Любовь Степушова

Несправедливый обмен: Украина не готова отдать Крым без борьбы

Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов
3:36
Мир

Саммит в Вашингтоне публично обсудил два вопроса по Украине: "обмен территориями" с РФ и гарантии безопасности Киеву.

Саммит в Вашингтоне по Украине
Фото: https://www.governo.it/it by правительство Италии
Саммит в Вашингтоне по Украине

Российские условия по обмену территориями отвергнуты

Главный вопрос "обмена территориями" был подан Белым домом как разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским у карты, на которой указаны утерянные Украиной территории. Зеленский, судя по его обращению к прессе, во время разговора сказал, что обмен, предложенный РФ, — непропорционален, поскольку Крым был отдан без борьбы. Также он потребовал по этому вопросу прямой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Напомним, что предложения Москвы по этому вопросу публично не озвучены, есть лишь предположение СМИ о том, что Украина должна выйти из ДНР и ЛНР, признав их за Россией, а остальные территории будут обменяны по ЛБС.

В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью NBC News заявил, что мирное соглашение по Украине не должно предусматривать "обмен территориями", а канцлер ФРГ Фридрих Мерц провёл параллель отказа Украины от Донбасса с гипотетическим отказом США от Флориды.

Очевидно, что тактика выбрана такая: Зеленскому предписано соглашаться и торговаться, а европейцы будут гнуть прежнюю линию. "Финляндизация", предложенная президентом Финляндии Александром Стуббом, также не устроит Россию, поскольку линия отсечения будет проходить не у Винницы и даже не по Днепру, а по ЛБС. Тогда из "финляндизированной" Украины Европа вновь скоро пойдёт войной на Россию, но уже гораздо более подготовленной.

Членство Украины в мини-НАТО не устраивает Россию

Что касается обсуждённых гарантии безопасности, то они предполагают дальнейшее финансирование ВСУ Западом. Зеленский предложил сделку — закупить американское оружие на 100 млрд долларов за счёт европейских денег. Также предложено разместить на Украине многонациональные европейские силы и дать Киеву гарантии, схожие со "статьёй 5" НАТО о взаимной обороне. И зачем России такие гарантии Украине? Нормальные гарантии предполагают сокращение ВСУ до минимального уровня и отказ Запада от её втягивания в НАТО и "мини-НАТО".

На этом фоне на саммите раздувался вопрос о прямо-таки почти согласованной встрече президента России с Зеленским. Но Москва, как ясно из комментария Юрия Ушакова по факту тут же состоявшегося телефонного разговора Путина с Трампом, лишь согласилась обсудить повышение уровня переговоров. При этом совершенно не понятно, зачем Кремлю легитимизировать артиста на посту президента.

Надо вернуть Запад на землю

Мы стали свидетелями сумбурного политического спектакля с целями польстить Трампу, запудрить мозги Путину и накачать Киев оружием, чтобы сохранить режим и подготовить его к продолжению эскалации.

Между тем если спуститься "на землю", то там вновь разгорается инфраструктурная война. В ответ на удары ВСУ по российским НПЗ ночью Россия ударила по объектам ГТС в Лубнах и НПЗ в Кременчуге в Полтавской области, который теперь полностью разрушен. В последний раз удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре Украины зафиксированы 15 и 21 июня текущего года.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
