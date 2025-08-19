Несправедливый обмен: Украина не готова отдать Крым без борьбы

Саммит в Вашингтоне публично обсудил два вопроса по Украине: "обмен территориями" с РФ и гарантии безопасности Киеву.
Главный вопрос "обмена территориями" был подан Белым домом как разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским у карты, на которой указаны утерянные Украиной территории. Зеленский, судя по его обращению к прессе, во время разговора сказал, что обмен, предложенный РФ, — непропорционален, поскольку Крым был отдан без борьбы. Также он потребовал по этому вопросу прямой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Напомним, что предложения Москвы по этому вопросу публично не озвучены, есть лишь предположение СМИ о том, что Украина должна выйти из ДНР и ЛНР, признав их за Россией, а остальные территории будут обменяны по ЛБС.
В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью NBC News заявил, что мирное соглашение по Украине не должно предусматривать "обмен территориями", а канцлер ФРГ Фридрих Мерц провёл параллель отказа Украины от Донбасса с гипотетическим отказом США от Флориды.
Очевидно, что тактика выбрана такая: Зеленскому предписано соглашаться и торговаться, а европейцы будут гнуть прежнюю линию. "Финляндизация", предложенная президентом Финляндии Александром Стуббом, также не устроит Россию, поскольку линия отсечения будет проходить не у Винницы и даже не по Днепру, а по ЛБС. Тогда из "финляндизированной" Украины Европа вновь скоро пойдёт войной на Россию, но уже гораздо более подготовленной.
Что касается обсуждённых гарантии безопасности, то они предполагают дальнейшее финансирование ВСУ Западом. Зеленский предложил сделку — закупить американское оружие на 100 млрд долларов за счёт европейских денег. Также предложено разместить на Украине многонациональные европейские силы и дать Киеву гарантии, схожие со "статьёй 5" НАТО о взаимной обороне. И зачем России такие гарантии Украине? Нормальные гарантии предполагают сокращение ВСУ до минимального уровня и отказ Запада от её втягивания в НАТО и "мини-НАТО".
На этом фоне на саммите раздувался вопрос о прямо-таки почти согласованной встрече президента России с Зеленским. Но Москва, как ясно из комментария Юрия Ушакова по факту тут же состоявшегося телефонного разговора Путина с Трампом, лишь согласилась обсудить повышение уровня переговоров. При этом совершенно не понятно, зачем Кремлю легитимизировать артиста на посту президента.
Мы стали свидетелями сумбурного политического спектакля с целями польстить Трампу, запудрить мозги Путину и накачать Киев оружием, чтобы сохранить режим и подготовить его к продолжению эскалации.
Между тем если спуститься "на землю", то там вновь разгорается инфраструктурная война. В ответ на удары ВСУ по российским НПЗ ночью Россия ударила по объектам ГТС в Лубнах и НПЗ в Кременчуге в Полтавской области, который теперь полностью разрушен. В последний раз удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре Украины зафиксированы 15 и 21 июня текущего года.
