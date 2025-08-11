Тайна разворота Трампа: почему США меняют курс в отношениях с Россией

Трамп круто меняет курс в отношениях с Путиным. Он решил не рисковать

Главная загадка всего года, если не более широкого исторического периода, — почему Трамп от сильного давления на Россию круто развернулся к саммиту с Путиным.

Главная сенсация года — разворот Трампа к России

Ничего не предвещало "поворота не туда" президента США Дональда Трампа. Как предполагали глобалисты, всё шло к введению 8 августа 100%-ных санкций на импорт в США России и покупателей её нефти.

Торговое соглашение США — ЕС было расценено экспертами как экономическая капитуляция ЕС, которая была обменена на твёрдое обязательство Вашингтона не отступать от конфронтации с Россией в НАТО. После этого Дональд Трамп сократил срок своего ультиматума президенту РФ Владимиру Путину до десяти дней, а в четверг, 7 августа, он уже угрожал России ядерной войной, используя в качестве предлога публикации заместителя председателя СБ РФ Дмитрия Медведева в социальных сетях, а также нажал на главного покупателя нефти Индию, введя 50%-ный тариф на её импорт в США.

Но в пятницу, 8 августа, всё круто изменилось после визита в Москву спецпредставителя Стивена Уиткоффа, да так, что сутки европейские столицы приходили в себя, перезваниваясь с Владимиром Зеленским, обсуждая саммит Россия — США на Аляске. Этим подчёркивалось, что остальным запрещено вмешиваться в в переговоры.

Что же привело Трампа к неожиданному решению?

Конечно, нельзя сбрасывать со счетов его собственную тактику неожиданных решений, так как главная задача, стоящая перед MAGA, — это разгром глобалистов. Возможно, это даже согласованная тактика с Путиным, который преследует ту же глобальную цель.

Если это было ни то и ни другое, то тогда можно предположить, что на разворот повлияли несколько значимых факторов.

Спокойная реакция Путина на запугивание, который заявил, что "разочарования (США) проистекают из завышенных ожиданий". "Значит, он знает то, чего не знаю я", — решил Трамп и перешёл на сторону сильного, Позиция Индии и Китая, которые не испугались вторичных санкций. Бразилия призвала найти общий подход к торговым войнам США, руководители БРИКС провели телефонные переговоры, выразив друг другу солидарность. А это те люди, которые могут повести за собой страны регионов. ИИ подсчитал убытки, и Трамп решил не рисковать падением уровня жизни в США из-за роста цен на энергоносители и, соответственно, инфляции. Трамп был разозлён "союзниками", которые раскритиковали тарифное соглашение США — ЕС. Выяснилось, что Брюссель не может заставить столицы ЕС покупать нефть, газ и оружие у США, как и частные компании — инвестировать в американскую экономику. Неслучайно Трамп пригрозил повысить тарифы для Европейского союза до 35%, если блок не выполнит обещание инвестировать около 600 млрд долларов в США. Франция и другие европейские страны сорвали Вашингтону переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, а это очень большой проступок. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры сорвались в день, "когда французский президент Макрон принял одностороннее решение о признании палестинского государства", а остальные — "если к сентябрю не будет достигнуто прекращение огня". Москва утверждает, что США представили предложение, которое явилось "приемлемым". Реалисты в администрации Трампа полагают, что у России сильная армия и Москва не просит подарка, а говорит: "Либо вы нам это даёте, либо мы получим это по-другому". По-другому для Вашингтона несёт огромные риски, и в военной области, и в том, что не удастся реализовать соглашение с Украиной по минералам. Гораздо более привлекателен подход Москвы — мы будем у вас покупать и много, что вам и надо.

Саммит Россия — США — историческое событие

Представляется, что встреча президентов России и США на Аляске — это историческое событие, значение которого для всего мира будет открываться десятилетия спустя. Россия входит в стадию глобального роста на всех уровнях, что касается США — то они как империя будут разваливаться.

