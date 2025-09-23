Кто оказался на распутье: призыв к признанию Палестины и его последствия для Израиля

Вопрос признания Палестинского государства стал важной вехой в международной политике. Как это повлияет на мир и безопасность в регионе?

Фото: commons.wikimedia.org by Makbula Nassar مقبولة نصار, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Палестинцы

Раскол мировых центров силы

Вопрос признания Палестинского государства стал одним из самых острых в международной политике последних лет. В Совете Безопасности ООН и в "большой семёрке" позиции оказались диаметрально противоположными. Великобритания, Франция и Канада намерены пойти на этот шаг уже в ближайшие дни, тогда как США, Германия, Италия и Япония категорически против. Вашингтон жёстко называет признание "подарком ХАМАСу" и "наградой за терроризм". В Израиле звучат угрозы аннексировать до 82% территорий на Западном берегу, что фактически перечеркнуло бы все планы региональной интеграции последних десятилетий.

Не удивительно, что такая перспектива вызывает тревогу и у арабских стран, которые только начали выстраивать осторожные отношения с Тель-Авивом. Представитель МИД ОАЭ Лана Нусейбе предупредила: аннексия станет "красной линией" и похоронит идею двух государств.

Лондон делает первый шаг

Главным инициатором европейской линии выступает британский премьер Кир Стармер. По информации The Times, он готов объявить о признании Палестины в конце недели — сразу после визита Дональда Трампа в Лондон. Тайминг выбран неслучайно: в правительстве не хотят, чтобы решение затмило совместную пресс-конференцию с американским президентом.

Суть британского плана, как пишет The Telegraph, заключается в создании временного комитета по управлению Газой, который будет подчиняться Палестинской национальной администрации и работать при поддержке международных сил под эгидой ООН. Дополнительно прописано обещание Махмуда Аббаса провести выборы в течение года, а также призыв к ХАМАСу сложить оружие. Фактически это переработанный вариант инициативы Лиги арабских государств.

Однако в Лондоне уже разгораются споры. Министр иностранных дел Иветт Купер назвала израильскую операцию в Газе "крайне безрассудной и ужасной", тогда как лидер консерваторов Кеми Баденох предупредила: признание Палестины станет "награ­дой за терроризм". The Telegraph в редакционной статье охарактеризовала план Сармера как "ужасную дипломатическую ошибку", а обозреватель Дэвид Блэр даже подробно объяснил, почему создание жизнеспособного палестинского государства невозможно в принципе.

Париж — дальше Лондона

Франция идёт ещё дальше. Президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж признает Палестину вне зависимости от того, будет ли прекращена война в Газе. Месяц назад он прямо сказал, что создание Палестинского государства — необходимое условие стабильности региона и безопасности Израиля: "Цель ХАМАС никогда не заключалась в создании двух государств. Они хотят уничтожить Израиль. Признание Палестинского государства — лучший способ изолировать ХАМАС".

Макрон признаёт и внутреннее давление: по его словам, от него настойчиво требуют сделать этот шаг уже сейчас. Но внутри Франции ситуация неоднозначна. По данным IFOP, более 70% граждан выступают против признания Палестины на предстоящей Генассамблее ООН. Лишь 29% поддерживают президента. Почти половина респондентов заявили, что признание невозможно до освобождения всех заложников и капитуляции ХАМАСа. Более половины считают, что это приведёт к росту антисемитизма.

Политический спектр раскололся. Левые партии приветствуют решение и даже призывают вывесить палестинские флаги на ратушах, тогда как Марин Ле Пен обвиняет Эммануэля Макрона в электоральных играх. Израиль и США предупреждают: признание "вознаградит терроризм и осложнит переговоры о прекращении огня".

Северная Америка и Азия: разные голоса

Канада в лице премьера Марка Карни заявила, что готова поддержать признание Палестины, но с условием проведения выборов в 2026 году без участия ХАМАСа. Эта оговорка вызвала бурную реакцию Дональда Трампа. "Вау! Канада только что объявила, что поддерживает государственность Палестины… Это очень усложнит заключение торгового соглашения. О, Канада!!!" — написал американский президент в своей соцсети.

Австралия также готовит аналогичный шаг, а Бельгия уже заявила о признании на уровне ООН. В то же время Япония дистанцируется: премьер Сигэру Исиба отказался участвовать в конференции ООН, посвящённой признанию Палестины.

В Вашингтоне тем временем сохраняют жёсткую линию. Госсекретарь Марко Рубио раскритиковал решение Эммануэля Макрона, назвав его вредным для переговоров о прекращении огня. Госдеп прямо заявил, что не поддержит ни одной инициативы, продвигающей двухгосударственное решение в нынешних условиях. Более того, администрация Трампа отказала палестинской делегации во главе с Махмудом Аббасом в визе для участия в Генассамблее.

Люди и улица: растущий скепсис

Если правительства готовят исторические шаги, то общественное мнение куда более осторожно. Среди британских евреев, по данным Института JPR, поддержка формулы "двух государств" упала до 49%, тогда как в 2010 году она составляла 78%. Половина респондентов убеждена, что мирное сосуществование Израиля и Палестины невозможно, и лишь пятая часть допускает такую перспективу. Учёные связывают это падение прежде всего с травмой 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС напали на Израиль, убив более тысячи человек и захватив сотни заложников.

Во Франции скепсис ещё сильнее. Помимо опроса IFOP, свидетельствующего о резком неприятии инициативы Макрона, тревогу вызывает рост антисемитских настроений. 51% французов уверены, что признание Палестины приведёт к всплеску преступлений на почве ненависти. Особенно тревожные цифры зафиксированы среди молодёжи: до 31% опрошенных в возрасте 18-24 лет считают допустимым совершать действия против евреев из-за войны в Газе.

Форум семей заложников: редкое единство с правительством

На фоне политических игр и дипломатических манёвров особое звучание приобрело заявление Форума семей заложников. Почти два года их близкие остаются в плену ХАМАС, и сегодня они впервые выступили в унисон с правительством Израиля.

"Признание палестинского государства в то время, как в туннелях ХАМАСа остаются заложники, — это награда для террористов. Это не шаг к миру, а моральный и политический провал, легитимизирующий ужасные преступления", — говорится в заявлении. Семьи требуют сначала освободить пленников, а уже потом обсуждать прекращение войны и вопросы государственности.

Израильские власти вторят этим словам. В Иерусалиме жёстко отреагировали на заявление Кира Сармера о признании в случае, если Израиль не прекратит войну. В Лондоне оправдываются: "Это не приз для ХАМАСа. Речь идёт о палестинском народе и детях, которых морят голодом в Газе", — заявила британский министр транспорта. Но для семей заложников такие аргументы неубедительны.

Итог

Сегодняшняя дискуссия о признании Палестины выходит далеко за рамки дипломатии. Для Стармера и Макрона это возможность заявить о новой роли Европы и изолировать ХАМАС. Для Трампа и Нетаньяху — угроза миру и прямое поощрение терроризма. Для улицы — источник тревог, страха перед ростом насилия и антисемитизма.

И, пожалуй, самое важное — для семей заложников, чьи родные почти два года томятся в подземных тюрьмах Газы, признание Палестины без освобождения пленников выглядит не как шаг к миру, а как легитимизация террора. Впервые за долгое время их голос совпал с голосом израильского правительства. Это редкое единство подчёркивает: дипломатические декларации остаются пустыми, пока в туннелях ХАМАСа продолжают умирать невинные люди.

Заключение: Израиль как пешка чужих игр

Вся суета вокруг признания Палестинского государства показывает главное: речь идёт не о мире, не о спасении жизней, не об освобождении заложников. Это большая игра, где каждая страна преследует только свои интересы. Франция и Великобритания хотят показать, что у них есть самостоятельная повестка, что они могут идти наперекор Вашингтону. Канада и Австралия ищут бонусы в глазах Глобального Юга. Бельгия демонстрирует принципиальность. А США жёстко держат линию, потому что любая уступка здесь воспринимается как поражение Израиля, а значит, как поражение и самой Америки.

Израиль в этой конструкции оказывается не более чем разменной монетой. Противостоять Израилю — значит, противостоять США. А противостоять США — значит, выторговать для себя дополнительное влияние, место за столом, новые рычаги давления. В этом циничном уравнении судьбы людей (будь то жители Газы или заложники ХАМАСа) становятся второстепенными. Их используют как аргументы, но никто всерьёз не думает об их будущем.

Арабы играют в свои комбинации, Европа — в свои, Америка — в свои. И всякий раз на пути оказывается Израиль, который вынужден отвечать на вызовы, защищая собственное существование. Отсюда и жёсткая позиция Нетаньяху: "Если мир не готов думать о реальных людях и о реальной безопасности, зачем Израилю подстраиваться под чужие игры?" Логика проста: раз признание Палестины в нынешних условиях лишь узаконивает террор, то единственный ответ — ликвидировать саму проблему через аннексию территорий и создание одного государства, в котором два народа смогут жить уже по новым правилам.

Нетаньяху сегодня выглядит, возможно, единственным политиком, который говорит честно: не о мнимых дипломатических прорывах, не о пустых обещаниях выборов в Палестине, а о выживании страны в окружении враждебных сил. Его позиция — это не просто вызов всему миру. Это зеркало, показывающее: каждая страна играет в свою игру, но Израиль не обязан быть их пешкой.