Захват Вашингтона: скоро солдаты будут контролировать выборы в США

Вашингтон под контролем: какие последствия ждут США после ввода войск Трампа?

3:45 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

Новый фронт открывается внутри самих США после того, как Трамп взял под федеральный контроль полицию столицы.

Фото: dvidshub.net by 1st Lt. Alicia Lacy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ нацгвардия техас

Трамп вводит в Вашингтон Национальную гвардию

Президент США Дональд Трамп объявил, что федеральное правительство возьмёт под контроль полицейское управление округа Колумбия (Вашингтона) для борьбы с ростом преступности. Он уточнил, что размещает в городе 800 военнослужащих Национальной гвардии (часть Вооружённых сил США двойного подчинения). Как сообщает Washington Post, они будут работать посменно по 200 человек, обеспечивая круглосуточное наблюдение, а некоторые из них будут размещены на перекрёстках.

Трамп пообещал, что "затем мы посмотрим и на другие города", выделив Чикаго, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Балтимор и Окленд. Это всё города, где у власти находятся демократы.

Демократы заявили о захвате Вашингтона

Ассоциация мэров-демократов назвала это решение "политическим фарсом", призванным отвлечь внимание американцев от "дела Эпштейна", демократические СМИ сейчас пишут о "захвате города", направленном "исключительно на усиление власти Трампа".

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер выразила недоумение, так как, по её словам, "в настоящее время уровень насильственных преступлений в Вашингтоне находится на самом низком уровне за последние 30 лет". Боузер — тоже демократка, и большую часть первого срока Трампа на посту президента она провела в открытых перепалках с ним.

Высказался и губернатор-демократ Калифорнии Гэвин Ньюсом, ранее оспаривавший решение Трампа мобилизовать Национальную гвардию в своём штате. Он заявил, что "предвидел это".

"Трамп только разогревался в Лос-Анджелесе. Он будет использовать психологическое давление, чтобы милитаризировать любой город в Америке, который захочет. Так поступают все диктаторы", — написал Ньюсом в сети Х.

Таким образом налицо политический конфликт, сознательно спровоцированный Трампом ради контроля за местными демократами. Ни о какой пользе в борьбе с преступностью речи не идёт. Об этом говорит недавний эксперимент по отправке сил Нацгвардии охранять метро Нью-Йорка. Он закончился провалом — преступность там не только не уменьшилась, но выросла.

Новый фронт открывается в США

Удивительно, но и среди демократов Трамп вызвал раскол. Бывший губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, баллотирующийся на пост мэра города как независимый кандидат, предупредил, что кандидат от Демократической партии Зохран Мамдани не готов противостоять Трампу.

"То, что вы видите сегодня в Вашингтоне, — это именно то, что произойдёт, если [Мамдани] станет мэром. Трамп расплющит его, как блин", — написал Куомо в соцсети Х.

При такой повестке следует ожидать, что вскоре солдаты станут в США патрулировать демонстрации, вокзалы, аэропорты. А в недалёком будущем — и присутствовать на избирательных участках во время выборов "для защиты целостности избирательного процесса".

Безусловно, это характеризует главную задачу Трампа по разгрому глобалистов, поэтому возможности Пентагона по отправке контингентов в Европу будут снижаться, а тех солдат, кто там находится, будут возвращать домой. Новый фронт с приближением промежуточных выборов в Конгресс в ноябре открывается внутри самих США, а европейские глобалисты будут брошены на произвол судьбы в противостоянии России.

Уточнения

Вашингто́н - столица Соединённых Штатов Америки. Официальное название — округ Колумбия. В Вашингтоне находятся главные представительства всех трёх ветвей федеральной власти, включая резиденцию президента США в Белом доме.



Национальная гвардия Соединённых Штатов — вид вооружённых сил, формирования резерва, организованные Армией и ВВС США. Она имеет двойное подчинение: штату и федеральное.



