Главная загадка всего года, если не более широкого исторического периода, — почему Трамп от сильного давления на Россию круто развернулся к саммиту с Путиным.
Ничего не предвещало "поворота не туда" президента США Дональда Трампа. Как предполагали глобалисты, всё шло к введению 8 августа 100%-ных санкций на импорт в США России и покупателей её нефти.
Торговое соглашение США — ЕС было расценено экспертами как экономическая капитуляция ЕС, которая была обменена на твёрдое обязательство Вашингтона не отступать от конфронтации с Россией в НАТО. После этого Дональд Трамп сократил срок своего ультиматума президенту РФ Владимиру Путину до десяти дней, а в четверг, 7 августа, он уже угрожал России ядерной войной, используя в качестве предлога публикации заместителя председателя СБ РФ Дмитрия Медведева в социальных сетях, а также нажал на главного покупателя нефти Индию, введя 50%-ный тариф на её импорт в США.
Но в пятницу, 8 августа, всё круто изменилось после визита в Москву спецпредставителя Стивена Уиткоффа, да так, что сутки европейские столицы приходили в себя, перезваниваясь с Владимиром Зеленским, обсуждая саммит Россия — США на Аляске. Этим подчёркивалось, что остальным запрещено вмешиваться в в переговоры.
Конечно, нельзя сбрасывать со счетов его собственную тактику неожиданных решений, так как главная задача, стоящая перед MAGA, — это разгром глобалистов. Возможно, это даже согласованная тактика с Путиным, который преследует ту же глобальную цель.
Если это было ни то и ни другое, то тогда можно предположить, что на разворот повлияли несколько значимых факторов.
Представляется, что встреча президентов России и США на Аляске — это историческое событие, значение которого для всего мира будет открываться десятилетия спустя. Россия входит в стадию глобального роста на всех уровнях, что касается США — то они как империя будут разваливаться.
