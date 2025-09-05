Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной

Саммит "коалиции желающих" в Париже показал, что без желания Дональда Трампа их планы нереализуемы. Владимир Путин поддержал лишь одно предложение по гарантиям безопасности Украине.

Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске

Трамп не хочет обеспечивать желания желающих

С самого начала на саммите "желающих" 4 сентября что-то пошло не так. Премьер Испании Педро Санчес не долетел до Парижа, а переговорщик от США Стивен Уиткофф пообщался лишь 20 минут с коалицией и двадцать — с Владимиром Зеленским. Затем состоялся разговор по видеосвязи с Дональдом Трампом, в ходе которого, как говорят инсайды из западной прессы, в "напряжённой" атмосфере президент США обвинил европейских лидеров в покупке российской нефти, которая "помогает финансировать российскую военную машину", а также в отсутствии давления на Китай и Индию, которые помогают России, торгуя с ней. То есть Трампом Европе выдвинуты требования сворачивания торговли с КНР и Индией, на которые она пойти не может, поскольку этим окончательно добьёт свою экономику.

Издание Bild утверждает, что санкций против России со стороны США не ожидается, пока Европа не пройдёт свою часть пути.

Россия блокирует военные гарантии Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции рассказывал о загадочных военных контингентах на Украине с участием 26 желающих стран, "закрытом небе" и т. д., но эти планы не выдерживают критики по двум причинам.

  1. Россия не согласится, как подтвердил президент РФ Владимир Путин вчера, 4 сентября. По его словам, западные контингенты — это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО, поэтому "исходим из того, что это будут законные цели для их поражения". А если будут достигнуты решения, которые приведут к долгосрочному миру, то тогда "не видно никакого смысла в их нахождении на территории Украины".
  2. Европа не способна самостоятельно формировать военный бюджет и оргмоменты, так как критически зависит от США как в сфере разведки, так и в логистике, авиации и ПВО. А США воевать с РФ не будут. Наоборот, Трамп выведет войска из Европы, уже сокращается финансирование армий "прибалтийских тигров". Попытка Европы демонстрировать силу, не имея реальных рычагов, вызывает лишь насмешки и презрение в мире и падение рейтингов одобрения в своих странах (Макрон —18%, Стармер — 11%, Мерц — 22%).

Киеву можно было бы получить новое оружие, но Зеленский как обычно получил только обещания. Его потуги обеспечить сильную армию как гарантию безопасности — нереальны, это движение не к миру. Путин чётко заявил, что если на условиях России мир на Украине не будет достигнут, то он будет достигнут в ходе СВО.

Лучшее будущее для Украины пойдёт по сценарию Грузии

Единственное против чего не возражает президент России и что Зеленский озвучил как одну из гарантий безопасности — это вступление Украины в ЕС. Представляется, что это тоже лишь гипотетическая цель, которая скоро будет забыта. Возражают даже о начале переговоров Венгрия и Польша. Первая из-за дискриминационной позиции Киева по отношению к венгерским гражданам, вторая — из-за бандеровской идеологии. Если Будапешт и Варшава и снимут вето, то только после отказа Украины от нацизма, что и надо России. Затем есть группа стран, которые понимают, что их фермерское сельское хозяйство умрёт со вступлением Украины в ЕС, где всё будет производиться дешевле и вкуснее.

Судьба Грузии — это наилучший пример для Украины, если она хочет сохраниться как государство в установленных рамках. Это приход к власти адекватных сил, которые инициируют суд над теми, кто причастен к госперевороту 2014 года. Они будут осуждены, как Саакашвили, которого сейчас в Грузии обвиняют в развязывании пятидневной войны с РФ в 2008 году, за что он может получить пожизненный срок. Зеленский также не избежит трибунала за преступления против украинского народа, возможно, и не заочного, а как Саакашвили — очного.

Уточнения

Пари́ж (фр. Paris МФА: ) — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена. Население — 2 102 650 человек (2023). Центр агломерации Большой Париж (6,6 млн), ядро исторического региона Иль-де-Франс (более 12 млн). Образует коммуну и департамент, разделённый на 20 округов.

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
