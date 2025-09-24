Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу

4:12 Your browser does not support the audio element. Мир Остальной мир Южная Америка

На Генеральной Ассамблее ООН Латинская Америка встала единым фронтом против Трампа, выдвинув общие требования и открыто обвиняя его в политических преступлениях.

Фото: https://dam.media.un.org/ is licensed under сайт ООН Президент Колумбии Густаво Петро в ООН

Американцы не выдержали обличений колумбийского президента

Выступая перед 80-й Генеральной Ассамблеей ООН 23 сентября, президент Колумбии Густаво Петро надел рубашку c флажком "Война не на жизнь, а на смерть". Выступление колумбийца было таким обличительным, что делегация США не выдержала — встала и покинула зал заседаний.

Петро раскритиковал расстрел лодок простых латиноамериканцев в международных водах в Карибском бассейне и призвал ООН к уголовному преследованию президента США Дональда Трампа. По его словам, миграция используется им как "предлог, позволяющий богатому, белому, расистскому обществу чувствовать себя высшей расой", а на самом деле, по его словам, именно белые американцы управляют наркоторговлей прямо из американских городов.

Петро также обвинил Трампа в соучастии Израилю в геноциде в Газе и предложил мировым лидерам отправить международные вооружённые силы в Газу, чтобы остановить геноцид палестинского народа, за что удостоился бурных оваций.

Крупнейшая экономика Латинской Америки дистанцируется от США

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Сильва высказался более спокойно и без указания на США, но тоже понятно. Он заявил, что, находясь "под беспрецедентным нападением антидемократических сил, Бразилия решила сопротивляться и защищать свою демократию". Лула имел в виду санкции против бразильских чиновников и судей, введённых США в соответствии с "законом Магнитского" за суд над экс-президентом Жаиром Болсонару.

"Атака (США) на независимость судебной власти недопустима", — сказал Лула.

Он предупредил, что приоритетом Бразилии является сохранение региона как зоны мира. В этой связи он предостерёг США от применения военной силы "в ситуациях, не являющихся вооружённым конфликтом, что равносильно казни людей без суда" (нападение на лодки). Лула назвал недопустимым включение Кубы в список стран, "спонсирующих терроризм". В заключение бразильский лидер заявил, что Бразилия придаёт всё большее значение Европейскому союзу, Африканскому союзу, АСЕАН, СЕЛАК, БРИКС и G20, где "голос Глобального Юга должен быть услышан". Он отменил встречу с Трампом, который её анонсировал.

Чилийский президент обвинил Трампа во лжи

Чилийский президент Габриэль Борич обвинил Трампа в отрицании климатического кризиса, игнорировании принципа многосторонности и распространении лжи.

"Это не мнение (о климате), это ложь, и мы должны бороться с ложью", — заявил он, вызвав также бурные овации в зале.

Президент Чили также подчеркнул, что хочет, чтобы лица, ответственные за геноцид в Газе, предстали перед международным судом.

Выступившие президенты стран Латинской Америки ничуть не смущались перед Трампом, что не позволит ему напасть на Венесуэлу. Какую бы марионетку он ни посадил на место Николаса Мадуро, континент её не примет, имея опыт противостояния перевороту против Уго Чавеса. Латиноамериканские страны в своём большинстве ускорят усилия по постепенному дистанцированию от экономического влияния США и укреплению связей с другими торговыми партнёрами.

Аргентине недолго быть союзницей Трампа

Главный союзник Трампа аргентинский президент Хавьер Милей только что с разгромным счётом проиграл местные выборы в провинции Буэнос-Айрес, на долю которой приходится почти 40% электората страны. Перонисты вернутся к власти и присоединятся к крупнейшим экономикам континента: Бразилии, Мексики, Венесуэлы и Колумбии, — для противостояния вмешательству и угрозам различного рода от северного соседа.