Любовь Степушова

Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран

Мир » Азия » Ближний Восток

Волна признаниий Палестины странами Запада не изменит ситуацию — аннексия Газы на горизонте, когда региональные силы лишь соревнуются в риторике.

Флаг Палестины
Фото: flickr.com by Joi Ito, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Палестины

Запоздалое признание Палестины — аннексию Газы не остановить

Официальное признание Палестины со стороны трёх стран "большой семёрки" (Великобритания, Канада, Франция), а также Португалии, Бельгии и других не является историческим событием, каким его пытаются представить на Западе.

Это запоздалый шаг, когда аннексию сектора Газы (и Западного берега) практически уже нельзя остановить — Тель-Авив заявил о начале наземной операции в Газе, а санкции ООН блокируются США. ХАМАС потребовал от очнувшихся западных стран конкретных шагов, но условия выдвинуты ему — отказ от участия в выборах, освобождение заложников. А где же эмбарго на торговлю оружием, судебные иски по вопросам геноцида палестинцев (что признала комиссия ООН) и финансовые ограничения Израиля? Одна Словения отказалась от торговли с Израилем оружием, что, право слово, насмешило.

Признавать скоро станет просто нечего, а виртуальное государство исчезнет с карты мира. Это ни хорошо и ни плохо — такова реальность. Пока Израиль находится под патронажем США, в которых всем и вся управляет и еврейское лобби, палестинцам не видать своей государственности.

Молчание стран региона — молчание ягнят

Этому же способствует позиция стран региона, которые либо предали, либо молчат, либо делают вид, что поддерживают Палестину, а сами тихо дружат с Вашингтоном. Например, Катар, который после удара Израиля по Дохе не отказался от своей посреднической миссии. Созванный по этому случаю саммит арабского мира, кроме словесного осуждения, не предпринял никаких мер санкционного давления, не говоря уже о военных.

А ведь страны Персидского залива — это мощные богатые нефтяные страны, которые могли бы, как в 1973 году, ввести нефтяное эмбарго против США. Тогда в ходе Войны Судного дня, это привело к резкому росту цен на нефть в США, инфляции и скорому заключению перемирия.

Представляется, что главная цель некоторых европейских стран (единая позиция ЕС отсутствует) — это насолить Трампу в политическом плане и таким образом продать населению идею о своём суверенитете, которого нет. Вторая цель — это обеспечить голоса мигрантов на выборах и их лояльность в том, что они не будут устраивать погромы.

Вызов ли Израилю — пакт между Пакистаном и Саудовской Аравией?

Из последних событий заслуживает внимания договор о стратегическом партнёрстве между Пакистаном и Саудовской Аравией, в котором говорится, что нападение на одну из сторон будет нападением на вторую, что было широко воспринято в мире как сигнал Израилю (и, возможно, также США).

На первый взгляд это жёсткая формулировка, перекликающаяся с обязательствами по коллективной обороне, такими как статья 5 НАТО. Однако и в данном случае это не знаменует собой радикально новое обязательство, а лишь обязательство консультироваться и поддерживать друг друга в кризисных ситуациях. Пакистанские войска присутствуют в Саудовской Аравии на протяжении десятилетий (в настоящее время около 1500-2000 военнослужащих) для обучения и оказания консультативной помощи. За эти годы Пакистан обучил более 8-10 тысяч саудовских военнослужащих и периодически размещал свои подразделения в королевстве. Короче говоря, новый пакт формализует глубокий союз, имеющий исторические корни, а не создаёт прецедент. И уж никак не простирает ядерный зонтик над Эр-Риадом.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
