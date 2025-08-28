Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план

4:17
Мир » Северная Америка » США и Канада

Трамп принял беспрецедентные меры, введя армию и обеспечив федеральный контроль над ключевым транспортным узлом в Вашингтоне. Активист MAGA раскрывает причины.

Национальная гвардия США
Фото: wikimedia.org/ by WMSTER23, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Национальная гвардия США

Трамп взял под контроль крупнейший вокзал Вашингтона

После того как президент США Дональд Трамп ввёл в Вашингтон армию для борьбы с преступностью, он также обеспечил федеральный контроль над "Юнион Стейшн". Это крупнейший транспортный узлел в Вашингтоне, который обслуживает пригородные железнодорожные линии, метро, ​​междугородние автобусные линии.

Вчера, 27 августа, президент США опубликовал в соцсети пост, в котором потребовал, чтобы "отец и сын" Соросы были привлечены к суду, чтобы не позволить "этим безумцам продолжать разрушать США".

"Что-то грядёт, и Трамп знает об этом. Он обеспечивает безопасность транспортных узлов вокруг Вашингтона", — пишет американский Telegram-канал Bioclandestine (150 тысяч подписчиков).

По мнению автора, который является сторонником Трампа и политического движения MAGA, Сорос планирует провести протесты (беспорядки) в крупных городах США после начала "арестов деятелей глубинного государства, связанных с Russiagate и делом о большом заговоре (по фальсификации выборов в США 2020 года)".

Трамп начал с мягкого предупреждения демократам

Bioclandestine также отмечает, что обыск в доме бывшего советника по национальной безопасности республиканца Джона Болтона (критикует Трампа за позицию по Украине) был демократам "мягким предупреждением":

"Присутствие Национальной гвардии — это не просто борьба с преступностью в наших городах. Трамп размещает её по всей стране, чтобы иметь превентивный сдерживающий фактор, потому что он знает, что замышляет враг".

А именно — общенациональное восстание, похожее на "лето любви" BLM, которое также финансировалось и организовывалось Соросом через демократические НПО.

Отметим, что Трамп пообещал ранее ввести Национальную гвардию во многие крупные города, которые подчинены демократам. Вслед за Вашингтоном, вероятно, последует Чикаго, затем Лос-Анжелес и Нью-Йорк. Демократы всячески этому сопротивляются и обвиняют Трампа в искусственно созданном кризисе и незаконном использовании Национальной гвардии. Но Трамп может применить "Закон о восстании", переподчинить себе войска Национальной гвардии (двойного подчинения) и направить их в любой город, считает Bioclandestine.

"Вы украли выборы, промыли мозги всему миру, выпустили биологическое оружие, пытались убить Трампа, пытались начать третью мировую войну и многое другое. Было бы безответственно не уничтожить вас", — пишет автор.

Демократы проведут грандиозную провокацию, чтобы не проиграть выборы

Отметим, что эта война не будет идти в одну калитку, демократы будут обвинять Трампа в авторитаризме, доводить до суда "дело Эпштейна", спекулировать на ухудшении экономики из-за торговых тарифов, а потом на улице национальный гвардеец убьёт нового флойда, который будет теперь латиноамериканцем. И будет развёрнута медиакампания "Армия убивает собственный народ".

Между тем, согласно американским СМИ, американцы действительно видят разгул преступности в городах после того, как демократы сократили полицию и позволили въехать миллионам нелегальных мигрантов. Электоральные перспективы у демократов — также плохие. В сенате у них мало шансов вернуть себе большинство, а в палате представителей перераспределение избирательных округов может дать Республиканской партии до семи дополнительных мест на выборах в следующем году. В долгосрочной перспективе коллегия выборщиков может ещё больше стать прореспубликанской.

Предполагается, что Национальная гвардия будет развёрнута в 19 штатах для помощи в усилиях по депортации нелегалов и борьбе с преступностью по всей стране. Приказ Трампа действует до середины ноября.

Уточнения

Make America Great Again MAGA («Вернём Америке былое величие», буквально с англ. — «Сделаем Америку снова великой») — американский политический лозунг, популяризированный Дональдом Трампом в ходе его президентской кампании 2016 года.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы вашингтон дональд трамп соединённые штаты америки
