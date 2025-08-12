Захват Вашингтона: скоро солдаты будут контролировать выборы в США

Новый фронт открывается внутри самих США после того, как Трамп взял под федеральный контроль полицию столицы.
Президент США Дональд Трамп объявил, что федеральное правительство возьмёт под контроль полицейское управление округа Колумбия (Вашингтона) для борьбы с ростом преступности. Он уточнил, что размещает в городе 800 военнослужащих Национальной гвардии (часть Вооружённых сил США двойного подчинения). Как сообщает Washington Post, они будут работать посменно по 200 человек, обеспечивая круглосуточное наблюдение, а некоторые из них будут размещены на перекрёстках.
Трамп пообещал, что "затем мы посмотрим и на другие города", выделив Чикаго, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Балтимор и Окленд. Это всё города, где у власти находятся демократы.
Ассоциация мэров-демократов назвала это решение "политическим фарсом", призванным отвлечь внимание американцев от "дела Эпштейна", демократические СМИ сейчас пишут о "захвате города", направленном "исключительно на усиление власти Трампа".
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер выразила недоумение, так как, по её словам, "в настоящее время уровень насильственных преступлений в Вашингтоне находится на самом низком уровне за последние 30 лет". Боузер — тоже демократка, и большую часть первого срока Трампа на посту президента она провела в открытых перепалках с ним.
Высказался и губернатор-демократ Калифорнии Гэвин Ньюсом, ранее оспаривавший решение Трампа мобилизовать Национальную гвардию в своём штате. Он заявил, что "предвидел это".
"Трамп только разогревался в Лос-Анджелесе. Он будет использовать психологическое давление, чтобы милитаризировать любой город в Америке, который захочет. Так поступают все диктаторы", — написал Ньюсом в сети Х.
Таким образом налицо политический конфликт, сознательно спровоцированный Трампом ради контроля за местными демократами. Ни о какой пользе в борьбе с преступностью речи не идёт. Об этом говорит недавний эксперимент по отправке сил Нацгвардии охранять метро Нью-Йорка. Он закончился провалом — преступность там не только не уменьшилась, но выросла.
Удивительно, но и среди демократов Трамп вызвал раскол. Бывший губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, баллотирующийся на пост мэра города как независимый кандидат, предупредил, что кандидат от Демократической партии Зохран Мамдани не готов противостоять Трампу.
"То, что вы видите сегодня в Вашингтоне, — это именно то, что произойдёт, если [Мамдани] станет мэром. Трамп расплющит его, как блин", — написал Куомо в соцсети Х.
При такой повестке следует ожидать, что вскоре солдаты станут в США патрулировать демонстрации, вокзалы, аэропорты. А в недалёком будущем — и присутствовать на избирательных участках во время выборов "для защиты целостности избирательного процесса".
Безусловно, это характеризует главную задачу Трампа по разгрому глобалистов, поэтому возможности Пентагона по отправке контингентов в Европу будут снижаться, а тех солдат, кто там находится, будут возвращать домой. Новый фронт с приближением промежуточных выборов в Конгресс в ноябре открывается внутри самих США, а европейские глобалисты будут брошены на произвол судьбы в противостоянии России.
Вашингто́н - столица Соединённых Штатов Америки. Официальное название — округ Колумбия. В Вашингтоне находятся главные представительства всех трёх ветвей федеральной власти, включая резиденцию президента США в Белом доме.
Национальная гвардия Соединённых Штатов — вид вооружённых сил, формирования резерва, организованные Армией и ВВС США. Она имеет двойное подчинение: штату и федеральное.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.