направили Саакашвили для дестабилизации Грузии, переправляли в Грузию взрывчатку, которой можно разрушить полгорода". "И несмотря на это, мы воздерживаемся от ответа", — цитирует спикера kvira.ge.

Посол ФРГ вызван в МИД Грузии впервые в её современной истории

Грузия чётко выстроила политику по защите своей государственности. 24 сентября посол Германии в Тбилиси Петер Фишер был вызван в МИД. В ходе встречи послу было разъяснено, что в соответствии с пунктом 1 статьи 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года сотрудник дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания и не вмешиваться в его внутренние дела.

На встрече было отмечено, что грузинская сторона обеспокоена попытками поощрения в стране радикальной повестки дня, выраженными заявлением официального представителя Еврокомиссии Аниты Хиппер. Она заявила, что демонстрирует солидарность со всеми, "кто выходит на улицы в защиту европейских ценностей". Также МИД Грузии обеспокоен попытками политизировать текущие судебные разбирательства в стране (в том числе, над Саакашвили) и участием западных послов в этом процессе, которые не предоставляют доказательств своих опасений.

Фишер в ответ обвинил Тбилиси в дипломатической санкции, чем является, по его словам, вызов в МИД впервые в истории современной Грузии, и отметил, что "это необычно для дружественных государств".

"Я осуждаю нынешний курс нынешнего правительства Грузии, выступающего против членства в Европейском союзе", — заявил посол.

Грузия будет процветать, а не воевать

Впрочем Грузия совершенно не боится быть исключённой из евроинтеграции, которая возможна только в случае, если она откроет второй фронт против РФ и втянется в новую войну. Гораздо выгоднее и безопаснее для населения Грузии поддерживать нормальные экономические отношения с Россией, отчего её ВВП растёт темпами 7-10% в год. Грузинское правительство демонстрирует редкую прагматичную политику на постсоветском пространстве, давая пример другим, но, к сожалению, учатся эти страны только на своих ошибках.