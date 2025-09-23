Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Юрий Бочаров

Кто оказался на распутье: призыв к признанию Палестины и его последствия для Израиля

Мир

Вопрос признания Палестинского государства стал важной вехой в международной политике. Как это повлияет на мир и безопасность в регионе?

Палестинцы
Фото: commons.wikimedia.org by Makbula Nassar مقبولة نصار, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Палестинцы

Раскол мировых центров силы

Вопрос признания Палестинского государства стал одним из самых острых в международной политике последних лет. В Совете Безопасности ООН и в "большой семёрке" позиции оказались диаметрально противоположными. Великобритания, Франция и Канада намерены пойти на этот шаг уже в ближайшие дни, тогда как США, Германия, Италия и Япония категорически против. Вашингтон жёстко называет признание "подарком ХАМАСу" и "наградой за терроризм". В Израиле звучат угрозы аннексировать до 82% территорий на Западном берегу, что фактически перечеркнуло бы все планы региональной интеграции последних десятилетий.

Не удивительно, что такая перспектива вызывает тревогу и у арабских стран, которые только начали выстраивать осторожные отношения с Тель-Авивом. Представитель МИД ОАЭ Лана Нусейбе предупредила: аннексия станет "красной линией" и похоронит идею двух государств.

Лондон делает первый шаг

Главным инициатором европейской линии выступает британский премьер Кир Стармер. По информации The Times, он готов объявить о признании Палестины в конце недели — сразу после визита Дональда Трампа в Лондон. Тайминг выбран неслучайно: в правительстве не хотят, чтобы решение затмило совместную пресс-конференцию с американским президентом.

Суть британского плана, как пишет The Telegraph, заключается в создании временного комитета по управлению Газой, который будет подчиняться Палестинской национальной администрации и работать при поддержке международных сил под эгидой ООН. Дополнительно прописано обещание Махмуда Аббаса провести выборы в течение года, а также призыв к ХАМАСу сложить оружие. Фактически это переработанный вариант инициативы Лиги арабских государств.

Однако в Лондоне уже разгораются споры. Министр иностранных дел Иветт Купер назвала израильскую операцию в Газе "крайне безрассудной и ужасной", тогда как лидер консерваторов Кеми Баденох предупредила: признание Палестины станет "награ­дой за терроризм". The Telegraph в редакционной статье охарактеризовала план Сармера как "ужасную дипломатическую ошибку", а обозреватель Дэвид Блэр даже подробно объяснил, почему создание жизнеспособного палестинского государства невозможно в принципе.

Париж — дальше Лондона

Франция идёт ещё дальше. Президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж признает Палестину вне зависимости от того, будет ли прекращена война в Газе. Месяц назад он прямо сказал, что создание Палестинского государства — необходимое условие стабильности региона и безопасности Израиля: "Цель ХАМАС никогда не заключалась в создании двух государств. Они хотят уничтожить Израиль. Признание Палестинского государства — лучший способ изолировать ХАМАС".

Макрон признаёт и внутреннее давление: по его словам, от него настойчиво требуют сделать этот шаг уже сейчас. Но внутри Франции ситуация неоднозначна. По данным IFOP, более 70% граждан выступают против признания Палестины на предстоящей Генассамблее ООН. Лишь 29% поддерживают президента. Почти половина респондентов заявили, что признание невозможно до освобождения всех заложников и капитуляции ХАМАСа. Более половины считают, что это приведёт к росту антисемитизма.

Политический спектр раскололся. Левые партии приветствуют решение и даже призывают вывесить палестинские флаги на ратушах, тогда как Марин Ле Пен обвиняет Эммануэля Макрона в электоральных играх. Израиль и США предупреждают: признание "вознаградит терроризм и осложнит переговоры о прекращении огня".

Северная Америка и Азия: разные голоса

Канада в лице премьера Марка Карни заявила, что готова поддержать признание Палестины, но с условием проведения выборов в 2026 году без участия ХАМАСа. Эта оговорка вызвала бурную реакцию Дональда Трампа. "Вау! Канада только что объявила, что поддерживает государственность Палестины… Это очень усложнит заключение торгового соглашения. О, Канада!!!" — написал американский президент в своей соцсети.

Австралия также готовит аналогичный шаг, а Бельгия уже заявила о признании на уровне ООН. В то же время Япония дистанцируется: премьер Сигэру Исиба отказался участвовать в конференции ООН, посвящённой признанию Палестины.

В Вашингтоне тем временем сохраняют жёсткую линию. Госсекретарь Марко Рубио раскритиковал решение Эммануэля Макрона, назвав его вредным для переговоров о прекращении огня. Госдеп прямо заявил, что не поддержит ни одной инициативы, продвигающей двухгосударственное решение в нынешних условиях. Более того, администрация Трампа отказала палестинской делегации во главе с Махмудом Аббасом в визе для участия в Генассамблее.

Люди и улица: растущий скепсис

Если правительства готовят исторические шаги, то общественное мнение куда более осторожно. Среди британских евреев, по данным Института JPR, поддержка формулы "двух государств" упала до 49%, тогда как в 2010 году она составляла 78%. Половина респондентов убеждена, что мирное сосуществование Израиля и Палестины невозможно, и лишь пятая часть допускает такую перспективу. Учёные связывают это падение прежде всего с травмой 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС напали на Израиль, убив более тысячи человек и захватив сотни заложников.

Во Франции скепсис ещё сильнее. Помимо опроса IFOP, свидетельствующего о резком неприятии инициативы Макрона, тревогу вызывает рост антисемитских настроений. 51% французов уверены, что признание Палестины приведёт к всплеску преступлений на почве ненависти. Особенно тревожные цифры зафиксированы среди молодёжи: до 31% опрошенных в возрасте 18-24 лет считают допустимым совершать действия против евреев из-за войны в Газе.

Форум семей заложников: редкое единство с правительством

На фоне политических игр и дипломатических манёвров особое звучание приобрело заявление Форума семей заложников. Почти два года их близкие остаются в плену ХАМАС, и сегодня они впервые выступили в унисон с правительством Израиля.

"Признание палестинского государства в то время, как в туннелях ХАМАСа остаются заложники, — это награда для террористов. Это не шаг к миру, а моральный и политический провал, легитимизирующий ужасные преступления", — говорится в заявлении. Семьи требуют сначала освободить пленников, а уже потом обсуждать прекращение войны и вопросы государственности.

Израильские власти вторят этим словам. В Иерусалиме жёстко отреагировали на заявление Кира Сармера о признании в случае, если Израиль не прекратит войну. В Лондоне оправдываются: "Это не приз для ХАМАСа. Речь идёт о палестинском народе и детях, которых морят голодом в Газе", — заявила британский министр транспорта. Но для семей заложников такие аргументы неубедительны.

Итог

Сегодняшняя дискуссия о признании Палестины выходит далеко за рамки дипломатии. Для Стармера и Макрона это возможность заявить о новой роли Европы и изолировать ХАМАС. Для Трампа и Нетаньяху — угроза миру и прямое поощрение терроризма. Для улицы — источник тревог, страха перед ростом насилия и антисемитизма.

И, пожалуй, самое важное — для семей заложников, чьи родные почти два года томятся в подземных тюрьмах Газы, признание Палестины без освобождения пленников выглядит не как шаг к миру, а как легитимизация террора. Впервые за долгое время их голос совпал с голосом израильского правительства. Это редкое единство подчёркивает: дипломатические декларации остаются пустыми, пока в туннелях ХАМАСа продолжают умирать невинные люди.

Заключение: Израиль как пешка чужих игр

Вся суета вокруг признания Палестинского государства показывает главное: речь идёт не о мире, не о спасении жизней, не об освобождении заложников. Это большая игра, где каждая страна преследует только свои интересы. Франция и Великобритания хотят показать, что у них есть самостоятельная повестка, что они могут идти наперекор Вашингтону. Канада и Австралия ищут бонусы в глазах Глобального Юга. Бельгия демонстрирует принципиальность. А США жёстко держат линию, потому что любая уступка здесь воспринимается как поражение Израиля, а значит, как поражение и самой Америки.

Израиль в этой конструкции оказывается не более чем разменной монетой. Противостоять Израилю — значит, противостоять США. А противостоять США — значит, выторговать для себя дополнительное влияние, место за столом, новые рычаги давления. В этом циничном уравнении судьбы людей (будь то жители Газы или заложники ХАМАСа) становятся второстепенными. Их используют как аргументы, но никто всерьёз не думает об их будущем.

Арабы играют в свои комбинации, Европа — в свои, Америка — в свои. И всякий раз на пути оказывается Израиль, который вынужден отвечать на вызовы, защищая собственное существование. Отсюда и жёсткая позиция Нетаньяху: "Если мир не готов думать о реальных людях и о реальной безопасности, зачем Израилю подстраиваться под чужие игры?" Логика проста: раз признание Палестины в нынешних условиях лишь узаконивает террор, то единственный ответ — ликвидировать саму проблему через аннексию территорий и создание одного государства, в котором два народа смогут жить уже по новым правилам.

Нетаньяху сегодня выглядит, возможно, единственным политиком, который говорит честно: не о мнимых дипломатических прорывах, не о пустых обещаниях выборов в Палестине, а о выживании страны в окружении враждебных сил. Его позиция — это не просто вызов всему миру. Это зеркало, показывающее: каждая страна играет в свою игру, но Израиль не обязан быть их пешкой.

Автор Юрий Бочаров
Юрий Бочаров — внештатный автор Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы франция израиль палестина сектор газа дональд трамп великобритания эммануэль макрон генассамблея оон биньямин нетаньяху международные отношения
Новости Все >
Учёные пишут сценарий Армагеддона : возможно ли взорвать астероид ядерным зарядом в космосе
История, высеченная в камне: тайна храма — что скрывают каменные стражи Рамсеса
Молдавия на грани: Запад готовит внезапный удар
Замаскированный электрокар выходит на трек: Xiaomi готовит удар по рынку
Невероятная история: как Кристофер Нолан уговорил Дэвида Боуи сыграть Николу Теслу
Бежевый уходит в прошлое: диваны в цветах ретро-вечеринок снова ломают интерьеры
Второе крещение в Томске: американская пара выбрала Россию и православие
Смерть на борту: Рубио объявил войну латиноамериканским наркокартелям
Вечеринка не просто так: Собчак объяснила связь между тусовкой в стиле нулевых и новым пентхаусом
Красная линия НАТО: Рютте дал неожиданный ответ о сбитых российских дронах
Сейчас читают
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Экономика и бизнес
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Еда и рецепты
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Новости спорта
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Популярное
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков

Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.

Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Зеленский и выборы в Молдавии: какой сюрприз готовит Запад Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Последние материалы
Перерезанная артерия ВСУ: что значит взятие Купянска для Украины
Купянск поделен пополам: Россия взяла под контроль 2/3 города
Крепость ВСУ на Харьковщине: Россия штурмует стены смерти
Наелись так, что тяжело дышать? Эти продукты вернут легкость вашему желудку
Байопик Баста. Начало игры: что известно о фильме о знаменитом рэпере
Окно, проход или хвост? Место, которое выбирают те, кто знает о безопасности больше остальных
Кофейный лайфхак: бесплатная подкормка обходит магазинные удобрения
Заминка после спорта: секрет, который снижает боль и ускоряет рост выносливости
Мороз крадёт улыбку, а ветер оставляет раны: три рецепта, которые вернут нежность губам
Ростовская область выходит в лидеры по производству высокотехнологичных печатных плат
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.