Любовь Степушова

Трамп против глобалистов: встреча в Вашингтоне, которая изменит ход истории

Путин всё рассчитал: встреча в Вашингтоне продолжит СВО на Украине
4:11
Мир

Трамп и Зеленский встретятся в Вашингтоне сегодня, 18 августа, вечером. У глобалистов есть веская причина продолжить войну, но Вашингтон им не позволит.

Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским

У глобалистов есть веская причина продолжить войну на Украине

Президент РФ Владимир Путин сыграл в игру президента США Дональда Трампа на повышении ставок до максимума и выиграл, достигнув выгодного компромисса на саммите на Аляске. Перемирие заменено на мир, санкции отменены, будут признаны российскими исторические территории, встреча прошла с уважением к Путину, что лишило киевский режим ореола "жертвы", а Россию клейма "агрессора".

Судя по тому, что сейчас озвучивается, на сегодняшних переговорах Владимир Зеленский и его европейские спонсоры не примут договорённости, достигнутые США с РФ на Аляске. Глобалистам (европейцам и демократам в США) надо, чтобы война продолжалась хотя бы до промежуточных выборов в конгресс в ноябре, а то и до новых президентских выборов в США уже через три года.

Это шанс свалить Трампа, сначала получив большинство в конгрессе, а затем и вернув к власти демократов на президентском посту. Три года в ЕС надеются протянуть, не загубив экономику и "социалку" своих стран, но получится ли это у любителей за "обнимашками" скрыть крупные проблемы — очень спорно.

Контрмеры Трампа

Трамп будет этому плану мешать, он сегодня оповестит коллег, что выходит из войны, если на переговорах не будут приняты два условия, о чём он написал в своей соцсети:

  1. отказ Украины от Крыма;
  2. гарантии невступления Украины в НАТО.

"Крым, который Обама "отдал" 12 лет назад без единого выстрела, назад не вернуть! И никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!!!" — написал Трамп.

Европейцы уже заявили, что только Украина может определять, иди ей в НАТО или нет, отдавать территории юридически Зеленский тоже отказался.

Далее Дональд Трамп будет доносить через вице-президента Джэя Ди Вэнса или говорить сам о росте скептических настроений в ЕС, где украинский кризис становится примером ошибочной стратегии европейских элит. Будет цитировать премьера Венгрии Виктора Орбана, который выступает за прагматизм в отношениях с Россией. Это будет разрушать идеологические основы оси Вашингтон — Брюссель.

Далее он не только выйдет из войны и отменит санкции, но и начнёт торговать с РФ, будет продавать ЕС российский газ. На фоне санкций Европы это окончательно уничтожит её конкурентоспособность. Через два года ЕС, если не развалится, сам пристроится в фарватере российской политики США.

Далее Трамп начнёт реализовывать планы вывода войск из Европы.

СВО на Украине продолжается

На что глобалисты сегодня надеются? На то, что если Путин смог убедить Трампа, то и они смогут. Как убедил Путин: он нарисовал схему, как ВС РФ дожмут ВСУ и дойдут до западных границ Украины, — и сделал это очень убедительно.

Как будут убеждать глобалисты: они скажут, что Украина "вполне может в рамках перемирия, прекращения огня или мирного договора, признать утрату территорий, но не юридически, а ситуативно", так сказал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Далее, как сказал Зеленский, они скажут, что линия соприкосновения — это наилучшая линия для переговоров. Если же Путин не уберёт условие первоначального вывода ВСУ из Донбасса, то должны последовать новые санкции.

Трампу незачем идти на эти уступки, так как европейские страны под разными уловками пытаются сегодня не выполнять условия торговой сделки и не вкладывать деньги в экономику США. Это глобальный противник Трампа, который, если его продолжать поддерживать, перечеркнёт все планы и завоевания новой элиты США.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
