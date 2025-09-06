Россия и Индия перешли к Китаю: Трамп раскрывает свои главные страхи

Страх стоит за последними постами Трампа. Путин называет это чувством юмора, многие — троллингом, но это просто страх перед потерей Америкой своей "исключительности".

США потеряли Россию и Индию, пусть им будет хуже

Речь идёт прежде всего о посте, где президент США пишет о потере России и Индии в пользу "тёмного Китая".

"Похоже, мы потеряли Индию и Россию, которые перешли к глубокой, темной и загадочной Китайской империи. Пусть их ждет долгое и процветающее будущее вместе!", — написал Дональд Трамп в своей соцсети.

Текст сопровождается фото, на котором Трамп идёт с президентом РФ Владимиром Путным, а премьер Индии Нареандра Моди - немного позади.

Второй пост опубликован после саммита с "желающими" в Париже. Первое фото - где он и Путин смотрят вверх и в одну сторону, а с задержкой по времени опубликовано второе — они смотрят на пролетающее американские военные самолёты. Эти фотографии выставлены без подписи.

Констатация факта — США "потеряли" Россию и Индию в пользу Китая говорит о том, что равным по силе он считает Китай, а Россия и Индия идут к нему "пристяжкой", причём Индия — на вторых ролях (фото выбрано специально, чтобы уколоть Моди). Путин смотрит на американские самолёты — это также демонстрация силы — пусть боится. Во всех интервью Трамп прямо об этом говорит: "мир — через силу, мы выиграли все войны, у нас самая сильная армия, самый умный народ".

Исключительность США, данная Богом — установка Трампа

Налицо установка на исключительность, которая сама по себе не так уж и страшна, каждый народ считает себя таким, страшно то, что она считается в США данной Богом и поэтому у Америки, а не у "тёмного" Китая, есть полное право нести в массы демократию, помогая странам "стать лучше", а на самом деле, колонизируя их.

И США имели на этом пути успех, создав доминирование нефтедоллара, уничтожив СССР, Югославию, Ливию, Ирак, Сирию, множество латиноамериканских государств. Исключительность доллара, как главной силы, казалась незыблемой, но недавно обнаружилось, что покупать трежерис уже надо заставлять, потому что кредиторы перестали верить в кредитоспособность США. Госдолг достиг катастрофических размеров, как и дефицит бюджета, и с этим надо было что-то делать. Трамп был выведен в лидеры не для того, чтобы сменить парадигму исключительности США на другую, а чтобы уничтожить прежнюю систему её поддержки и попытаться удержать господство и экспансию другими способами. Это тарифы, перевод долга в криптовалюту с последующим обрушением пирамиды, осталась тактика устрашения военной силой.

Потеряна не Россия, а возможность её колонизировать

Но Россия не даст реализоваться этой новой стратегии. Санкции преодолела, тарифы ей не страшны с мизерным товарооборотом с США, и даже запугать её войной нет смысла — она уже воюет три года. Россия не "потеряна" в пользу Китая, она стала самостоятельным центром мира, то есть навсегда потеряна возможность её колонизации — и для США, и Китая, и Европы. Ещё неизвестно, будут ли США воевать за своих союзников в Азии и Европе, а Россия будет, и это Трамп знает. Россия всегда воевала и всегда выигрывала, а вот США выигрывали только у слабых, предварительно купив их элиты или армии или когда уже все было ясно, как в 1943 году в Великую Отечественную войну.

Именно страх неопределённости в отношении своей страны сейчас владеет Трампом. Следующий шаг — война с Китаем (у которого в союзниках Россия и КНДР), в которой Америка уже не отсидится за океаном.

Психология американца строится на западной ветке христианства, а там постулат такой: если ты богат, значит, Бог любит тебя. Америка теряет богатство и теряет "исключительность от Бога", и это там элиты чувствуют. Поэтому идёт накачка самовнушениями позитивной картины мира: " мы победим, мы лучшие". Но подсознательно над теми, кто привёл Трампа к власти, довлеет страх, что опора на "исключительность" прогнила насквозь и скоро рухнет.