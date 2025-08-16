Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Саммит на Аляске: Трамп раскрыл, что заставит США отказаться от поддержки киевского режима

Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину
"Россия — очень мощная держава, а Украина — нет", в этих словах Трампа и обозначен итог встречи с Путиным на Аляске.

Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите в Аляске
Фото: Kremlin.Ru by пресс-служба президента РФ is licensed under https://www.kremlin.ru/
Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News после саммита. Признание России великой державой не означает, что Трамп проиграл, а президент России Владимир Путин выиграл. Это характеристика реального расклада сил: или война с мощной военной силой, или надо принимать её условия по Украине. А условия Путин повторил — это устранение первопричин украинского кризиса, то есть движения НАТО на восток и превращения Украины в плацдарм войны против России.

Не в тех кондициях сейчас находятся США, чтобы затевать войну, гарантируя "зонтик" Европе. К тому же, по нему и прилетит в первую очередь. Санкции в этом плане, если их вводить вновь и вновь — это триггер для перехода к более жёсткой конфронтации, причём не только против России, но и против глобального Юга. Поэтому в интервью Fox News Трамп заявил, что воздержится от введения пошлин на российскую нефть в отношении Китая после достижения прогресса с Путиным.

Санкций не будет, как и не будет перемирия "от балды", на котором настаивают глобалисты, им придётся нажать на Зеленского, чтобы он срочно фиксировал убытки и готовился к переезду в Лондон. Перемирие возможно только на условиях Кремля, которые на саммите не прозвучали, но они несомненно жёсткие, предположим, что это — прекращение западной помощи ВСУ, вывод ВСУ с обозначенных Россией территорий. До мира же ещё далеко.

Путин нажал, заявив о своих ожиданиях, что Украина и её европейские союзники конструктивно воспримут результаты российско-американских переговоров и не попытаются сорвать наметившийся прогресс. Нажмёт и Трамп со своей стороны. На вопрос Fox News, что бы он посоветовал Зеленскому, Трамп ответил: "Надо заключить сделку".

Надо отдать должное американскому президенту, он вернулся к пожеланиям электората MAGA — прекратить спонсировать Украину и продолжать конфликт. Надо отдать должное и российскому президенту, он не предал российских солдат, которые защищают интересы России на фронтах СВО, проливая свою кровь.

Так в чём же мощь России с позиции Трампа, ведь не только в ядерном оружии, потому что оно было и в 90 годы, и не в ресурсах, хотя это важно, но не сопоставимо с ресурсами глобального Запада. Трамп сам рассказал об этом. Он спросил у венгерского премьера Виктора Орбана сможет ли Украина победить Россию? Орбан ответил:

"Россия крепкая, потому что продолжает биться. Они [русские] победили Гитлера, они ещё победили Наполеона. Россия — огромная страна и они отстояли свою страну и свою жизнь, ведя войны", — процитировал Трамп.

Не стоит обольщаться, что скоро отношения России с США будут нормализованы, как отношения двух соседей, которым поневоле надо договариваться, но перспективы, несомненно, наметились.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы аляска украина виктор орбан дональд трамп владимир путин
