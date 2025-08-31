Атака века: Израиль ликвидировал всё правительство Йемена. Имеет ли это смысл?

Израиль убил в Йемене авиаударом практически всё правительство хуситов, включая премьер-министра Ахмеда аль-Рахви, министра обороны и 12 других. Но имеет ли это смысл?

Фото: https://en.ypagency.net/359287 by Yemen press agency Убитое Израилем правительство хуситов в Йемене

Опять виноваты смартфоны или агенты Израиля вездесущи

Сана подтвердила информацию Израиля, заявив, что министры подверглись нападению во время "планового семинара, проведённого правительством для оценки его деятельности и результатов за прошедший год".

Надо отметить, что Израиль с начала войны в Газе (за которую ему мстят хуситы) устранил многих лидеров на Ближнем Востоке, связанных в иранскую союзническую коалицию. В прошлом году были убиты лидеры ХАМАС Исмаил Хания (в Тегеране) и Яхья Синвар (в Газе), а также лидер "Хезболлы" Хасан Насралла (в Бейруте). Перед недавним ударом по Ирану были ликвидированы в Тегеране командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), начальник генштаба и ведущие физики-ядерщики.

То есть просматривается определённая стратегия — через ликвидацию высшего звена посеять панику и добиться отказа от намерений и действий по уничтожению Израиля. Странно, что выводов никто из противников Израиля не делает, и раз за разом они гибнут на совещаниях в руках со смартфонами у них или их помощников. Или же разведка Израиля использует не только отслеживание гаджетов, но и имеет широкую агентурную сеть, которая внедрена в руководство иранских прокси и самого Ирана.

На Ближнем Востоке правят духовные лидеры, чей дух не сломить

Но верна ли эта стратегия? Стал ли слабее Иран после 12-ти дневной войны и струсил ли он? Ничуть, он стал злее и приобрёл опыт, но не сдался, потому что на Ближнем Востоке правят не чиновники, а духовные лидеры, которые всегда имеют на примете других чиновников первым на замену.

В Йемене смерть премьера хуситов не изменит их курса на противостояние с Израилем или с признанным ООН правительством Йемена. Хуситов контролирует давний духовный, политический и военный лидер Абдулмалик аль-Хуси. По данным телеканала Al-Masirah, на смену Рахви пришёл его заместитель Мухаммад Ахмад Мифтах, который является сторонником "более жёсткой линии". Да и другим министрам уже найдены замены.

The Jerusalem Post в редакционной статье пишет, что Израиль недооценил хуситов. Партизанский Йемен "огромен, раздроблен и труднодоступен", привык к лишениям, и его не победить только единичными акциями и даже ударами по руководству.

По мнению редактора, Израиль должен перестать измерять успех временными отключениями электроэнергии в Сане или повторными ударами по целям в Ходейде. Борьба с хуситами "требует уничтожения их внутренней логистики и трансграничных финансовых и закупочных сетей", а также внешней блокады "с перехватом на морских и сухопутных маршрутах, усилением финансового давления со стороны партнёров в Персидском заливе и Африке", кибер- и радиоэлектронной борьбы, "снижающей надёжность наведения и пусков ракет".

Ступит ли израильский сапог на землю Йемена

Отметим, что этого всего проблематично достигнуть, потому что это хуситы вывели из строя на 90% израильский порт Эйлат, а не наоборот израильтяне — Ходейду. В мае администрация президента США Дональда Трампа прекратила воздушные атаки, начатые против хуситов в ответ на ракетные удары и атаки на корабли, заявив, что они побеждены. Но победная риторика не совпадает с реальностью, нужен чей-то солдатский "сапог" на земле Йемена, а желающих туда ступить нет. Саудовцы попробовали в 2015 году, но потерпели поражение. Пока сильны США, Израиль тоже силён, но часы тикают, устанавливая иной миропорядок.