Украина под прицелом: какие карты разыгрывает Трамп в своей игре

Все последние недели Дональд Трамп грозился, призывал и анонсировал. До середины августа и саммита на Аляске он анонсировал вторичные санкции против России и даже ввёл их против Индии, затем, после переговоров с Владимиром Путиным, подобрел и внешне успокоился. Как оказалось, на время.

С 22 августа Трамп вновь стал делать одно неудобное заявление за другим, медленно, как и перед анонсом своего 50-дневного ультиматума, всё ужесточая их. Пока не заявил о том, что не исключает возможности участия американских самолётов в миссии на Украине.

Что стоит за подобными политическими качелями — пикаперская стратегия "ближе-дальше" или многолетний отточенный стиль ведения переговоров, которому, как утверждают, действующий американский президент почти никогда не изменяет?

Украинское урегулирование: Трамп-шоу, реальность и Вэнс

На фоне хаотичных высказываний Трампа, которые всё больше, с момента саммита на Аляске, напоминают шоу, в котором Трамп всё чаще демонстрирует фото с Владимиром Путиными и заявляет, что откровенно без него скучает, возможно, правильнее смотреть, что говорит и делает его ближайший соратник — вице-президент Джей Ди Вэнс.

А вице-президент США совсем недавно относительно украинского конфликта отметил, что для окончательного урегулирования осталось решить два больших вопроса...

"Украина хочет быть уверена, что Россия больше не вторгнется". "Россия хочет вернуть себе определённые территории" .

На фоне этих высказываний впервые за 17 лет американцы продемонстрировали, что они временно отказываются от антироссийской риторики не на словах, а на деле, и не стали поддерживать на заседании Совбеза ООН заявление, осуждающее Россию за действия в августе 2008 года при защите населения Южной Осетии. Таким образом США убирают двойной стандарт в отношении правил о "нерушимости границ". Что, скорее всего, означает, что грядет возвращение к правилам начала XX века, а значит, и возможности легитимации права сильного.

Трамп-стиль: ведение переговоров как искусство заключать сделки

Общеизвестно, что Трамп — бизнесмен. Речь его — яркая, образная и понятная, содержит много чётких, запоминающихся фраз и выражений. Ещё одна деталь: все свои речи Трамп ведёт с опорой на здравый смысл, собственно, его второй приход и назвали революцией здравого смысла, и это главное, что пропагандирует и продаёт действующий президент США своим избирателям.

С этой точки зрения конфликт на Украине — это чужая война, которая далеко. И совершенно не нужна американцам. Собственно это и было предвыборным лозунгом Трампа.

В отношение к России к этому постоянно примешивается подчёркнутое уважение к её лидеру. Единственному, в отношении кого Трамп ни разу не прошёлся в излюбленной манере. Поэтому не удивительно, что 5 сентября Дональд Трамп в очередной раз, отвечая на вопросы журналистов об Украине, отметил, что опасается вводить санкции.

Тем не менее, кроме ведения строительного бизнеса, уже много лет Дональд Трамп — это профессиональный шоумен, он даже вёл собственное ток-шоу. И анализ всей его публичной активности показывает: Трамп неоднократно менял свой стиль. Добавляя или убирая различные приёмы. Например, на втором сроке он чаще стал иронизировать и меньше оскорблять своих оппонентов. Вот как он ответил на тот же самый вопрос об украинском урегулировании за несколько дней до последнего, очень мирного высказывания...

"Я посмотрю, чья это вина. Если для этого есть причины, я это пойму. Я точно знаю, что делаю. Посмотрим, состоится ли у них (президентов России и Украины. — Авт.) встреча. Будет интересно посмотреть. А если нет, то почему они не провели встречу? Потому что я сказал им провести встречу. Но через две недели я буду знать, что я собираюсь делать. Неплохие идеи, не так ли?" — в несколько шутливой манере обыграл он свою речь.

Поэтому воспринимать те или иные публичные выступления Трампа как единую, не привязанную к конкретной ситуации и надеждам людей, сделавших его президентом, позицию не стоит.

Трамп-шоу: рейдерские захваты под нескончаемый медиакарнавал

Тем не менее несмотря на то, что публичный стиль Трампа во многом ситуативен и подчинён американской медийной логике и ожиданиям его мага-избирателей, сказать, что у Дональда Трампа нет целостной стратегии по Украине, нельзя. В политике всё не то, чем кажется, и за фасадом разнообразной медийной активности президент США продолжает давить на страны — партнёры России, чтобы те усилили давление на Москву.

Причина этого в том, что парадоксальным образом, вопреки желанию Дональда Джоновича, пошлины Трампа приводят к росту продаж российских энергоносителей, поэтому совершенно не удивительно, что Трамп хочет обменять торговую сделку с Индией на сокращение ею закупок российской нефти. Вот такой непростой товарищ. Вот так скучает по Путину.

При этом в вопросах экономики Трамп обходится без излишних высказываний и анонсов. Так уже было при зангезурской сделке в Вашингтоне, о подготовке к которой проговорился вовсе не Трамп, а Пашинян Так происходит и сейчас с Индией.

Поэтому нельзя сказать, что Дональд Трамп не умеет, когда надо, и помолчать.

Вместо заключения

В то же время, как отмечают большинство экспертов-американистов, для Дональда Фредовича украинская война — чужая. Более того, она требует огромных ресурсов: экономических, политических и репутационных. Поэтому, как бы ни менялась его риторика от часа к часу, так или иначе откраины Трамп будет отползать.

