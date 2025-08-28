Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется?

В Армении всё говорит о великом прошлом, а настоящее — зыбко и призрачно. Почему? Читайте репортаж спецкора Pravda.Ru Дарьи Асламовой.

Фото: wikimedia.wowarmenia.ru by commons.wikimedia.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вид на гору Малый Арарат

Лето в Ереване — сладкое, спелое, томное, изнуряюще жаркое, с температурой за сорок! И уже с червоточинкой, как переспелый абрикос. Вот протяни руку — и плод сам упадёт безвольно, истекая соком. Вот на абрикосы и едет летом в крохотную Армению к родне многомиллионная армянская диаспора из всех стран мира. Отели переполнены, в центре города не протолкнуться, у поющих фонтанов жужжит толпа, как пчелиный рой. Дети и внуки местных армян, говорящие на английском и французском языках, на каникулах старательно учат родной армянский. Для того их и посылают в древнюю горную страну бдительные родители: помните, кто вы есть, любите свою когда-то великую родину. Едут и старики, чтобы припасть к своим истокам и мирно умереть, окружёнными почтением и заботой. Старость на Кавказе — это святое.

В Армении всё говорит о великом прошлом, а настоящее — зыбко и призрачно. Нет его, настоящего. Осталась библейская легенда о горе Арарат, к которой причалил Ноев ковчег, но сам Арарат — недосягаемая мечта, находящаяся на территории Турции. Осталась память о геноциде (свыше миллиона армян были убиты в Османской империи с 1915-го по 1923 год). Остались могилы молоденьких солдат, погибших в первую и вторую Карабахские войны, в военном пантеоне Ераблур. Остались сто тысяч беженцев из Арцаха (Нагорного Карабаха), бежавших от резни в 2020 году и тихо растворившихся в армянском обществе, которое бессознательно отвернулось от них. А кто хочет помнить о своём позоре и постыдном, предательском поражении в войне? Да и зачем о нём помнить, когда русские и китайские туристы толпами едут в страну, диаспора посылает деньги, тысячи мигрантов из Индии приезжают каждый год, восполняя недостаток рабочей силы, а русские айтишники-релоканты щедро тратят деньги в дорогих ресторанах.

Всё это создаёт иллюзию стабильности и достатка, а на пороге маячит долгожданный мир с Азербайджаном. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, словно новоявленный Чемберлен, размахивает соглашением, заключённым в августе в Вашингтоне при посредничестве Трампа, и обещает: "Я привёз вам мир!" Пока это лишь клочок бумаги (соглашение парафировано, но не подписано), но слово "мир" музыкой звучит в ушах молодого сытого поколения, которое совсем не торопится воевать: "Какая ещё война?! Мы одной ногой уже в Европе!" Но географию не изменишь. Армению от вожделенной Европы отделяет вечный и неизменный враг — Турция.

Победители и побеждённые

Мы с Димой, моим старым другом и коллегой, идём старыми обшарпанными дворами к любимому ресторанчику, обливаясь потом от удушливой жары. Дима — уникальный персонаж, подлинное дитя Советского Союза. Русский человек с украинской фамилией и литовскими корнями, выросший на шумных ереванских улицах и говорящий на родном русском языке с неистребимым армянским акцентом. Он больший армянин, чем все мои знакомые армяне. Свидетель и участник двух карабахских войн.

— Понимаешь, нынешний премьер-министр Пашинян многих устраивает, — объясняет Дима. — Люди устали сидеть в географическом мешке, зажатые между Азербайджаном и Турцией. А Пашинян им говорит: "Смотрите, как всё будет прекрасно. Откроются границы, сохранится маленькая, независимая Армения, как минимум, на карте мира. Типа, флаг, гимн, язык нам оставят. Всё прилично". А в реальности после открытия границ здесь будет турецкая провинция, часть Османской империи, обслуживающий персонал. Это всё равно что работать официантами в собственном ресторане. И это в лучшем случае…

— А в худшем? Неужели здесь все так легко забыли о геноциде 1915 года? — с удивлением спрашиваю я.

— Людям это кажется далёким историческим прошлым.

Я качаю головой и думаю о том, что геноцид — самая обыкновенная история в современном мире. Прямо сейчас на наших глазах происходит геноцид палестинского народа, и весь мир молчит. Кого интересуют десятки тысяч женщин и детей, убитых израильтянами? Я вспоминаю и совершенно пустой Степанакерт в 2020 году во время второй Карабахской войны, откуда сбежало всё мирное население, опасаясь резни. Помню, как армяне выкапывали гробы на кладбищах и вывозили кости предков, чтобы над ними не надругались. На сегодняшний день в Нагорном Карабахе не осталось ни одного армянина. Кто сейчас плачет об этом?

— Я думаю, что нет в Армении сейчас человека, который хотел бы войны. Вот честно, — объясняет молодой политолог Арман Гукасян. — Люди устали от войны. Нет у нас семей, которые не потеряли бы близких на фронте. Никто не пойдёт за реваншистскими силами, и в армянском обществе нет таких настроений.

— Грубо говоря, вы кастрированное, аполитичное поколение, — замечаю я. — Вы мне напоминаете азербайджанцев 30 лет назад после поражения в первой Карабахской. Та же усталость и уныние. Пассионарии ушли, пришли люди, которые хотят жить удобно и спокойно.

— А позволят ли нам так жить? Вот в чём вопрос. У нас часть населения верит в то, что можно жить в мире с Азербайджаном и Турцией после стольких кровопролитий и войн. Мол, соседей не выбирают, надо договариваться. Но какой ценой нам достанется мир? У нас маленькая страна, скромные возможности и ресурсы, а события в нашем регионе — Южном Кавказе — развиваются бурно. Мы внезапно оказались в самом центре противостояния мировых сил — России и Запада.

Найти Армению на карте мира обычному человеку и впрямь непросто. Крохотная христианская держава, а вот поди ж ты — костью в горле стояла у двух империй — Персидской и Османской. А уж сколько русской крови пролито за эти земли — и вспоминать страшно. В 1828 году Армения вошла в состав Российской империи, надёжно защищавшей религию, идентичность и само существование многострадальной армянской нации.

После распада СССР победа в первой Карабахской войне вызвала опьянение триумфом в Армении, где быстро забыли, что если бы не помощь России, никакой победы бы не было. Шапкозакидательство, хвастовство, высокомерие, предательство вкупе с тяжёлой экономической ситуацией и стали причинами поражения армян во второй Карабахской. Но обвинили во всём, как водится, Россию. Кого ж ещё? Сейчас в который раз на ниточке висит не только будущее маленькой когда-то братской республики, которое российскому обывателю глубоко неинтересно ("Зачем нам их коньяк?"), но и само присутствие России на Кавказе. Именно здесь против России Запад готовится открыть второй фронт.

"Мост Трампа"

Знаменитый Зангезурский коридор через Сюникскую область Армении, который должен открыться после армяно-азербайджанского мирного соглашения, — это всего лишь 42 километра горной дороги, которая соединит Азербайджан с его эксклавом Нахичеванью, граничащим с Турцией. "Ну, и что? Дорога как дорога", — пожмёт плечами человек несведущий. Но дорога эта означает ВСЁ! Это ключ к осуществлению вековой мечты Турции о воссоздании Османской империи и к возвращению Великобритании в Среднюю Азию, на Восток, а фактически в эпоху Большой игры в ХIХ веке, когда Российская и Британская империи бодались по-крупному за геополитическое господство в Средней Азии. Даже большевики, при всём своём мировом космополитизме, выступавшие за дружбу народов и многонациональность и ошибочно отдавшие Нахичевань и Нагорный Карабах в качестве автономий новорождённой, ими же созданной советской республике Азербайджан, коридор не дали. Было чёткое понимание, что этот перешеек, который соединяет тюркский мир, не должен быть в руках у турок. Хотите ездить — есть железная и автомобильные дороги. Зачем вам какой-то особый коридор? Так не осуществилась историческая мечта Ататюрка, а вот Эрдоган сейчас стоит в шаге от этой мечты.

— Интересы крупных супердержав не меняются со временем, — объясняет политолог Арман Абовян. — Главный фактор в геополитике — это логистика. Единственной преградой, вы только вдумайтесь, для реализации Панбританского проекта (а его составная часть — Пантуранский проект) является крохотная Армения. Соединение Турции и Азербайджана через Зангезурский коридор (дорога, которая должна стать неподконтрольной Армении, с потерей её суверенитета над коридором) моментально открывает Турции путь через Каспий в республики Средней Азии, которых сегодня Турция лишает идентичности. Она впихивает казахов, киргизов, узбеков, туркменов в какой-то абсолютно сумасшедший тюркский мир. Но эти народы, хотя и имеют общие тюркские корни, сформировались как отдельные цивилизации. Сейчас турки их пытаются подмять под себя. Но суть-то в чём? Формируется враждебный для русских громадный конгломерат, у которого есть общая идеология, общие ресурсы и 300 млн населения.

— Но ведь не за красивые глаза англосаксы готовы подарить Турции новую Османскую империю?

— Разумеется, нет. Англосаксы не столь наивны, чтобы позволить создать новую геополитическую формацию, которая может в будущем, лет через тридцать, угрожать их интересам. Поэтому они решили сыграть в очень интересную игру, которая, кстати, от Трампа не зависит: "Окей, турки, вы хотите создать Пантуранский проект. Но контроль за яремной веной должен быть в руках у американцев". Поэтому Зангезурский коридор Америка берёт в аренду на 99 лет. Так называемый "Мост Трампа". Это контроль над той нервной точкой, на которую ты надавил и разваливаешь при желании всю конструкцию длиной, скажем, 25 тысяч километров.

— Но ведь это же самоубийство для Армении, — замечаю я. — Отказаться от своих суверенных прав и отдать контроль над собственной стратегической дорогой третьей силе.

— Конечно. Ни американцам, ни азербайджанцам, ни туркам не нужна дорога в классическом понимании: въезд через КПП, пограничные и таможенные проверки, потому что в этом случае ты знаешь, какие грузы перевозятся, и в экстренной ситуации можешь её перекрыть. Но когда ты передаёшь ключевую развязку под управление НАТО, ты теряешь инструмент контроля. Оружие, войска, наркотики — всё, что угодно, будет перевозиться по этой пуповине. Это как укол булавкой в сердце — булавка маленькая, но от её укола человек умирает. И речь тут даже не о расчленении Армении, потому что это маленькое препятствие ни турки, ни европейцы, ни американцы не рассматривают как самостоятельного игрока. Зангезурский коридор — это первый шаг к физическому демонтажу армянского государства, целью которого на первом этапе является выдавливание России из региона, на втором — техническая аннексия территории России, Северного Кавказа и всех ваших тюркских республик.

Россия уходит?

— Русские, скажите, вы уходите с Южного Кавказа, не дай Бог, или остаётесь, слава Богу? — с иронией спрашивает меня Арам Саркисян, лидер Демократической партии Армении и последний глава советской Армении (в 1991-м был избран Первым секретарем ЦК КПСС Армении). Мы, бывшие коллеги, знаем друг друга много лет и можем позволить себе откровенный разговор.

— А ты что думаешь? — спрашиваю я. — Россия на Южном Кавказе стоит с ХVIII века.

— Судя по бездействию — да, уходите. Вы в своё время проглотили всё: убийство российского посла в Турции, сбитый турками ваш самолёт и гибель русского пилота, расстрел российских миротворцев в Нагорном Карабахе и сбитый Азербайджаном российский вертолёт, уход из Нагорного Карабаха, арест российских журналистов в Баку. А теперь вы с детской наивностью удивляетесь поведению Азербайджана: "Как же так? Мы же были друзьями не разлей вода, а теперь президент Алиев, сын Гейдара Алиева, выпускник МГИМО, позволяет себе оскорбительные замечания о России. А ведь всегда был таким любезным, угодливым, с широкой улыбкой говорил о стратегическом партнёрстве России и Азербайджана".

У турецкого этноса (не забывай о концепции Турции и Азербайджана: один народ — два государства) есть совершенно чёткая программа, которую он терпеливо выполняет. Турецкий мир формирует свой геополитический полюс. Эрдоган охотно фотографируется с картой тюркского мира, в состав которого включены:

Казахстан,

Узбекистан,

Киргизия,

Туркмения,

северный Иран,

Синьцзян-Уйгурский район Китая,

Монголия,

весь Северный Кавказ

и большая часть Сибири.

В принципе, с точки зрения тюркского мира, это нормальное явление. А почему бы им не объединиться? А почему Европа может быть Евросоюзом, а турки не могут построить свою империю "Большой Туран"? Только если это произойдёт, у всего мира будет болеть голова. Османы в своё время дошли до ворот Вены. Речь идёт о великой экспансии, одна из целей которой — расчленение России. Против вас работают ваши старые и новые враги — Азербайджан находится не только под полным контролем Турции, но, главным образом, Великобритании и Израиля. Это и есть настоящие игроки. Именно с помощью этих трёх стран Азербайджан смог выиграть Карабахскую войну 2020 года.

— Только сейчас Россия в полной мере начинает осознавать, в чём была суть ухода российских миротворцев из Нагорного Карабаха, который закончился этнической чисткой армян, — заявляет политолог Арман Абовян. — Армянское историческое присутствие на Южном Кавказе, защищённое российскими войсками, являлось естественным барьером против экспансии англосаксов и турецко-азербайджанского тандема на вашу территорию. Вы сейчас скажете: "Ах, какие страшилки!" Но никогда не говори "никогда". Если бы я вам в 2020 году сказал бы, что Украина будет пытаться бомбить Москву беспилотниками, вы бы подняли меня на смех. Турция работает на Северном Кавказе и в Средней Азии с 1991 года. Посчитайте количество турецких мечетей и образовательных центров. Посчитайте количество жителей Северного Кавказа, которых отправили в турецкие же университеты. Вы понимаете, что противоречия между Турцией и Россией — это не сиюминутная история? Вы 13 раз воевали, и у вас общая зона стратегических интересов.

Да, объективно будучи занятой на Украине, Россия ослабила влияние на Южном Кавказе. И этот вакуум моментально заполнился НАТО. Теперь в Армению официально входят американцы в виде ЧВК, а вашу 102-ю военную базу в Гюмри попросят на выход. Против вас открывают второй фронт.

Из-за чего начался русско-украинский конфликт? Из-за того, что Украина решила идти в НАТО. И пока вы бьётесь на западном направлении, на Южном Кавказе под величавые слова о братстве и дружбе начал формироваться натовский альянс, ставящий чёткие цели:

пробивание дороги от Европы до границы с Китаем, которая была бы вне контроля русских, иранцев и китайцев,

и создание новой геополитической удавки, зажимающей Россию со всех сторон.

И сейчас основной ударной силой по подготовке дальнейшей экспансии на территорию России является несамостоятельный игрок Азербайджан, за которым стоят Турция, Великобритания и Израиль. Турки давно уже хозяйничают в азербайджанском эксклаве Нахичевань, но вы на это закрывали глаза. Но уже через несколько месяцев прямо у границ России, недалеко от русского Дербента, который азербайджанские СМИ называют своим древним городом, планируется создание турецкой военной базы. А что такое Турция? Член НАТО. Вы понимаете, что такое натовская база, под контролем которой окажется русская территория от Дербента до Воронежа?! Поймите, прошло время глубокомысленных заявлений! Вы в жёстком клинче. Вы пытаетесь играть в шахматы с теми, кто с вами играет в бокс.

Почему молчит Иран

Зангезурский коридор под контролем американцев, соглашение о котором парафировано Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, не только отрезает Россию от Южного Кавказа, но и изолирует Иран от России и Европы через единственную дружескую армянскую границу. Нет, все положенные опасения были высказаны, но уже ясно, что Иран это проглотит. Как проглотил и подозрения в убийстве президента Ирана Эбрахима Раиси в мае прошлого года, который погиб в катастрофе вертолёта, вылетевшего из Баку после официального визита. В последний момент в вертолёт "по техническим причинам" пересадили также министра иностранных дел Ирана и губернатора провинции Тебриз. Доказательств убийства нет, но ни для кого не секрет, что Баку — это логово двух лучших разведок мира, британской и израильской. А уж как сокрушались в Баку и соболезновали после крушения вертолёта, хотя отношения Ирана и Азербайджана — не просто сложные, а очень сложные. В Иране проживают, по разным оценкам, от 20 до 40 млн этнических азербайджанцев, которых президент Алиев называет "соотечественниками". Более того, местные СМИ постоянно называют северные провинции Ирана "южным Азербайджаном". И я лично слышала от местных политологов в Баку ещё в далёком 2012 (!) году, что иранские провинции, населённые азербайджанцами, — неотъемлемая часть Азербайджана.

— Иран сильно ослаб, — говорит политолог Тигран Кочарян. — В самом Иране есть определённая ветвь власти, которая уже не хочет, чтобы Иран был самостоятельным игроком в регионе. Они устали от этого. Они хотят хорошо жить, они хотят айфоны и весь этот западный постмодернизм. После гибели их президента в прошлом году Иран поочередно потерял много точек своего влияния: Ливан, Сирию. "Хезболла" и ХАМАС обезглавлены, "ксировцев" Израиль мочит, генералы и учёные погибают пачками. Будет ли Иран, так легко сдавший Сирию, сражаться за Зангезурский коридор в Армении? Конечно, нет. И все крупные игроки, видя соглашательство Ирана и его поиск компромиссов, лишь бы не втягиваться в войну, — они, естественно, это используют. На Востоке компромисс считается не достоинством, а трусостью, слабостью, — вы отлично это знаете.

Почему Россия проигрывает на Южном Кавказе

— Очень долгое время, очевидно, в России был дискурс следующего порядка: вот есть Южно-Кавказский регион, а там две республики — Армения и Азербайджан, — рассказывает политолог Бениамин Матевосян. — У каждой свои противоположные интересы. И Россия не должна вести равноудалённую политику, она должна выбрать. С учётом мощнейшего азербайджанского лобби в Москве был выбран Азербайджан. Логика простая: если мы в конфликте в Нагорном Карабахе поддержим Азербайджан, он становится для нас геополитическим стратегическим партнёром, через которого часть тюркского мира мы сможем интегрировать в нашу большую евразийскую семью. Такой концепции придерживалось множество людей — от военно-политической элиты до крупнейших философов, таких как Александр Дугин. А реальность заключается в следующем: потеряв Армению как союзника, Россия не приобрела союзника в лице Азербайджана. Для РФ Нагорный Карабах был тем функциональным инструментом, который позволял ей сохранять своё активное присутствие на Южном Кавказе. Когда ушёл этот маленький Карабах, ушли российские миротворцы, рассыпалась вся конструкция. Считалось, что азербайджанцы будут России обязаны и благодарны. Да с какой стати?! Где это вы на Востоке видели благодарность?

— Россия должна была мёртвой хваткой держаться за Карабах, но она вышла и утратила рычаг влияния. В чём причина наглости президента Алиева? В том, что в Армении у него сейчас сидит практически сателлит в лице премьер-министра Пашиняна, в Карабахе нет армян, а Россия занята экзистенциональным конфликтом на Украине и у неё руки связаны, — говорит политолог Тигран Кочарян. — Ещё одна глобальная ошибка России — она всегда работает с готовыми элитами.

— Это в точку, — с горечью говорю я. — Принцип нашей дипломатии: мы говорим только с руководящими элитами. Мы не выращиваем собственную элиту, как это успешно делают американцы. И ещё один наш просчёт: мы постоянно делаем щедрые подарки, но не умеем доносить информацию до местного населения. То, что Армения выживает за счёт дешёвого российского газа и торговли с Россией, считается само собой разумеющимся. А то, что недавно Евросоюз заявил, что даст 270 млн долларов неправительственным организациям "на демократию", подаётся как дар богов, а ведь это капля в море.

— Верно. Мягкую силу никто не отменял. А принцип "закидаем деньгами, а если нет — закидаем ракетами" — это, конечно, работает, но может не надо доводить до этого? Россия всегда работала с лояльными элитами, позволяла им зарабатывать, но пришло новое прозападное поколение элит — Саакашвили, Зеленский, Санду, Пашинян, Алиев, — которых сколько ни корми, они всё время смотрят на Запад. Вам ещё повезло с Грузией, в которой местные элиты вовремя одумались, что идут куда-то не туда. Часть грузинского общества поняла, что обещанная Европа для них начинается и заканчивается Турцией, — посмотрите на грузинскую Аджарию. Европа для Армении тоже будет турецкой. Вопрос — что останется к тому времени от самой Армении?

Что касается президента Алиева, то он, в отличие от своего отца Гейдара Алиева, просто не понимает, что Россия никогда ничего не забывает. Для России как империи — пять или десять лет ничего не значат. Она всё помнит. Но когда она ответит, то ответит всерьёз. Потому что так или иначе России придётся вернуться на Южный Кавказ, как она это делала несколько раз в своей истории.

Уточнения

Закавка́зье или Южный Кавказ (азерб. Cənubi Qafqaz, арм. Հարավային Կովկաս, груз. სამხრეთი კავკასია), — геополитический регион, расположенный на границе Восточной Европы и Передней Азии, лежащий к югу от Главного, или Водораздельного хребта Большого Кавказа.

