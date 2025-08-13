Это не обсуждается: Трамп закрыл тему Украины ради сближения с Россией

Трамп отказался обсуждать требования ЕС по Украине на переговорах с Путиным

Трамп отсёк требования европейцев по украинской повестке саммита на Аляске, отказавшись её обсуждать под предлогом приоритета двухсторонних отношений с Россией.

Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ путин трамп

ЕС выдвинул Трампу ультиматум по Украине

В Берлине прошла он-лайн встреча США-ЕС на высшем уровне с присутствием Владимира Зеленского. По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, перед переговорами президентов РФ и США европейская сторона изложила пять своих установок:

Украина должна присутствовать за столом любых будущих встреч с Путиным. Прекращение огня должно стать первым шагом, предшествующим началу любых переговоров. Юридическое признание "оккупированных Россией территорий" не обсуждается. Украина готова обсуждать территориальные вопросы, но отправной точкой должна быть линия боевого соприкосновения. Зеленский подтвердил свой отказ выводить войска из ДНР в обмен на прекращение огня. ВСУ должны иметь возможность свободно защищать суверенитет своей страны при поддержке Европы (то есть никакой демилитаризации). Более широкие переговоры должны стать частью "трансатлантической стратегии, основанной на поддержке Украины и оказании давления на Россию".

Рискнём предположить, что Трампу такой явный ультиматум не понравился как и то, чтобы европейцы определяли его повестку на переговорах с Путиным.

Трамп сказал коллегам, как пишет Axios, что целью саммита является достижение перемирия. Вторая цель — оценка возможности заключения полного мирного соглашения. Это глобалистская интерпретация, которая может быть далёкой от правды. Лучше послушать, что сказали европейские тяжеловесы.

Встреча лидеров РФ и США совершенно естественна

Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции подчеркнул, что встреча лидеров России и США — "это совершенно естественное дело, это полезно для разрядки ситуации, так как у США и России есть и множество двусторонних вопросов". По словам Макрона, Трамп подтвердил, что территориальные вопросы Украины решает исключительно украинское руководство, а любые уступки должны быть напрямую увязаны с гарантиями безопасности.

Однако, по словам Мерца, эти гарантии с Трампом не обсуждались.

"Как они будут выглядеть — это сегодня не было темой разговора. Но это нужно будет обсудить, как только встанет вопрос мира", — сказал канцлер Германии.

Из этих слов понятно, что Трамп отказался обсуждать Украину подробно, подчеркнув приоритеты двухсторонних отношений с РФ. Это сразу отсекает европейский шантаж по Украине. Также ясно, что вопрос мира далёк от реализации, а вопрос перемирия будет зависеть от аргументов Путина.

Путин уговорит Трампа

Прогноз такой: глобалисты и Киев останутся в неведении о том, что говорилось на саммите на Аляске. Военная динамика последних дней усилила переговорные позиции Москвы, а желание нормализации отношений с США оставляет пространство для сценариев, где перемирие возможно, но будет означать лишь паузу. По Украине на саммите будут определены стратегические цели, нужные России, и Путин за некоторые важные экономические выгоды для США уговорит Трампа выйти из поддержки киевского режима под предлогом его недоговороспособности. Она будет будет обнаружена как раз при перемирии, или даже при обсуждении его "нюансов".