Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности

Главный дипломат ЕС Кая Каллас уклонилась от ответа на вопрос, какие гарантии Брюссель готов предоставить Дании в случае нападения США на Гренландию. Ситуация накаляется.

Фото: commons.wikimedia.org by Nanopixi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Гренландии

ЕС не имеет гарантий безопасности для Дании в случае нападения США

Каллас приехала в Данию, и при встрече журналист спросил:

"США проявляют большой интерес к Гренландии. Предпринимает ли ЕС какие-либо совместные усилия по предоставлению гарантий безопасности на случай нападения США?".

Каллас ответила, что ЕС "уважает решения Гренландии, какие бы решения она ни приняла", и также поддерживает Данию как государство — член ЕС. "И что бы ни понадобилось Дании, как достойному государству-члену, все остальные будут солидарны с ней". То есть если Гренландия решит, что хочет отелиться от Королевства Дании, то ЕС не будет возражать. Но если Дания не будет согласна с решением Гренландии, то ЕС проявит солидарность. Гарантии безопасности относятся к военной интервенции, о чём Каллас умолчала.

Ситуация накаляется: в Гренландии бродят американские шпионы

Вопрос был задан неслучайно. Накануне МИД Дании вызвал временного поверенного в делах США в Копенгагене после того, как в среду, 27 августа, главная национальная телекомпания сообщила, что частные лица, связанные с Трампом, проводили "тайные операции влияния" в Гренландии. Они собирали информацию о людях, дружественно (и недружественно) настроенных по отношению к США, а также сведения, чтобы выставить Данию в негативном свете в американских СМИ, налаживали контакты с политиками.

Госдепартамент отказался комментировать "действия частных лиц США". В заявлении также говорится, что США ценят отношения с Данией, но уважают "права народа Гренландии самостоятельно определять своё будущее".

То есть стремление Вашингтона захватить этот крупный остров никуда не делось. И Трамп не раз на это намекал, имея на острове военную базу. Но дело в том, что США вовсе не понадобится "нападать" на Данию, аннексируя Гренландию.

США не надо нападать на Гренландию, чтобы её заполучить

Согласно соглашению об обороне между США и Данией от 1951 года, первые имеют законное право создавать новые "оборонительные районы, необходимые для развития обороны Гренландии и остальной части зоны Североатлантического договора, которые правительство Королевства Дания не в состоянии создать и эксплуатировать в одиночку". Но этого Трампу не надо. Он открыто заявляет о своём желании сделать Гренландию частью Соединённых Штатов в целях "общей безопасности".

Гренландия может начать процесс выхода из королевства, так как гренландцы имеют международное право на самоопределение, которое принадлежит населению бывших колоний. Гренландия юридически оставалась колонией до 1953 года, когда она была включена в состав Датского королевства. Поэтому ей достаточно просто заявить об отделении (так делали все африканские страны). Одностороннее провозглашение независимости будет признано Соединёнными Штатами, которые затем начнут процесс заманивания островитян под своё крыло.

Коренное население, иннуиты, не любят датчан. Они знают, что их рождаемость ограничивали на протяжении десятилетий, устанавливая девочкам противозачаточные спирали. По данным Копенгагена, в период с 1960-х по середину 1970-х годов спираль была установлена ​​примерно 4500 женщинам и девочкам. Это составляло половину всех женщин фертильного возраста в Гренландии на тот момент.

"Нападение" США не будет военным, а Европа капитулирует перед США, как только Трамп решит, что надо брать Гренландию, и если для этого потребуется выйти из НАТО, то он выйдет. Каллас это прекрасно знает, поэтому никаких "гарантий безопасности" она дать Дании не может. Если же Дания осмелится воевать с США за остров, а ещё и несколько стран к ней присоединятся частным образом, то их участь всем известна.

Уточнения

Гренла́ндия (гренл. Kalaallit Nunaat, дат. Grønland) — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней. Политически относится к Европе, поскольку вместе с окружающими меньшими островами образует одноимённую административную автономную единицу, входящую в состав Датского королевства.



Да́ния (дат. Danmark [ˈtænmɑk]), официально — Короле́вство Да́ния (дат. Kongeriget Danmark [ˈkʰɔŋəʁiːð̩ ˈtænmɑk]) — государство в Северной Европе, старший член содружества Датского Соединённого королевства, в состав которого также входят Фарерские острова и автономная территория Гренландия.

