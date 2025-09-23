Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зеленский и выборы в Молдавии: какой сюрприз готовит Запад

За неделю до парламентских выборов в Молдавии борьба за голоса накалилась: власти проводят обыски у оппозиции, идут задержания. С обратной стороны — акции протеста, циркулирует огромное количество фейков и провокаций.

Санду пугает нападением России на Украину из Приднестровья

Так, президент Майя Санду заявила, что Россия может использовать Молдавию для "нападения на Одесскую область". Каким образом — она не объяснила, так как общей границы нет, а в Приднестровской молдавской республике (ПМР) находится лишь небольшой контингент войск РФ в 1500 человек, и то давно ротируемый из местных жителей с российскими паспортами. Пояснил премьер Молдавии Дорин Речан, который считает, что Россия "обязательно" нападёт после победы "пророссийских" сил на выборах и разместит она до десяти тысяч военных в Приднестровье. Он добавил, что "вмешательство" России в выборы включает "онлайн-пропаганду и незаконные денежные трансферы партиям и избирателям".

Разговоры о "дестабилизации" российскими агентами, которых нашли и в РПЦ, служат прикрытием для подготовки беспорядков самими прозападными силами. Практика последних десятилетий демонстрирует, что именно Запад является организатором "цветных революций" и смены власти в странах постсоветского пространства.

СВР предупреждает об оккупации Молдавии

По данным СВР РФ, в Одессу прибыли военные Франции и Великобритании, чтобы "оккупировать Молдавию", а основные силы НАТО скапливаются в Румынии вблизи молдавской границы.

"Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии даже в случае, если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства", — говорится в заявлении СВР.

Для создания предлога предусматривается организация вооружённых провокаций против Приднестровья и размещённых в регионе российских войск. В качестве возможного срока рассматривается период проведения выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября 2025 года.

Отметим, что в недавнем проекте закона о национальной обороне Румынии допускается возможность военных операций за рубежом, если речь идёт о "защите граждан", которых в Молдавии насчитывается около миллиона, и даже на высших госдолжностях и в армии. Проводились и учения в рамках НАТО прямо по этой теме.

Украина поможет втянуть Молдавию в войну

Масло в огонь подлил глава киевского режима Владимир Зеленский своим законопроектом, позволяющим отправку подразделений ВСУ за границу. В документе говорится об отправке ВСУ в Турцию и Великобританию, но фактически этот закон позволит ему легализовать применение украинских войск где угодно. Лидер социалистов Игорь Додон отметил в этой связи, что Молдавия нужна Европе как пушечное мясо в войне против России.

Согласно последним опросам iData, уровень поддержки Патриотического блока (куда входят социалисты, коммунисты, партия "Сердце Молдовы" и партия "Будущее Молдовы") составляет 36%. В то время, как прозападная партия Санду PAS отстаёт на несколько процентов и занимает вторую строчку. Однако можно сделать как ранее на президентских выборах и таких же в Румынии — сделать ставку на диаспору, которая проголосует "как надо". На всю Россию открыто два избирательных участка, а, например, в Италии — 70.

