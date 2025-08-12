Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Захват Вашингтона: скоро солдаты будут контролировать выборы в США

Вашингтон под контролем: какие последствия ждут США после ввода войск Трампа?
3:45
Мир » Северная Америка » США и Канада

Новый фронт открывается внутри самих США после того, как Трамп взял под федеральный контроль полицию столицы.

нацгвардия техас
Фото: dvidshub.net by 1st Lt. Alicia Lacy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
нацгвардия техас

Трамп вводит в Вашингтон Национальную гвардию

Президент США Дональд Трамп объявил, что федеральное правительство возьмёт под контроль полицейское управление округа Колумбия (Вашингтона) для борьбы с ростом преступности. Он уточнил, что размещает в городе 800 военнослужащих Национальной гвардии (часть Вооружённых сил США двойного подчинения). Как сообщает Washington Post, они будут работать посменно по 200 человек, обеспечивая круглосуточное наблюдение, а некоторые из них будут размещены на перекрёстках.

Трамп пообещал, что "затем мы посмотрим и на другие города", выделив Чикаго, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Балтимор и Окленд. Это всё города, где у власти находятся демократы.

Демократы заявили о захвате Вашингтона

Ассоциация мэров-демократов назвала это решение "политическим фарсом", призванным отвлечь внимание американцев от "дела Эпштейна", демократические СМИ сейчас пишут о "захвате города", направленном "исключительно на усиление власти Трампа".

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер выразила недоумение, так как, по её словам, "в настоящее время уровень насильственных преступлений в Вашингтоне находится на самом низком уровне за последние 30 лет". Боузер — тоже демократка, и большую часть первого срока Трампа на посту президента она провела в открытых перепалках с ним.

Высказался и губернатор-демократ Калифорнии Гэвин Ньюсом, ранее оспаривавший решение Трампа мобилизовать Национальную гвардию в своём штате. Он заявил, что "предвидел это".

"Трамп только разогревался в Лос-Анджелесе. Он будет использовать психологическое давление, чтобы милитаризировать любой город в Америке, который захочет. Так поступают все диктаторы", — написал Ньюсом в сети Х.

Таким образом налицо политический конфликт, сознательно спровоцированный Трампом ради контроля за местными демократами. Ни о какой пользе в борьбе с преступностью речи не идёт. Об этом говорит недавний эксперимент по отправке сил Нацгвардии охранять метро Нью-Йорка. Он закончился провалом — преступность там не только не уменьшилась, но выросла.

Новый фронт открывается в США

Удивительно, но и среди демократов Трамп вызвал раскол. Бывший губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, баллотирующийся на пост мэра города как независимый кандидат, предупредил, что кандидат от Демократической партии Зохран Мамдани не готов противостоять Трампу.

"То, что вы видите сегодня в Вашингтоне, — это именно то, что произойдёт, если [Мамдани] станет мэром. Трамп расплющит его, как блин", — написал Куомо в соцсети Х.

При такой повестке следует ожидать, что вскоре солдаты станут в США патрулировать демонстрации, вокзалы, аэропорты. А в недалёком будущем — и присутствовать на избирательных участках во время выборов "для защиты целостности избирательного процесса".

Безусловно, это характеризует главную задачу Трампа по разгрому глобалистов, поэтому возможности Пентагона по отправке контингентов в Европу будут снижаться, а тех солдат, кто там находится, будут возвращать домой. Новый фронт с приближением промежуточных выборов в Конгресс в ноябре открывается внутри самих США, а европейские глобалисты будут брошены на произвол судьбы в противостоянии России.

Уточнения

Вашингто́н -  столица Соединённых Штатов Америки. Официальное название — округ Колумбия. В Вашингтоне находятся главные представительства всех трёх ветвей федеральной власти, включая резиденцию президента США в Белом доме.

Национальная гвардия Соединённых Штатов — вид вооружённых сил, формирования резерва, организованные Армией и ВВС США.  Она имеет двойное подчинение: штату и федеральное.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы вашингтон дональд трамп соединённые штаты америки
Новости Все >
Семейство Тимати: как дети от разных избранниц проводят время вместе
Садоводы назвали конец лета лучшим временем для черенкования гортензии
Ветеринар Шеляков: даже квартирная кошка подхватывает опасные вирусы и паразитов
Frontiers in Psychology: реакция на шоколад зависит от вкусовых привычек и ассоциаций
Лучшие натуральные кремы для стоп своими руками — ваши ножки будут благодарны
Маринад с кофе и соевым соусом размягчает мясо при жарке на сковороде
Гибридный внедорожник Zeekr 9X разгоняется до 100 км/ч за 3,1 с
Собчак высказалась о родах невесты Тимати в присутствии потенциальной свекрови
Суперсеты и дропсеты помогают усилить работу мышц без утяжелителей
Астрономы нашли чёрную дыру в 36 миллиардов масс Солнца
Сейчас читают
Археологи исследовали татуировки на мумии женщины из вечной мерзлоты Алтая
Наука и техника
Археологи исследовали татуировки на мумии женщины из вечной мерзлоты Алтая Аудио 
Щенка мопса лучше забирать после 2 месяцев и обязательно оценить родителей — заводчики
Домашние животные
Щенка мопса лучше забирать после 2 месяцев и обязательно оценить родителей — заводчики Аудио 
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Домашние животные
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Последние материалы
Садоводы назвали конец лета лучшим временем для черенкования гортензии
Ветеринар Шеляков: даже квартирная кошка подхватывает опасные вирусы и паразитов
Frontiers in Psychology: реакция на шоколад зависит от вкусовых привычек и ассоциаций
Лучшие натуральные кремы для стоп своими руками — ваши ножки будут благодарны
Маринад с кофе и соевым соусом размягчает мясо при жарке на сковороде
Гибридный внедорожник Zeekr 9X разгоняется до 100 км/ч за 3,1 с
Собчак высказалась о родах невесты Тимати в присутствии потенциальной свекрови
Суперсеты и дропсеты помогают усилить работу мышц без утяжелителей
Астрономы нашли чёрную дыру в 36 миллиардов масс Солнца
Фитнес-тренеры назвали эффективные альтернативы бегу для кардионагрузки: аэробика, танцы и игры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.