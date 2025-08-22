Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае

Китай оскорблён недружественным заявлением Зеленского. Каковы последствия для Украины

Зеленский обвинил Пекин в отсутствии поддержки и работе на Россию. Это урок строящим "юрты незалежности", призывающим "сопротивляться оккупации" и любящим "Володю как сына".

Зеленский отверг Китай как гаранта безопасности Украины

Владимир Зеленский заявил журналистам в четверг, что Китай не может быть гарантом безопасности Украины, как предложила Россия, потому что он "не помог нам предотвратить конфликт на ранних этапах войны", а также "помог России, открыв рынок беспилотников".

"Нам не нужны гаранты, которые не протянули руку помощи, когда Украина действительно в ней нуждалась", — сказал Зеленский.

Он также публично обвинил Китай (читай председателя Си Цзиньпина) в "саботаже мирного саммита" и назвал Пекин "инструментом Путина".

Между тем Пекин с начала военного конфликта предоставил Украине четыре партии гуманитарной помощи, суммарно, в том числе через "Китайское общество Красного Креста" — на 3,2 млрд. долларов. Кроме того, именно Китай предложил первым в 2023 году перемирие как начало мирного процесса, задолго до того, как это сделали США совместно с Зеленским и ЕС. Китай неоднократно заявлял о поддержке "территориальной целостности и суверенитета Украины" в том числе в ООН.

Заявление Зеленского прозвучало для китайцев оскорблением

"Он производит впечатление аутсайдера, лишенного даже самой элементарной дипломатической подготовки, ограниченного и недальновидного", — написал китайский журналист Ху Сицзинь.

По его мнению, Украина хочет защиты только себе, "и для этого ей, вероятно, необходимо сотрудничать с Западом, чтобы полностью подчинить Россию и заставить её принять все условия, выдвинутые Украиной и Европой".

Отметим, что так называемый экспорт дронов в Россию из Китая — это просто покупка того, что Китай поставляет на рынок, и Украина на нём тоже закупает те же самые "Мавики". Что же касается слабой реакции Китая, то реакция Запада на Крымскую весну (отговорил Киев от военной защиты Крыма) была более сомнительной с точки зрения поддержки Украины, чем нейтралитет Китая.

Урок не только Китаю

Будучи второй по величине экономикой мира и постоянным членом Совбеза ООН, Китай не только способен предоставить гарантии безопасности Украине (например, через санкции), но мог бы сыграть огромную роль в её послевоенном восстановлении.

Но Зеленский придерживается позиции: "либо друг, либо враг", что делает Киев ненужным за столом переговоров. Зеленский заботится о сохранении себя вместо того, чтобы учитывать интересы Украины. Впрочем, удивляться нечему, таково украинство как идеология: нам все должны, а мы — никому. Это Зеленский продемонстрировал и в Овальном кабинете на первой встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Выпад против Китая заставит нейтральные страны усомниться в том, а правильно ли они поступают, поддерживая Украину гуманитарной, экономической, дипломатической помощью. Это урок не только Китаю, но и постсоветским республикам, которые строят "юрты незалежности", "любят Володю как сына", призывают Украину "сопротивляться оккупации" и так далее, заявляя о своём нейтралитете. Кому-то это уже аукнулось, а другим только предстоит минимизировать отношения с Киевом из-за его банальной токсичности.