США отказались от "нерушимости границ": новый мировой порядок или возврат к "праву сильного"?

США признают исключение России из правила о "нерушимости границ": что ждёт Украину?
4:16
Мир

В Вашингтоне признали свои двойные стандарты в правиле о "нерушимости границ". Правило не отменяется, но меняется кардинально список тех, кто будет исключением из него.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью Fox News, что для урегулирования конфликта на Украине осталось решить "два больших вопроса".

  1. "Украина хочет быть уверена, что Россия больше не вторгнется, хочет быть уверенной в своей территориальной целостности в долгосрочной перспективе".
  2. "Россия хочет вернуть себе определённые территории, большую часть из которых она уже оккупировала, но некоторые — нет".

"Украинцы хотят гарантии безопасности, русские хотят территории", — сказал Вэнс.

Даже этот наиболее здравомыслящий политик в администрации США не понимает (или не хочет понимать) суть позиции России. Территории нужны ей не сами по себе, а для того, чтобы также получить гарантии безопасности. Территории были бы не нужны, если бы во власти в Киеве не находились бандеровцы, которые изменили Конституцию и положение Декларации о независимости о нейтральном статусе Украины и взяли курс в НАТО. Они же развязали геноцид против русских украинцев, преследовали инакомыслящих, отчего и случился Крым и Донбасс.

"Россия никогда не ставила целью захват территорий, будь то Крым, Донбасс или Новороссия, а стремилась защитить русских людей", — не раз заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он же отказал Западу в попытках обеспечить гарантии безопасности того, что останется от Украины, за счёт её милитаризации, потому что гарантии безопасности лежат в её демилитаризации. Почему США считают, что демилитаризация Газы в лице ХАМАС — это хорошо, а демилитаризация Украины в лице нацистского режима — это плохо. Потому что Израиль — это хорошо, а Россия — это плохо. Двойные стандарты присутствуют в западных правилах мироустройства.

Хотя вчера американцы доказали, что делают выводы. Они впервые за 17 лет отказались поддержать на заседании Совбеза ООН заявление, осуждающее действия России в августе 2008 года и поддерживающее "территориальную целостность" Грузии. Убран двойной стандарт в отношении правила о "нерушимости границ", которые определены были в Хельсинских соглашениях по итогам Второй мировой войны, но не соблюдались Западом. Раздел Сербии, вторжение в Югославию, Ирак, Ливию, во многие латиноамериканские страны, приведшие к их ослаблению и распаду "из-за угроз национальной безопасности США" — это было в порядке данного правила, а ослабление Грузии, когда она стала представлять опасность для РФ — это якобы его нарушение.

Грузинский прецедент показывает, что Россия официально вернёт свои исторические территории с русским населением, так как за Россией признали право защищаться, если "правила" действуют против её национальных интересов. Это подтвердит аксиому, что из каждого правила есть исключения, которые подтверждают правило.

Грядёт возврат к обычной в 19-ом и первой половине 20-ого века ситуации, когда исключения определялись на практике и победитель формировал ситуативные союзы, которые обеспечивали его национальные интересы. Лицемерная морализация конфликтов уходит в прошлое — не умеешь договариваться и соблюдать соглашения, воюй за свои права, если тебе это по силам. Европа уходит из лагеря сильных, упираясь в то, что США больше не хотят быть гарантом её исключительности.

Именно поэтому в выступлениях  лидеров Франции и ФРГ Эмманюэля Макрона и Фридриха Шольца звучат истерики, что "Россия нападёт", что "Путин — агрессор", что надо продолжать вооружать Украину и так далее, потому что кроме слов больше уцепиться не за что. Истерики — это признак слабости, желание повлиять на противника и бывшего союзника через эмоции, но сегодня это не Realpolitik.

