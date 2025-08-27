Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Мир » Бывший СССР » Азербайджан

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Интервью Ильхама Алиева Al Arabiya
Фото: https://president.az/ is licensed under https://president.az/ru/articles/view/69968
Интервью Ильхама Алиева Al Arabiya

Алиев считает, что Россиия оккупировала не только Украину, но и Азербайджан

"Мы не несём ответственности за ухудшение отношений (с РФ). Мы отвечаем конструктивно и законно. Мы никогда не потерпим никаких признаков проявления агрессии или неуважения к нам", — сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Al-Arabiya.

Алиев дал понять, что считает Россию "агрессором" и "оккупантом", проводя исторические параллели. Он назвал СВО на Украине "российским вторжением", а также обвинил Советскую Россию в "оккупации Азербайджана" после распада Российской империи в 1917 году. По его словам, в мае 2018 года была образована Азербайджанская Демократическая Республика, которая просуществовала до апреля 1920 года, "когда российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала нашу страну".

Алиев добавил, что большевики "обманули народ" и "отняли наше государство у нас". Также он считает, что затем советское правительство в Москве "решило отнять у Азербайджана Западный Зангезур (Сюникская область Армении) и передать его Армении", в результате чего "Азербайджан был разделён надвое — на основную часть и Нахичевань".

Азербайджан оккупировали англичане, а Россия его образовала

Алиев умалчивает, что в состав Российской империи земли, которые составляют современный Азербайджан, входили как административные единицы и назывались ханствами (Бакинское, Кубинско-Дербентское, Талышское), а позднее — губерниями. Территория Азербайджана тогда рассматривалась как часть более крупного региона — Кавказа. То есть Азербайджана просто не было как государства.

В марте 1917 года после Февральской революции был создан Бакинский совет рабочих и солдатских депутатов, преобразованный в Бакинский совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, который установил свою власть в апреле 1918 года под руководством большевика Степана Шаумяна. Это народное правительство было вынуждено бежать под натиском оккупантов-англичан в условиях Гражданской войны. Англичане и привели к власти упомянутую "демократическую республику".

Красная Армия в 2020 году помогла бакинским комиссарам вернуться, они сформировали Азербайджанский временный революционный комитет (Азревком), который и восстановил Советскую власть. В 1922 году Азербайджан вошёл в состав Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики (ЗСФСР). В 1936 году ЗСФСР была распущена и Азербайджанская ССР стала самостоятельной союзной республикой в составе Советского Союза.

Что касается Нахичеванской АССР, то она была образована на основе референдума жителей региона и Московского и Карского соглашений от 1921 года, заключенных между Советской Россией с участием закавказских республик и Турцией. То есть всё было сделано юридически чисто. Подробно останавливаемся на исторической части, чтобы пояснить, как характеризует Алиев Россию ("генетическим оккупантом") и как он фальсифицирует историю.

Москва снова хочет отношений с жёстким русофобом Алиевым

Также в интервью Алиев возложил ответственность на РФ за крушение самолёта AZAL, что неправомерно в отсутствие решения комиссии, а также вспомнил о "необоснованных нападениях" на азербайджанцев в РФ, которые он назвал "беспрецедентным актом против нашего народа", и предупредил, что подобное "не потерпит". Между тем избивать и показательно унижать ни в чём не повинных релокантов, туристов и журналистов из РФ в Азербайджане можно.

Вопрос — почему при всей русофобии Алиева ему был всё это время режим благоприятствования со стороны РФ? Идут новости о новых соглашениях в рамках межправительственной комиссии, обменах звонками на уровне министров иностранных дел. Разумно ли продолжать налаживать отношения с руководством, которое по сути своей является враждебным? Кстати, Алиев надеется, что выводов Кремль не сделает, потому что, по его словам, транспортный коридор "Север — Юг" из РФ в Иран не отменяется.

"Помимо маршрута "Север Юг" из России в Азербайджан и Иран, у нас будет ещё один маршрут — из России в Азербайджан, Армению, Нахичевань и Иран", — сказал Алиев Al-Arabyia.

Алиеву в обмен на это нужна будет экстерриториальность и неприкосновенность диаспоры в России, и чтобы ВКС РФ не бомбили его SOCAR на Украине, топливом которого заправляются украинские танки и самолёты, убивающие российских солдат.

Уточнения

Ильха́м Гейда́р оглы́ Али́ев (азерб. İlham Heydər oğlu Əliyev [ilˈham hejˈdæɾ oɣˈɫu æˈlijef], в русской традиции также Ильха́м Гейда́рович Али́ев; род. 24 декабря 1961, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — азербайджанский государственный и политический деятель. Действующий президент Азербайджана с 31 октября 2003 года.

Русофо́бия (англ. Russophobia, нем. Russophobie, фр. russophobie, от рус и др.-греч. φόβος — страх) — антироссийские / антирусские фобии, предвзято негативное, подозрительное, неприязненное, враждебное отношение к русскому народу, России, русской культуре, русскому языку, государственной политике России; сильная неприязнь или враждебность к России (или бывшему Советскому Союзу), её народу, культуре. Специфическое направление в этнофобии.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы русофобия азербайджан ильхам алиев
Новости Все >
Хотите густые волосы? Перестаньте делать эту ошибку после душа
Как стать другом своей коробки передач и не превращать её в пенсионера — паркуемся правильно
Питомца развернут на регистрации: какие породы никогда не пустят в салон
Самая опасная привычка хозяек: проверьте, не делаете ли вы это с едой
Упражнения без завтрака: опасные последствия, о которых молчат тренеры
Баррели нефти решают судьбы: как распределены главные богатства планеты
Цены в Лас-Вегасе выходят из-под контроля: чем обернулся скандал с водой за 26 долларов
Кофейная гуща оживляет сад: листья пьют эспрессо, а цветы требуют добавки
Французский офицер в Киеве: как НАТО всё глубже втягивается в конфликт
SIM-карта перестала быть общей: с сентября делиться ею с друзьями станет опасно
Сейчас читают
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Наука и техника
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса Аудио 
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Популярное
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова Трамп на Аляске: что произошло за три часа между мировыми лидерами Юрий Бочаров Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Холодильник без фреона выходит на сцену — эффективность выросла на три четверти
Холодильник без фреона выходит на сцену — эффективность выросла на три четверти
Последние материалы
В Госдуме выразили сожаление из-за слов Алиева по поводу отношений с РФ
SWISS First Grand Suite: полет фантазии или реальность для избранных
Создатель саундтрека к Звёздным войнам выступил с откровением: я никогда не любил музыку из кино
Стёкла сияют, соседи завидуют: неожиданное средство работает лучше всего
ЕС уступил давлению и готовится отменить все пошлины на американские промтовары
Когда охотник становится жертвой: кто опаснее косатки в океане
Казаки и экстренные службы борются с крупным лесным пожаром под Анапой
Венгрия — пешка или игрок? Орбан делает ход под давлением Трампа
Когда сиденье важнее двигателя: как Volvo научила нас любить комфорт
Заготовка с секретом: баклажаны, вкус которых удивит зимой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.