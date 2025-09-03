Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии

4:12
Мир » Европа » Евросоюз

Болгария не стала подтверждать версию о том, что русские заглушили систему навигации GPS на самолёте главы Еврокомиссии фон дер Ляйен. Большой облом Евросоюза, который перерастёт в неповиновение.

Фото: www.flickr.com by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ЕС и НАТО попробовали втянуть Болгарию в провокацию против РФ

Самолёт, на борту которого находилась фон дер Ляйен, при посадке в аэропорту Пловдива 1 сентября якобы потерял спутниковый сигнал, передававший информацию в навигационную систему GPS в воздушном пространстве Болгарии.

"Мы получили информацию от болгарских властей о том, что, по их мнению, это связано с явным вмешательством России", — заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста.

Генсек НАТО Марк Рютте пошёл ещё дальше и отметил, что глушение сигнала было частью российской кампании "гибридных угроз", включающей в себя "перерезание подводных кабелей в Балтийском море, заговор с целью убийства немецкого промышленника и кибератаку на Национальную службу здравоохранения Великобритании (даже не стала гуглить)".

Болгария не захотела дать шанс ястребам в Евросоюзе

Однако вскоре в эфире BNT появился министр внутренних дел Болгарии Даниэль Митов, который опроверг мнение, что это была кибератака, а премьер-министр Розен Желязков заявил, что помехи GPS в этом регионе "не являются редкостью", поэтому расследования не будет. Премьер подчеркнул, что есть инструкция Европейского агентства по безопасности полётов, где "чётко указано, что при наличии помех в сигнале GPS необходимо использовать инструментальную навигацию".

Действительно, Болгария находится в зоне повышенного риска радиоэлектронной борьбы в Чёрном море. Любые сбои в навигации здесь могут быть связаны с общим шумовым фоном электронной войны украинского конфликта, а не с конкретными целями.

Специалисты опровергли версию о руке России

Пилот союза пилотов Германии Мориц Бюргер рассказал Spiegel, что экипажи самолётов при необходимости просто отключают GPS-приёмник, используя инерциальную систему отсчета (IRS), которая измеряет движение и вращение самолёта после взлёта и, таким образом, может определять его местоположение даже без спутникового сигнала.

Мало того, на платформе X Flightradar24 (глобальный сервис, отображающий движение самолётов в реальном времени на интерактивной карте мира) было опубликовано сообщение, что не было обнаружено никаких отклонений в анализе данных сетевого интерфейса рейса AAB53G люксембургской авиакомпании: "Транспондер самолёта сообщал о хорошем качестве сигнала GPS от взлёта до посадки".

То есть со стороны Брюсселя была озвучена заведомая ложь, что не выглядит сюрпризом.

Болгария создала прецедент, разрушающий ЕС

Сюрпризом выглядит адекватная позиция Болгарии. Фон дер Ляйен летела в Пловдив хвалить Софию за завод по производству снарядов для ВСУ. Власти Болгарии понимают, что с этим заводом они и так уже втянуты в конфликт с Россией, а информационная эскалация автоматически усугубит положение, одновременно усилив позицию "ястребов" в Брюсселе и НАТО. Поэтому болгары своевременно проконсультировались со спецами в аэропорту Пловдива и решили себя обезопасить. Они нанесли несомненный удар по Брюсселю, антироссийским выпадам которого теперь не станут доверять столицы Евросоюза.

Как и София, они не станут автоматически подчиняться Брюсселю и будут стараться минимизировать прямое вовлечение в войну, понимая экономические и социальные последствия. Многим больше подходит позиция Венгрии и Словакии, которые успешно противостоят жёсткой линии ЕС, имея экономические дивиденды в виде поставок нефти и газа из РФ, обеспечивающие их социальные программы на прежнем уровне.

Уточнения

Болга́рия (болг. България [bɤɫˈgarijɐ]), официально — Респу́блика Болга́рия (болг. Република България [rɛˈpublʲikə bɤɫˈgarijɐ]) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22% его площади. Население составляет 6 447 710 чел. (на 2022 год), а территория — 110 993 км². Страна занимает 103-е место в мире по территории и 110-е по численности населения. В Европейском союзе занимает 11-е и 16-е места по территории и численности населения, соответственно.

У́рсула Гертру́да фон дер Ля́йен (нем. Ursula Gertrud von der Leyen, урождённая А́льбрехт, нем. Albrecht; род. 8 октября 1958, Иксель, Брюссель, Бельгия) — немецкий и европейский политический и государственный деятель. Председатель Европейской комиссии с 1 декабря 2019 года — первая женщина в этой должности.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы самолёт болгария урсула фон дер ляйен информационная война
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
