Любовь Степушова

Евросоюз обманывает Трампа: как на самом деле выглядит солидарность Запада

Евросоюз пытается манипулировать Трампом, обманывая его
Евросоюз

Трамп критикуется в Евросоюзе за то, что предаёт западные ценности и партнёрство, обманывает союзников, наносит им экономический ущерб. Но налицо обратная картина.

Дональд Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп

Евросоюз монополизировал право быть лицом Запада

В совместном заявлении лидеров Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании и Финляндии, а также президента Европейской комиссии говорится, что "путь к миру на Украине не может быть определён без Украины" и что "успехом может быть только подход, сочетающий активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Российскую Федерацию".

Евросоюз и его тяжеловесы уже несколько дней пытаются представить, что, пригласив президента РФ Владимира Путина на саммит на Аляске, президент США Дональд Трамп ошибается в своей концепции достижения мира на Украине, обманывает партнёров, обещая одно (санкции), а делая другое (саммит), предаёт трансатлантическую солидарность и даже поддаётся на "манипуляции Путина".

Из агрессивной кампании в западных СМИ видно, что Евросоюз монополизировал право быть лицом Запада и пытается удержать свои позиции в быстро меняющемся мире.

Евросоюз обманывает Трампа и также исповедует протекционизм

Но сегодня Соединённые Штаты, а не Европа, определяют тренды, поэтому картина выстраивается обратная: Евросоюз обманывает Вашингтон и пытается им манипулировать. Например, в заключённом торговом соглашении США — ЕС ежегодные обещанные закупки природного газа, нефти и ядерных технологий на 250 млрд долларов Евросоюзом оказались "нереальными и недостижимыми", согласно экспертам Bloomberg и правительству Франции. Значит, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен врала Трампу, заключая сделку.

Европейцы также обманули Трампа, заключив ранее соглашение в рамках НАТО о повышении расходов на оборону до 5% от ВВП. Потом в разных ипостасях было сказано, что у одних на это нет денег — Испания, Италия, Франция (легче сказать? у кого они есть, например, у "балтийского тигра" Латвии), а другие стали относить к этим 5% свои внутренние инфраструктурные проекты, не имеющие отношения к обороне.

Также Евросоюз, жалуясь на протекционизм США, ввёл ряд собственных аналогичных нормативных актов, таких как Закон о цифровых рынках (DMA) и Закон о цифровых услугах (DSA). Эти законы вводят налоги, сборы или правила в отношении цифровых услуг американских компаний на европейском рынке с целью локализации их данных и модерации контента. Особенно выделяются в этом отношении Австрия, Канада, Франция, Италия, Испания, Турция и Великобритания.

Западные ценности — это христианские ценности, и они возвращаются

С точки зрения Соединённых Штатов, это не они отходят от основополагающих западных ценностей, а Евросоюз. Об этом говорил вице-президент Джэй Ди Вэнс на Мюнхенской конференции. Он обвинил европейских лидеров в том, что они подавляют свободу слова, не приемлют альтернативные точки зрения, которые, "не дай Бог, победят на выборах". По его словам, ЕС поощряет высокий уровень иммиграции, что подрывает национальный суверенитет и национальное государство.

Новые Соединённые Штаты уважают не Брюссель с лидерами, отошедшими от основополагающих западных ценностей, а европейских политиков, которые будут формировать новую Европу, — это венгерский и словацкий премьеры Виктор Орбан, Роберт Фицо, а также кандидат на это место чех Андрей Бабиш и другие. Они не являются пророссийскими политиками, но западниками, для которых, возможно, впервые не стоит цель разрушить Россию во что бы то ни стало, а работать с ней во благо своих народов на основе для начала хотя бы таких вечных ценностей, как христианские.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы нато евросоюз дональд трамп урсула фон дер ляйен
