Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем

22 сентября в Иране началась "Неделя священной обороны". Это государственный праздник, установленный в память об Ирано-иракской войне 1980-1988 годов.

Фото: commons.wikimedia.org by Adam Jones from Kelowna, BC, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Флаг Ирана

Начинается неделя с военного парада и продолжается мероприятиями военно-патриотического характера. Однако учитывая общую напряжённость в регионе, есть большая вероятность, что эта военно-историческая традиция Ирана скоро пополнится более драматическими моментами, достойными для увековечивания в национальной памяти иранского народа.

С Ближнего Востока приходит столько сообщений милитаристского толка, что уже трудно понять реальную картину. Будет или не будет очередная на этот раз более жёсткая и масштабная война между Израилем и Ираном.

Большинство экспертов сходятся во мнениях, что нечто подобное следует ожидать. И вероятно, одними ракетно-бомбовыми и дроновыми ударами на этот раз дело не обойдётся.

Неслучайно в прессе промелькнуло сообщение о массовой закупке Израилем бронетехники у США. 3250 боевых машин пехоты на 1,9 млрд долларов. Достаточно отметить, что на момент начала операции в секторе Газа осенью 2023 года Израиль имел порядка 1400 БТР и БМП всего. А тут речь о более чем двукратном увеличении.

В реальности эта цифра почти в два миллиарда вызывает вопросы. Вряд ли на такую сумму можно закупить именно такое количество боевых машин пехоты. Скорее, речь идёт о машинах классом попроще, например, MRAP. Это, по сути, БТР с повышенной минной защищённостью.

В любом случае поставки таких масштабов не происходят в один момент, а растягиваются на годы. Но сам факт лишний раз свидетельствует о том, что Израиль взял курс на тотальную милитаризацию и отступать от своей политики не намерен. А цифра закупки говорит ещё и о том, что Израилю придётся восполнять большие потери в бронетехнике, вероятно, в предстоящей масштабной войне.

По опыту СВО возникает резонный вопрос, насколько полезна или бесполезна бронетехника в современной войне, в которой господствуют дроны. Но, похоже, Израиль преисполнен уверенности в своей несокрушимости и всячески демонстрирует победный настрой. Ну или, по крайней мере, готовность переживать тяжёлые времена. Об этом накануне заявил Нетаньяху, говоря о вероятности экономической изоляции Израиля.

Что касается угроз от дронов и ракет, то Тель-Авив заявляет о проделанной работе над ошибками, и что противовоздушную оборону страны теперь, помимо распиаренного, но не очень эффективного "Купола", обеспечат и боевые лазеры.

Ну что ж, посмотрим. Ибо в наш век информационных войн и пустословных высказываний отделить зёрна от плевел нереально трудно.

Пример обмена ракетно-дроновыми ударами между Израилем и Ираном мы уже видели в ходе 12-дневной войны. Но, как известно, одними бомбёжками одержать победу невозможно. Нужна сухопутная операция.

Но одну сухопутную операцию Израиль уже начал в Газе. Как его хватит ещё и на Иран? Тем более, Тель-Авиву на пути к Ирану надо будет решить вопрос с преодолением буферной территории из Сирии и Ирака.

Нетрудно догадаться, что с сирийскими группировками Израиль наверняка сможет договориться. Тем более, что проиранские силы оттуда уже вытеснены. Ну а с местными бармалеями Израиль научился находить общий язык ещё во времена активной деятельности ИГИЛ*. Несмотря на антисемитские лозунги тамошних террористов.

А вот в Ираке всё несколько сложнее. Вооружённые формирования, которые пользуются поддержкой Ирана, всё ещё присутствуют в стране. Правда в Ираке есть и американские базы. Хотя их общий контингент и не превышает 2500 человек. А последние новости оттуда и вовсе говорят о том, что США якобы выводят свои силы из Ирака на север, в Курдистан. Пентагон, однако, говорит только о временной передислокации.

В общем, с Ираком Израилю надо будет как-то решать. И, похоже, Тель-Авив уже начал что-то предпринимать. Израильские ВВС приступили к так называемым нормализационным полётам через воздушное пространство Ирака к границам Ирана. Израильские боевые самолёты приближаются к иранской границе, после чего разворачиваются. Цель подобных действий с военной точки зрения понятна — своеобразная разведка боем, вскрытие текущих позиций радиолокационных станций и установок ПВО. Возможно даже провоцирование на обстрел.

Но есть цель и психологическая — приучить Иран к обыденности, привычности полётов боевых самолётов врага. Усыпить, так сказать, бдительность.

Об усилении напряжённости в Ираке говорят, например, и такие факты...

1 сентября министерство труда и социального обеспечения Ирака поручило создать запасы продовольствия и медицины в случае чрезвычайной ситуации.

Руководство Турции распорядилось о строительстве убежищ в каждой из 81 провинций страны. Причём на это мероприятие отводится всего 120 дней. Убежища планируется обеспечить запасами на 21 день.

В регионе также упорно циркулируют слухи, что США уже дали санкцию Израилю на удары по проиранским подразделениям в Ираке.

Интересно, что на прошлой неделе в Ираке с визитом побывал секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу. Что довольно необычно. Ирак не часто жалуют визитами российские государственные деятели, тем более такого ранга и в период такой напряжённости. Очевидно, что в ходе встречи Шойгу с руководством Ирака обсуждались вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества.

Помимо чисто практического значения, например, поставок вооружения, визит Шойгу следует расценивать и как военный "привет" Западу. То есть Москва не намерена мириться с американо-израильскими планами по дестабилизации Ближнего и Среднего Востока. У России здесь есть свои стратегические интересы. Москва хочет продемонстрировать свою готовность отстаивать мир на всём евразийском пространстве.

Будем надеяться, что "Неделя священной обороны" в Иране так и останется памятным праздником, сродни 9 мая в России, а не превратится в начало полномасштабной обороны от коллективных вооружённых сил Запада. Кстати, в своё время эта неделя имела другое название — "Неделя навязанной войны". Пожалуй, эта прошлая формулировка сейчас как никогда близка к истине.

*- организация, признанная экстремистской, террористической и запрещённая в РФ.