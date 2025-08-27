Трамп на Аляске: что произошло за три часа между мировыми лидерами

Началось всё с Аляски, куда прилетел Дональд Трамп, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Встреча прошла за три часа — время, которого достаточно для разборок между двумя людьми, привыкшими решать судьбы мира одним взмахом руки.

Фото: commons.wikimedia.org by Benjamin D Applebaum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Trump, Putin Alaska Arrival (9260677)

Официальных комментариев почти не последовало, но по утечкам очевидцев ясно: Путин, не отступив ни на йоту, спокойно изложил свои базовые требования по Украине, а Трамп как истинный бизнесмен, поняв, что тут стена, в которую нет смысла биться головой, выслушал и сделал вывод — если мир нужен, придётся договариваться именно на этих условиях.

Самое удивительное, что США впервые за долгие годы оказались не заинтересованы в войне. Им выгоднее мир, потому что мир — это торговля. И чем больше тишины и спокойствия, тем больше контрактов, пошлин и квот, которые Вашингтон накрутит в свою пользу. Война мешает бизнесу, а мир открывает витрину. Трамп это понял моментально и уже на Аляске дал старт новой линии: конфликт пора сворачивать, но сворачивать так, чтобы Америка осталась в плюсе.

В итоге Трамп берёт в руки дубину и начинает собственную "миротворческую миссию".

Зеленский: костюм, миллиарды и план, которого никто не видел

В Белом доме Владимира Зеленского встретили вопросом о костюме. Кажется, в США это стало новой дипломатической традицией: "Нет пиджака — нет миллиарда". Зеленский подготовился и даже пошутил, вызвав смех у собравшихся.

Но вот дальше — никакого смеха. Трамп поставил ультиматум: хочешь гарантии безопасности — принимай условия Путина.

Что делает Зеленский? Он начинает продавать свой план. В каждом выступлении он энергично рассказывает обо всём подряд:

что он "гарант Европы от России",

что ЕС должен давать миллиарды на войну,

что компенсации от России — это святое,

что поддержка союзников "никогда не должна заканчиваться".

Но есть маленький нюанс: о базовых требованиях Москвы Зеленский не говорит вовсе. Делает вид, что их нет. Как будто Путин со своими условиями просто испарился в воздухе.

Тактика проста: чем громче просишь деньги и обещаешь быть "щитком для Европы", тем меньше вероятность, что кто-то заметит невидимого слона в комнате — требования Кремля.

Европа в шоке: приехали спасать, уехали платить

Группа поддержки из гильдии "любителей погреться на войне" приехала вместе с Зеленским, чтобы отстоять его права, клянчить деньги у всех и на всё. Европейцы приехали в Вашингтон бодрые и решительные: защищать Киев от капризов Трампа и угроз Путина. Урсула фон дер Ляйен, Эмманюэль Макрон, Джорджа Мелони, Марк Рютте и прочие готовились к долгим дебатам. Трамп обломал всё и сразу, выделил каждому из них по три минуты, заявив, что на всё про всё у него есть полчаса, а потом — "серьёзная" встреча в гольф-клубе. В итоге Трамп их быстро "развёл по углам", заявив напрямик:

"Хотите безопасности? Платите";

"Хотите, чтобы Украина воевала? Финансируйте сами";

"Хотите оружие? Америка с радостью продаст";

и никакой "братской помощи". Бесплатные подарки закончились.

И вся эта прекрасная европейская делегация быстро поняла, что их пригласили не слушать, а нагибать. В итоге Европа уехала "обескураженной", но с пониманием, что теперь ей придётся не только защищать Киев на словах, но и оплачивать гигантский счёт.

Зеленский и "Золотой телёнок"

Всю эту историю невозможно описать без небольшой литературной параллели. Как в "Золотом телёнке", где Паниковский, прекрасно понимая, что гири вовсе не золотые, всё равно с пафосом кричал: "Пилите, Шура, пилите!" Так и Владимир Зеленский продолжает делать вид, будто праздник непослушания ещё продолжается. Хотя в реальности он прекрасно осознал: Трамп ясно дал понять, что все счета пора оплачивать, бесплатных миллиардов больше не будет, а за поддержку пора и платить.

И вот тут возникает главный вопрос — а кто будет платить? Платить придётся и за оружие, и за безопасность, и, самое неприятное, за сам мир с Россией. А это уже совсем другая цена. В глубине души Зеленский понимает: подписать мир — значит лишиться не только политической поддержки, но, возможно, и собственной жизни.

Недаром в Сети тут же всплыли комментарии, что Зеленского могут попросту убить, если он отдаст приказ вывести войска из Донбасса. Об этом в интервью The Times заявил бывший руководитель одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко**. По его словам, если бы Зеленский согласился отдать хоть клочок непокорённой земли, он был бы трупом — и в политическом, и в буквальном смысле. Это стало бы бомбой под самим украинским суверенитетом, и люди никогда этого не приняли бы.

Стерненко**, впрочем, ловко уходил от темы мирного договора. Он упорно повторял, что в противостоянии победить может только одна сторона, а борьба будет вечной, пока Россия не падёт.

И вот в этом трагикомическом клубке раскрывается вся суть момента. Зеленский продолжает "пилить" свой план, делая вид, что российских условий попросту не существует. Европа делает вид, что готова платить за всё, лишь бы самой не брать на себя ответственность. Но именно теперь ей придётся объяснять своим парламентариям, почему деньги налогоплательщиков уходят не на школы, дороги и медицину, а на войну. Объяснять собственному военно-промышленному комплексу, почему оружие закупают не у них, а в США. И оправдывать перед обществом изрядно выцветший лозунг "Защитим демократию в Европе ценой жизни украинцев!".

Ведь времена изменились. Дональд Трамп решил, что США будут зарабатывать на бизнесе с миром, а не на войне. И если для этого нужно нагнуть Европу и заставить её покупать "мирные товары" по американскому прайсу, он сделает это без тени сомнений.

Заключение: шум, дым и зеркала

И вот мы подошли к финалу этой пьесы. Весь мир вовлечён в гигантский спектакль, где каждый играет свою роль. Зеленский продаёт план, не замечая базовых условий; Европа изображает защитника, а на деле считает, как бы не потерять кормушку; Трамп играет миротворца, но при этом пишет ценники на оружие. И всё это сопровождается нескончаемым информационным шумом, криками про "гарантии", "компенсации" и "историческую миссию".

Но если отодвинуть этот шум и посмотреть в суть, всё предельно ясно: никто не хочет обсуждать главного. Российские условия были озвучены и на встрече с Трампом, и позже в Белом доме, когда он говорил перед европейцами. Но все делают вид, что этих слов не было.

А между тем именно вокруг них строится вся партия. Кто-то хочет сохранить жизнь. Кто-то — своё лицо и политическое будущее. Кто-то — банально свои доходы. Но договор всё равно придётся подписывать. И подписывать именно на российских условиях. А условия эти, от которых шарахаются все участники процесса, звучат просто и без прикрас.

Но если быть точнее, то Россия официально опубликовала меморандум из 12 пунктов...

Международное признание Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей частью России. Полный вывод ВСУ и других украинских формирований из этих регионов. Нейтральный статус Украины: отказ от вступления в военные союзы, запрет на деятельность иностранных армий, баз и инфраструктуры. Запрет на заключение международных соглашений, нарушающих нейтралитет. Закрепление безъядерного статуса Украины. Запрет на размещение, транзит и принятие оружия массового поражения. Ограничение численности армии и вооружений Украины. Роспуск националистических подразделений в ВСУ и Нацгвардии. Свобода прав русских и русскоязычных, признание русского языка государственным. Запрет героизации нацизма и неонацизма. Ликвидация националистических организаций и партий. Отказ Украины от экономических санкций и ограничений против России. Решение вопросов воссоединения семей и свободы передвижения между странами. Отказ от требований компенсации за ущерб, нанесённый войной. Снятие ограничений в отношении Православной церкви. Постепенное восстановление дипломатических и экономических отношений: транзит газа, торговля, транспортные связи, в том числе через третьи страны.

Отдельно Россия предложила два варианта прекращения огня:

полный вывод украинских войск с территорий, которые Москва считает своими;

"базовое предложение": демобилизация армии, отказ от западного оружия, отмена военного положения и проведение выборов президента и верховной рады.

Вот что реально надо знать об условиях мира с Россией. И никаких других вариантов не существует. Ни Зеленский, ни Европа, ни даже НАТО не смогут переписать эти пункты. Дональд Трамп уже понял это и теперь должен донести до союзников: "пилите, господа, пилите", — потому что итог всё равно один — договор будет подписан именно на российских условиях.

Мир наступит не тогда, когда его захочет Зеленский, и не тогда, когда Европа решит заплатить меньше. Мир наступит тогда, когда Вашингтон и Москва окончательно договорятся о цене.

*- организация признана экстремистской и запрещена в России.

**- признан экстремистом в России.

Уточнения

Аля́ска (англ. Alaska, американское произношение: [əˈlæskə] ; алеут. Alax̂sxax̂; инуитск. Alaasikaq; алют. Alas'kaaq; тлингит. Anáaski, центр. юпик Alaskaq) — крупнейший по территории штат США; расположен на северо-западе Северной Америки. Входит в регион Запада США, а также является одним из двух неконтинентальных штатов наряду с Гавайями.



До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

