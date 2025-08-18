Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Секреты больших политиков: каковы истинные причины звонка Трампа Лукашенко

Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом?
Мир

Одна из загадок минувших дней — зачем Трамп позвонил Лукашенко да ещё за несколько часов до своей важной встречи с Путиным на Аляске.

Александр Лукашенко
Фото: kremlin.ru by Кристина Кормилицына, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Александр Лукашенко

Президент США Дональд Трамп назвал в разговоре коллегу Александра Лукашенко "глубокоуважаемым президентом", хотя именно его администрация в 2020 году отказалась признать легитимность белорусского лидера.

По словам Трампа, целью звонка была благодарность "за освобождение 16 заключенных" и обсуждение "освобождения ещё 1300 дополнительных заключенных". Также обсуждался саммит на Аляске, так как Лукашенко "дружит с президентом Путиным, как вы знаете, они соседи и работают вместе".

"И он сказал, что Путин хочет заключить сделку, хочет остановить это ужасное убийство. Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем", — написал Трамп в своей соцсети.

Предположим, что есть несколько причин для изменения отношения Трампа к президенту Белоруссии, если исключить невероятную заботу о белорусской оппозиции, осуждённой по делу о заговоре с целью захвата власти (Тихановская сидит на грантах ЕС, а не США).

1. Как сказал сам Трамп, чтобы узнать настроения и планы президента РФ, поскольку сам Путин обычно молчалив, зато Лукашенко словоохотлив и даже, как мы видим, советует Трампу. "Мне сказали очаровать его, подружиться с ним, что я и сделал", — сказал американский переговорщик Джон Коул. А американский журналист Time Саймон Шустер назвал свою статью: "Секретный канал связи Белого дома, который подготовил почву для саммита Трампа и Путина", имея ввиду Лукашенко и его советы: как вести себя с Путиным и какие тезисы продвигать.

2. Трамп, возможно, хочет на долгосрочной основе договориться с Минском о стабилизации "нестабильного" восточного фланга НАТО, что позволило бы США отвести войска с европейского континента и сосредоточиться на других театрах военных действий.

3. А, возможно, он захотел вывести из равновесия Путина, который задался таким же вопросом: а зачем он звонил Лукашенко? Дело в том, что на Западе после череды помилований и обменов решили, что Минск может пойти на разрыв с Россией. Считается, что Лукашенко "на протяжении многих лет демонстрировал готовность освободить своих заклятых врагов, если видел, что получает что-то достойное взамен". Взамен ему предложат, как советует институт Куинси, смягчение секторальных санкций, а также участие США в инвестиционных проектах, таких как производство электромобилей. Не исключено, что Лукашенко ответит как в знаменитом фильме: "Знаю я вас с подходцами вашими".

4. Трамп знает, что у Лукашенко хорошие отношения с Си Цзиньпином, почему бы не воспользоваться и здесь "секретным каналом" для выхода на китайского президента.

5. Путин посоветовал Трампу наладить отношения с Белоруссией, и это было следование совету в знак лояльности российскому лидеру перед визитом в страну, с которой Россия находится, по сути, в состоянии войны. В связи с последним трендом на нормализацию отношений, вовлечение в него Белоруссии — в интересах России, а Белоруссия может предложить США, например, экспорт калийных удобрений, находящихся под санкциями.

Так или иначе решение Белого дома возобновить взаимодействие с Белоруссией отражает признание того факта, что первоначальная собственная политика Трампа и политика последующей администрации Байдена оказалась контрпродуктивной.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы белоруссия дональд трамп владимир путин александр лукашенко соединённые штаты америки
Новости Все >
Отец Шарлота подтвердил перевод сына в колонию общего режима за нарушения
Тренер Динамо Карпин разобрал ошибки в игре с ЦСКА, приведшие к поражению
RTA объявило о 16 проектах: Дубай готовится к транспортным переменам
Возлюбленная Тимати Валентина Иванова показала трансформацию тела после родов
При формировании арбуза оставляют 2–3 плети и прищипывают побеги
Салат с крабовыми палочками, рисом и овощами без кукурузы
Гуаш-Ферре: замена маргарина на оливковое масло снижает риск смерти до 34%
Глицерин назван натуральной альтернативой химическим средствам для мытья стёкол
Эколог Лакустова: нарушение правил на ООПТ ведёт к штрафам
Словацкий оператор Transpetrol сообщил о прекращении поставок нефти по Дружбе
Сейчас читают
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Еда и рецепты
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении Аудио 
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Авто
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты Аудио 
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение
Еда и рецепты
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Незаконный сбор дров в лесу грозит штрафом и уголовной ответственностью
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Экстремальная жара усиливает социальные риски в Европе — Nature Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
При формировании арбуза оставляют 2–3 плети и прищипывают побеги
Возлюбленная Тимати Валентина Иванова показала трансформацию тела после родов
Салат с крабовыми палочками, рисом и овощами без кукурузы
Гуаш-Ферре: замена маргарина на оливковое масло снижает риск смерти до 34%
Глицерин назван натуральной альтернативой химическим средствам для мытья стёкол
Эколог Лакустова: нарушение правил на ООПТ ведёт к штрафам
Словацкий оператор Transpetrol сообщил о прекращении поставок нефти по Дружбе
Микроботокс вытесняет классические инъекции: новое слово в омоложении
Звёздный хирург Короткий похвалил Баскова за омоложение на 20 лет
19 августа: Преображение Господне, Белка и Стрелка и День тельняшки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.