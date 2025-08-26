Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно?

Мир » Азия » Южная Азия

Япония призывает бойкотировать парад Победы Китая во Второй мировой войне. Названа причина, которая не выдерживает критики. Кто не приедет?

Истребители J-20A ВВС Китая
Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Истребители J-20A ВВС Китая

Япония хочет пересмотреть историю Второй мировой войны

Токио через свои посольства призвал "мировое сообщество" отказаться от присутствия на торжествах в Китае 3 сентября по случаю 80-й годовщины "Победы в войне сопротивления японским захватчикам и Всемирной антифашистской войне" под предлогом их "антияпонской направленности".

Новость распространило агентство Kyodo News со ссылкой на анонимные источники. Токио официально не опровергал.

"Япония намерена предотвратить распространение в международном сообществе доминирующих китайских взглядов на историю, призвав все страны к тщательному рассмотрению этого вопроса", — сказал дипломат.

Однако это отнюдь не только китайские взгляды, так как ряд международных документов, включая Каирскую декларацию и Потсдамские соглашения, чётко определили военную ответственность Японии как союзника нацистской Германии за Вторую мировую войну, развязанную в Азии.

Китайские памятные мероприятия поддерживают эту аксиому, в то время как Япония продолжает попытки искажать и фальсифицировать историю. Её конечная цель — навязать миру мнение об отсутствии своей исторической вины за агрессию против Китая.

Невозможно представить, чтобы правительство Германии обратилось с аналогичным обращением, посчитав, что парад в Москве — антинемецкий. Дело в том, что Япония на официальном уровне, в отличие от Германии, не раскаялась в совершённых преступлениях против человечества.

МИД Китая призвал Токио к честности и уважению

В Китае считают, что причина, по которой японское правительство осмелилось на такой шаг, состоит также в том, что оно пользуется поддержкой США и отражает тренд на искажение Западом истории Второй мировой войны, в том числе отрицания решающей роли СССР и Китая в победе над нацизмом и милитаризмом.

Впрочем к попыткам Японии оскорбить память китайцев там относятся как к жалким. У Китая нет ни сил, ни желания постоянно мусолить эту тему, и, конечно же, в Пекине не стали бы проводить грандиозный военный парад на площади Тяньаньмэнь исключительно ради того, чтобы насолить Японии.

МИД Китая ответил, что "Япония должна честно взглянуть в лицо своей истории агрессии и осмыслить её, полностью разорвать связи с милитаризмом, придерживаться пути мирного развития и искренне уважать чувства народов пострадавших стран, таких как Китай".

Тот, кто не приедет на парад, проиграет

Важно, как отреагируют в регионе. Девять из десяти стран АСЕАН получили приглашения на торжества. Индонезия, Малайзия, Камбоджа, Лаос, Мьянма и Вьетнам подтвердили присутствие на высшем уровне. Филиппины — единственная страна, которая не была приглашена.

Не сомневаемся, что Европа присутствовать не будет даже на уровне послов из-за присутствия президента Путина. Что касается делегации США, то наш прогноз — пошлют второстепенного чиновника (намечается большая сделка по "Боингам").

В Китае считают, что Вторая мировая война началась в 1931 году с вторжения Японии в Китай. Число жертв среди китайцев превысило 21 млн человек (некоторые оценки — до 35 млн). Помимо огромных потерь, японские захватчики (1,5 млн убитых солдат) нанесли Китаю серьёзный экономический ущерб: прямые и косвенные экономические потери оцениваются более чем в 600 млрд долларов. Для Советского Союза было очень важно, что китайцы связали большие силы японских войск, что не позволило им напасть на СССР на Дальнем Востоке. Сталин перебросил сибирские части под Москву, и Красная Армия выиграла ключевую битву.

Ожидается, что парад станет важной демонстрацией политической солидарности между Китаем, Россией и Глобальным Югом.

Уточнения

Кита́й (кит трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго, «центральное государство», «срединное государство», «срединная империя») — страна Восточной Азии. Китай относится к наиболее древним цивилизациям, которая вобрала в себя большое число государств и культур.

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России. Занимает территорию от Охотского моря на севере до Восточно-Китайского моря и Тайваня на юге. Поэтическое название — Страна́ восходя́щего со́лнца.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
