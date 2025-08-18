Секреты больших политиков: каковы истинные причины звонка Трампа Лукашенко

Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом?

Одна из загадок минувших дней — зачем Трамп позвонил Лукашенко да ещё за несколько часов до своей важной встречи с Путиным на Аляске.

Фото: kremlin.ru by Кристина Кормилицына, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Александр Лукашенко

Президент США Дональд Трамп назвал в разговоре коллегу Александра Лукашенко "глубокоуважаемым президентом", хотя именно его администрация в 2020 году отказалась признать легитимность белорусского лидера.

По словам Трампа, целью звонка была благодарность "за освобождение 16 заключенных" и обсуждение "освобождения ещё 1300 дополнительных заключенных". Также обсуждался саммит на Аляске, так как Лукашенко "дружит с президентом Путиным, как вы знаете, они соседи и работают вместе".

"И он сказал, что Путин хочет заключить сделку, хочет остановить это ужасное убийство. Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем", — написал Трамп в своей соцсети.

Предположим, что есть несколько причин для изменения отношения Трампа к президенту Белоруссии, если исключить невероятную заботу о белорусской оппозиции, осуждённой по делу о заговоре с целью захвата власти (Тихановская сидит на грантах ЕС, а не США).

1. Как сказал сам Трамп, чтобы узнать настроения и планы президента РФ, поскольку сам Путин обычно молчалив, зато Лукашенко словоохотлив и даже, как мы видим, советует Трампу. "Мне сказали очаровать его, подружиться с ним, что я и сделал", — сказал американский переговорщик Джон Коул. А американский журналист Time Саймон Шустер назвал свою статью: "Секретный канал связи Белого дома, который подготовил почву для саммита Трампа и Путина", имея ввиду Лукашенко и его советы: как вести себя с Путиным и какие тезисы продвигать.

2. Трамп, возможно, хочет на долгосрочной основе договориться с Минском о стабилизации "нестабильного" восточного фланга НАТО, что позволило бы США отвести войска с европейского континента и сосредоточиться на других театрах военных действий.

3. А, возможно, он захотел вывести из равновесия Путина, который задался таким же вопросом: а зачем он звонил Лукашенко? Дело в том, что на Западе после череды помилований и обменов решили, что Минск может пойти на разрыв с Россией. Считается, что Лукашенко "на протяжении многих лет демонстрировал готовность освободить своих заклятых врагов, если видел, что получает что-то достойное взамен". Взамен ему предложат, как советует институт Куинси, смягчение секторальных санкций, а также участие США в инвестиционных проектах, таких как производство электромобилей. Не исключено, что Лукашенко ответит как в знаменитом фильме: "Знаю я вас с подходцами вашими".

4. Трамп знает, что у Лукашенко хорошие отношения с Си Цзиньпином, почему бы не воспользоваться и здесь "секретным каналом" для выхода на китайского президента.

5. Путин посоветовал Трампу наладить отношения с Белоруссией, и это было следование совету в знак лояльности российскому лидеру перед визитом в страну, с которой Россия находится, по сути, в состоянии войны. В связи с последним трендом на нормализацию отношений, вовлечение в него Белоруссии — в интересах России, а Белоруссия может предложить США, например, экспорт калийных удобрений, находящихся под санкциями.

Так или иначе решение Белого дома возобновить взаимодействие с Белоруссией отражает признание того факта, что первоначальная собственная политика Трампа и политика последующей администрации Байдена оказалась контрпродуктивной.