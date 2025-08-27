Трамп на Аляске: что произошло за три часа между мировыми лидерами

Началось всё с Аляски, куда прилетел Дональд Трамп, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Встреча прошла за три часа — время, которого достаточно для разборок между двумя людьми, привыкшими решать судьбы мира одним взмахом руки.
Официальных комментариев почти не последовало, но по утечкам очевидцев ясно: Путин, не отступив ни на йоту, спокойно изложил свои базовые требования по Украине, а Трамп как истинный бизнесмен, поняв, что тут стена, в которую нет смысла биться головой, выслушал и сделал вывод — если мир нужен, придётся договариваться именно на этих условиях.
Самое удивительное, что США впервые за долгие годы оказались не заинтересованы в войне. Им выгоднее мир, потому что мир — это торговля. И чем больше тишины и спокойствия, тем больше контрактов, пошлин и квот, которые Вашингтон накрутит в свою пользу. Война мешает бизнесу, а мир открывает витрину. Трамп это понял моментально и уже на Аляске дал старт новой линии: конфликт пора сворачивать, но сворачивать так, чтобы Америка осталась в плюсе.
В итоге Трамп берёт в руки дубину и начинает собственную "миротворческую миссию".
В Белом доме Владимира Зеленского встретили вопросом о костюме. Кажется, в США это стало новой дипломатической традицией: "Нет пиджака — нет миллиарда". Зеленский подготовился и даже пошутил, вызвав смех у собравшихся.
Но вот дальше — никакого смеха. Трамп поставил ультиматум: хочешь гарантии безопасности — принимай условия Путина.
Что делает Зеленский? Он начинает продавать свой план. В каждом выступлении он энергично рассказывает обо всём подряд:
Но есть маленький нюанс: о базовых требованиях Москвы Зеленский не говорит вовсе. Делает вид, что их нет. Как будто Путин со своими условиями просто испарился в воздухе.
Тактика проста: чем громче просишь деньги и обещаешь быть "щитком для Европы", тем меньше вероятность, что кто-то заметит невидимого слона в комнате — требования Кремля.
Группа поддержки из гильдии "любителей погреться на войне" приехала вместе с Зеленским, чтобы отстоять его права, клянчить деньги у всех и на всё. Европейцы приехали в Вашингтон бодрые и решительные: защищать Киев от капризов Трампа и угроз Путина. Урсула фон дер Ляйен, Эмманюэль Макрон, Джорджа Мелони, Марк Рютте и прочие готовились к долгим дебатам. Трамп обломал всё и сразу, выделил каждому из них по три минуты, заявив, что на всё про всё у него есть полчаса, а потом — "серьёзная" встреча в гольф-клубе. В итоге Трамп их быстро "развёл по углам", заявив напрямик:
И вся эта прекрасная европейская делегация быстро поняла, что их пригласили не слушать, а нагибать. В итоге Европа уехала "обескураженной", но с пониманием, что теперь ей придётся не только защищать Киев на словах, но и оплачивать гигантский счёт.
Всю эту историю невозможно описать без небольшой литературной параллели. Как в "Золотом телёнке", где Паниковский, прекрасно понимая, что гири вовсе не золотые, всё равно с пафосом кричал: "Пилите, Шура, пилите!" Так и Владимир Зеленский продолжает делать вид, будто праздник непослушания ещё продолжается. Хотя в реальности он прекрасно осознал: Трамп ясно дал понять, что все счета пора оплачивать, бесплатных миллиардов больше не будет, а за поддержку пора и платить.
И вот тут возникает главный вопрос — а кто будет платить? Платить придётся и за оружие, и за безопасность, и, самое неприятное, за сам мир с Россией. А это уже совсем другая цена. В глубине души Зеленский понимает: подписать мир — значит лишиться не только политической поддержки, но, возможно, и собственной жизни.
Недаром в Сети тут же всплыли комментарии, что Зеленского могут попросту убить, если он отдаст приказ вывести войска из Донбасса. Об этом в интервью The Times заявил бывший руководитель одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко**. По его словам, если бы Зеленский согласился отдать хоть клочок непокорённой земли, он был бы трупом — и в политическом, и в буквальном смысле. Это стало бы бомбой под самим украинским суверенитетом, и люди никогда этого не приняли бы.
Стерненко**, впрочем, ловко уходил от темы мирного договора. Он упорно повторял, что в противостоянии победить может только одна сторона, а борьба будет вечной, пока Россия не падёт.
И вот в этом трагикомическом клубке раскрывается вся суть момента. Зеленский продолжает "пилить" свой план, делая вид, что российских условий попросту не существует. Европа делает вид, что готова платить за всё, лишь бы самой не брать на себя ответственность. Но именно теперь ей придётся объяснять своим парламентариям, почему деньги налогоплательщиков уходят не на школы, дороги и медицину, а на войну. Объяснять собственному военно-промышленному комплексу, почему оружие закупают не у них, а в США. И оправдывать перед обществом изрядно выцветший лозунг "Защитим демократию в Европе ценой жизни украинцев!".
Ведь времена изменились. Дональд Трамп решил, что США будут зарабатывать на бизнесе с миром, а не на войне. И если для этого нужно нагнуть Европу и заставить её покупать "мирные товары" по американскому прайсу, он сделает это без тени сомнений.
И вот мы подошли к финалу этой пьесы. Весь мир вовлечён в гигантский спектакль, где каждый играет свою роль. Зеленский продаёт план, не замечая базовых условий; Европа изображает защитника, а на деле считает, как бы не потерять кормушку; Трамп играет миротворца, но при этом пишет ценники на оружие. И всё это сопровождается нескончаемым информационным шумом, криками про "гарантии", "компенсации" и "историческую миссию".
Но если отодвинуть этот шум и посмотреть в суть, всё предельно ясно: никто не хочет обсуждать главного. Российские условия были озвучены и на встрече с Трампом, и позже в Белом доме, когда он говорил перед европейцами. Но все делают вид, что этих слов не было.
А между тем именно вокруг них строится вся партия. Кто-то хочет сохранить жизнь. Кто-то — своё лицо и политическое будущее. Кто-то — банально свои доходы. Но договор всё равно придётся подписывать. И подписывать именно на российских условиях. А условия эти, от которых шарахаются все участники процесса, звучат просто и без прикрас.
Но если быть точнее, то Россия официально опубликовала меморандум из 12 пунктов...
Отдельно Россия предложила два варианта прекращения огня:
Вот что реально надо знать об условиях мира с Россией. И никаких других вариантов не существует. Ни Зеленский, ни Европа, ни даже НАТО не смогут переписать эти пункты. Дональд Трамп уже понял это и теперь должен донести до союзников: "пилите, господа, пилите", — потому что итог всё равно один — договор будет подписан именно на российских условиях.
Мир наступит не тогда, когда его захочет Зеленский, и не тогда, когда Европа решит заплатить меньше. Мир наступит тогда, когда Вашингтон и Москва окончательно договорятся о цене.
*- организация признана экстремистской и запрещена в России.
**- признан экстремистом в России.
Аля́ска (англ. Alaska, американское произношение: [əˈlæskə] ; алеут. Alax̂sxax̂; инуитск. Alaasikaq; алют. Alas'kaaq; тлингит. Anáaski, центр. юпик Alaskaq) — крупнейший по территории штат США; расположен на северо-западе Северной Америки. Входит в регион Запада США, а также является одним из двух неконтинентальных штатов наряду с Гавайями.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.
Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.