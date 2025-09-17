На фон дер Ляйен подали в суд: от главы ЕК требуют извинений

Румынский евродепутат Георге Пипере подал иск против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет издание Politico. Поводом стали ее заявления во время дебатов по вотуму недоверия. Перевод статьи Politico публикует Pravda.Ru.

Европейский парламентарий, возглавивший неудачную попытку вынесения вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен, подал на нее в суд за клевету, утверждая, что она намекнула на его подчиненность России.

Румынский депутат Европарламента Георге Пипере из правоцентристской группы Европейских консерваторов и реформистов (ECR) заявил, что глава Еврокомиссии решила "персонально атаковать" его в своих комментариях во время обсуждения вотума недоверия.

Пипере требует официальных публичных извинений за высказывания председателя Комиссии, которые, по его словам, включали утверждения о том, что подписанты являются "друзьями [президента России Владимира] Путина", "экстремистами" и распространителями "теорий заговора". "Значительное число" этих подписантов также присоединились к иску, добавил депутат.

Иск был подан в Суд Европейского Союза, который пока не вынес решения о его приемлемости. Хотя дела о клевете обычно рассматриваются национальными судами — поскольку Суд ЕС занимается исключительно вопросами права Союза, — Пипере использует в качестве правовой базы статью договора об основании ЕС. В ней говорится, что Союз должен "возместить любой ущерб, причиненный его учреждениями или служащими при исполнении ими своих обязанностей".

Еврокомиссия отказалась от комментариев.

"Марионетки Путина"

В июльских дебатах по вотуму недоверия в Страсбурге фон дер Ляйен заявила, что аргументы Пипере "взяты прямо из старейшей методички экстремистов".

"Мы видим тревожную угрозу со стороны экстремистских партий, которые хотят поляризовать наши общества при помощи дезинформации", — сказала председатель Комиссии, добавив, что есть "множество доказательств того, что многие получают поддержку от наших врагов и их кукловодов в России или в других местах".

Манфред Вебер, президент Европейской народной партии фон дер Ляйен, назвал подписантов резолюции "марионетками Путина", добавив: "Путину понравится то, что делают его друзья здесь". Глава группы социалистов и демократов Иратксе Гарсия также назвала Пипере и других подписантов союзниками Путина.

Пипере инициировал вотум недоверия в середине июля, собрав достаточное количество подписей в ответ на его протест против секретной переписки фон дер Ляйен с Альбертом Бурлой, главой фармацевтического гиганта Pfizer, датированной 2021 годом.

Во время дебатов по вотуму в июле Пипере обвинил "недемократическую" Комиссию в том, что она сделала процесс принятия решений в ЕС "непрозрачным", чем вызвала "опасения злоупотреблений и коррупции".