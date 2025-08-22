Разоблачение Пашиняна: почему его слова вызывают настороженность у психиатров

Противоречивые решения Пашиняна влияют на будущее Армении

На фоне последних действий Пашиняна всё глубже просматриваются интересные закономерности поведения, подмеченные психологами и политологами.

Один против Церкви и под расследованием

Комиссия по предупреждению коррупции в Армении усмотрела в словах премьера страны Никола Пашиняна нарушение кодекса поведения должностных лиц по двум эпизодам. Сам премьер уточнил, что его извинения касаются именно выражений, по которым комиссия приняла решение, а цели его "остаются непоколебимы".

"Любимый народ, хотя я не полностью согласен с некоторыми оценками решения, я прошу прощения у всех вас", — написал политик в соцсети Facebook*.

Тем не менее чуть позже действующий премьер Армении подтвердил, что продолжает оставаться непоколебим в намерении отстранить Католикоса всех армян Гарегина II от престола.

Свой среди чужих, чужой среди своих: последний год действующего премьера и его уроки

В связи с этими высказываниями нужно отметить и тот факт, что Пашинян с достаточной периодичностью выдаёт вот такие раздвоенные эпизоды в эфир. Начиналось всё, ещё когда он был журналистом и регулярно печатал статьи. Впрочем он их до сих пор публикует. И вот, что говорит об их содержании профессиональный психолог Карине Налчаджян: "При прочтении этого материала чувствуешь себя в Королевстве кривых зеркал".

Своеобразное зазеркалье у премьера Армении и в выступлениях в отношении России и Белоруссии тоже началось не сегодня и даже не вчера. Почти год назад Пашиняна пригласили на неформальный саммит лидеров ЕАЭС в Москве, и там, в процессе его пикировки с лидером Белоруссии, которую он устроил, ведя мероприятие по видеосвязи, вскрылся важный момент. Пашинян демонстративен в своём внешнем равнодушии к будущему интеграции на постсоветском пространстве и, возможно, внутренне, что прорывается даже на встрече с лидерами, пренебрежителен.

Это коррелирует с ещё одним глубоким психологическим моментом, который заключается в том, что после поражения Армении во второй Карабахской войне и ухода жителей из Арцаха действующий премьер стал восприниматься как пораженец, а то и ставленник Турции и Ильхама Алиева.

Психологические и политические портреты премьера: чемпионство для постсоветского пространства

Пашинян — один из немногих политиков на постсоветском пространстве, психологический образ которого достаточно часто разбирали, причём как армянские, так и зарубежные психологи. Этот факт наиболее примечателен ещё и тем, что несколько раз изучался и вопрос психических отклонений действующего премьера. Как в его стране, так и за рубежом, особенно в Азербайджане.

То ли дело в том, что для части политической элиты Армении, а тем более Азербайджана, известный журналист-правозащитник так и остался выскочкой, то ли он успел насолить очень многим ещё как журналист и общественный деятель, то ли это традиция на Южном Кавказе со времён Саакашвили — любого острого на слова и поступки политика обвинять в невменяемости. Но факт остаётся фактом: со времён второй Карабахской войны поиск отклонений в психическом поведении Пашиняна стал волновать политических психологов всех трёх республик Южного Кавказа.

Наиболее подробным стал разбор армянского психолога Карине Налчаджян. Она собрала целую пресс-конференцию, на которой дала следующую оценку поведению действующего премьера (этой концепции почти половина армянского общества и целиком российская и белорусская диаспоры и придерживаются): "Человек в трезвом уме реализует продуманную программу. Факт, что есть проблемы. Этот тип людей в любом обществе составляет 3%, им не присущи ни совесть, ни чувство вины. Такие люди виртуозно лгут. Они могут даже ввести в заблуждение людей, которые ожидают от них эту ложь".

Ещё одним интересным фактом относительно действующего премьера Армении и психологии стало то, что, по данным одной из политологических ассоциаций Армении, Пашинян стал рекордсменом среди всех постсоветских политиков по политологическим и политико-психологическим исследованиям. Что говорит о явной и особой непредсказуемости и внезапности решений политика как для своего общества, так и для соседей.

Пашинян даже опередил бывшего чемпиона по ним Михаила Саакашвили. Правда в отличие от амбициозного и харизматичного бывшего президента и губернатора, очень любящего галстуки во всех отношениях, от широкой российской общественности Пашинян как-то ускользал. Хотя только в Армении собирали конференции по психологическим и политическим разборам Пашиняна более десятка раз, а в Азербайджане его невменяемость стала притчей во языцех. Но мимо России это как-то прошло стороной до последнего момента, когда последние откровенно двойственные и противоречивые слова и поступки действующего премьера Армении наконец стали вызывать откровенный интерес. Всё-таки углублять торговое взаимодействие с Россией, одновременно принимая закон о интеграции с ЕС…

Вместо завершения

И в заключение оценка со стороны — не из России и не из Армении, из Ирана, возможно, оттуда виднее. Генерал КСИР Ядолла Джавани обвинил Никола Пашиняна в том, что он повторил ошибку Владимира Зеленского, доверившись США. Об этом пишет иранская газета Kayhan. Вот что он сказал о Пашиняне: "Алиев и Пашинян совершили ту же ошибку, что и Зеленский… Они дорого заплатят за свой недостойный поступок".

Генерал подчеркнул, что Иран, Индия и Россия не останутся в стороне и будут реагировать на проект "Зангезур".

